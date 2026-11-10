Sicurezza stradale, in Calabria arriva la realtà virtuale nelle scuole: gli studenti imparano a riconoscere i pericoli prima che diventino reali

Il progetto METI della Polizia di Stato e dell’Università La Sapienza fa tappa a Polistena, Vibo Valentia, Locri e Taurianova dal 10 al 13 novembre. Grazie a visori immersivi e simulazioni a 360°, i ragazzi potranno sperimentare situazioni di rischio stradale e ferroviario e comprendere le conseguenze delle proprie scelte

METI

Riconoscere il pericolo, comprendere ciò che condiziona una scelta, sperimentare il valore della responsabilità prima che una situazione di rischio diventi reale. Dopo Palermo, la Puglia e la Campania, METI – Modelli Educativi in Tecnologia Immersiva per la sicurezza stradale e ferroviaria arriva in Calabria, quarta tappa territoriale del progetto. Il percorso prenderà il via lunedì 9 novembre con la formazione rivolta alla polizia stradale e alla polizia ferroviaria e proseguirà dal 10 al 13 novembre in quattro istituti scolastici.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato e il Dipartimento di Psicologia della “Sapienza” Università di Roma, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) di azione e coesione “Legalità” 2014–2020. Al centro, un modello educativo che integra ricerca psicologica, competenze operative e tecnologie immersive per promuovere comportamenti più consapevoli nella mobilità stradale e ferroviaria. La tappa calabrese si aprirà il 9 novembre con la giornata dedicata alla formazione delle forze di polizia coinvolte. Le attività con gli studenti seguiranno questo calendario:

  • 10 novembre – Polistena: Istituto professionale per i servizi commerciali “G. Renda”.
  • 11 novembre – Vibo Valentia: Istituto tecnico economico.
  • 12 novembre – Locri: Liceo artistico “P. Panetta”.
  • 13 novembre – Taurianova: IPAA di Taurianova, IIS “G. Careri”.

Quattro appuntamenti per portare la prevenzione dentro i contesti educativi e coinvolgere studentesse e studenti in un’esperienza che affianca alla conoscenza delle regole la comprensione delle proprie reazioni e dei processi che orientano le decisioni. Attraverso la realtà virtuale immersiva e le tecnologie a 360°, ragazze e ragazzi potranno confrontarsi con situazioni potenzialmente critiche, costruite per essere vicine alla realtà. Le simulazioni permettono di esplorare i fattori che possono influenzare i comportamenti: la pressione del gruppo, la distrazione, la sottovalutazione del pericolo, l’eccessiva sicurezza nelle proprie capacità e la tendenza a minimizzare o giustificare le proprie condotte. L’obiettivo è rendere riconoscibili questi meccanismi e stimolare una riflessione sulle conseguenze delle scelte individuali. La tecnologia diventa così uno strumento educativo capace di coinvolgere emozioni, capacità critica e senso di responsabilità.

L’esperienza con il visore è parte di un percorso più ampio. Le attività sono accompagnate da momenti di riflessione guidata, confronto e rielaborazione condotti da operatori e psicologi, per aiutare gli studenti a trasformare quanto sperimentato nella simulazione in un apprendimento da portare nella vita quotidiana. Il modello integra inoltre strumenti di valutazione prima e dopo gli interventi, attraverso questionari, analisi degli atteggiamenti impliciti ed espliciti e raccolta di dati comportamentali. Una componente che consente di verificare l’efficacia dei percorsi rispetto alle conoscenze e ai processi decisionali e motivazionali dei partecipanti.

Dopo la prima tappa siciliana, svolta a Palermo dal 19 al 21 ottobre, quella pugliese e il percorso in Campania dal 2 al 6 novembre, la Calabria rappresenta il quarto passaggio della fase operativa sul territorio. Il progetto coinvolge la polizia stradale e la polizia ferroviaria insieme a studenti, docenti e formatori delle scuole secondarie di secondo grado delle cinque regioni interessate: Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania. METI rafforza la collaborazione tra scuola, ricerca scientifica e Polizia di Stato, con un obiettivo condiviso: aiutare i più giovani a riconoscere il rischio e a comprendere il peso delle proprie scelte. Perché la sicurezza è anche una competenza da costruire, sperimentare e mettere in pratica ogni giorno.

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