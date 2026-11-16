Sicilia, voli di Natale: rimborsi fino a 200 euro contro il caro biglietti. Nuove rotte da Comiso

La Regione Siciliana rafforza le misure contro il caro voli in vista delle festività natalizie, aumentando i rimborsi per i residenti e potenziando i collegamenti aerei dall’aeroporto di Comiso. Dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 saranno applicati nuovi massimali ai contributi regionali per l’acquisto dei biglietti sulle tratte nazionali da e per la Sicilia. Le agevolazioni potranno raggiungere 100 euro per un viaggio di andata e ritorno per tutti i residenti e 200 euro per le categorie agevolate. Parallelamente, la Regione punta a rafforzare l’offerta aeroportuale nel sud-est dell’Isola. Aeroitalia ha infatti annunciato il posizionamento di un secondo aeromobile a Comiso e l’attivazione di nuovi collegamenti con Napoli, Pisa, Venezia e Malta, oltre a un ulteriore volo giornaliero per Milano Linate.

Caro voli Sicilia, rimborsi fino a 100 euro per i residenti e 200 euro per le categorie agevolate

La principale novità riguarda l’aumento dei massimali dei contributi regionali per i voli nazionali durante il periodo delle festività natalizie, quando il costo dei biglietti aerei può aumentare sensibilmente. Dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, tutti i residenti in Sicilia che usufruiscono del contributo regionale del 25% sul prezzo del biglietto potranno ottenere un rimborso massimo di 50 euro per singola tratta, fino a 100 euro complessivi per un viaggio di andata e ritorno. Per le categorie agevolate, che beneficiano di un contributo pari al 50% del costo del biglietto, il massimale raddoppia, arrivando a 100 euro per singola tratta e 200 euro per un viaggio di andata e ritorno.

Tra i beneficiari delle agevolazioni maggiorate figurano gli studenti, i cittadini con Isee basso e le persone con disabilità pari o superiore al 67%. Un elemento importante riguarda anche i biglietti già acquistati. I nuovi massimali saranno infatti applicabili anche alle prenotazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, purché i voli siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027. L’agevolazione interessa tutti i collegamenti aerei nazionali in partenza e in arrivo nei sei aeroporti siciliani: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

Schifani: “nNon possiamo accettare che il costo di un biglietto ostacoli il ritorno a casa”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea il valore sociale dell’intervento, pensato soprattutto per sostenere i siciliani che vivono lontano dall’Isola e desiderano tornare dalle proprie famiglie durante le festività. “Questa misura – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – è il segnale di una costante attenzione del mio governo per tutti quei siciliani che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra e che durante le feste vogliono tornare dalle proprie famiglie. Un intervento che continuiamo a finanziare perché non possiamo accettare che il costo di un biglietto aereo diventi un ostacolo al diritto di passare le festività nella propria casa. Per questo, abbiamo deciso di aumentare il contributo regionale proprio nel periodo in cui le tariffe schizzano spesso a livelli altissimi, con un’attenzione particolare per le categorie più fragili. È un impegno che portiamo avanti con determinazione per ridurre gli svantaggi dell’insularità e garantire ai siciliani una mobilità sempre più equa”.

Aeroporto di Comiso, dal 15 dicembre quattro nuove rotte per Napoli, Pisa, Venezia e Malta

Accanto all’aumento dei rimborsi, la Regione Siciliana annuncia anche un importante rafforzamento dei collegamenti dall’aeroporto di Comiso, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di viaggio da e per il territorio ibleo e il sud-est siciliano. Aeroitalia posizionerà un secondo aeromobile nello scalo e, a partire dal 15 dicembre 2026, attiverà quattro nuove rotte annuali con due frequenze settimanali ciascuna. Le nuove destinazioni saranno Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta, ampliando così l’offerta di collegamenti nazionali e internazionali dell’aeroporto. Il potenziamento riguarderà anche Milano Linate, con l’introduzione di un ulteriore volo giornaliero che porterà a due i collegamenti quotidiani con lo scalo milanese. Anche la nuova frequenza applicherà le stesse tariffe agevolate previste dalla continuità territoriale. Restano inoltre confermati i due voli giornalieri tra Comiso e Roma, garantendo la prosecuzione dei collegamenti con la Capitale.

Aricò: “aumentiamo i rimborsi e rafforziamo concretamente l’offerta di voli”

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, evidenzia come l’intervento della Regione si sviluppi lungo due direttrici: ridurre il costo dei biglietti per i residenti e aumentare il numero delle destinazioni raggiungibili dagli aeroporti siciliani. “Stiamo lavorando su due fronti complementari – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò –. Da un lato interveniamo direttamente sul costo dei biglietti aerei, aumentando fino a 100 euro il rimborso per tutti i residenti e fino a 200 euro per le categorie agevolate; dall’altro rafforziamo concretamente l’offerta, con particolare attenzione agli aeroporti che hanno maggiori potenzialità di crescita. Il potenziamento di Comiso, con quattro nuove destinazioni annuali, un secondo aeromobile e un ulteriore collegamento quotidiano con Milano Linate, rappresenta un risultato importante per tutto quel territorio. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di trasporto aereo sempre più accessibile, competitivo e capillare. Contrastare il caro voli e aumentare i collegamenti significa sostenere le famiglie, favorire le imprese, promuovere il turismo e rendere effettivo il diritto alla mobilità dei siciliani”.

Comiso, voli per Bologna e Torino anche durante le festività: confermati i collegamenti estivi

Il rafforzamento dei servizi aeroportuali di Comiso interesserà anche i collegamenti con Bologna e Torino, che saranno assicurati durante i ponti invernali e le festività natalizie. Per entrambe le destinazioni sono previste due frequenze settimanali, con la programmazione dei collegamenti anche per l’intera stagione estiva 2027, a partire dalla fine di marzo. La nuova organizzazione dell’offerta aerea, sostenuta dalla Regione Siciliana, punta a rendere più accessibile il territorio ibleo, ampliando le possibilità di spostamento per residenti, lavoratori, studenti e visitatori. Secondo le previsioni riportate dalla Regione, il potenziamento delle rotte potrebbe portare all’aeroporto di Comiso circa 100mila passeggeri aggiuntivi all’anno, contribuendo alla crescita dei flussi verso il sud-est siciliano.