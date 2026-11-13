Sicilia verso le Regionali 2027, tutti contro tutti: Schifani vuole restare, il centrodestra cerca un candidato, il centrosinistra è diviso e Cateno De Luca non si ferma

La Sicilia si avvicina alle elezioni regionali del 2027 con una situazione politica estremamente articolata. Il presidente uscente Renato Schifani ha manifestato la volontà di proseguire il proprio mandato, ma il centrodestra non ha ancora raggiunto una decisione definitiva sulla candidatura alla presidenza della Regione. Nel centrosinistra, intanto, le disponibilità a correre non mancano: Pietro Bartolo, Ismaele La Vardera e Nuccio Di Paola rappresentano tre percorsi politici differenti che devono ancora trovare una sintesi. E poi c’è Cateno De Luca, che continua a costruire la propria organizzazione territoriale, rivendicando un ruolo autonomo nella partita siciliana. Il risultato è un quadro nel quale le candidature vengono discusse prima ancora che siano definiti gli schieramenti e nel quale le alleanze nazionali non coincidono necessariamente con quelle regionali. La scadenza ordinaria del voto resta il 2027, ma il dibattito sulle elezioni ha già assunto un peso rilevante nella vita politica dell’Isola.

Renato Schifani vuole il secondo mandato, ma il centrodestra non ha ancora deciso

Il punto di partenza è il presidente della Regione in carica. Renato Schifani ha espresso pubblicamente il desiderio di proseguire l’esperienza amministrativa avviata nel 2022. La sua posizione è legata alla volontà di dare continuità a una serie di interventi strutturali, dai termovalorizzatori alle altre iniziative infrastrutturali e sanitarie promosse dal governo regionale. Schifani è il presidente uscente, ma non è ancora il candidato ufficiale del centrodestra per il 2027. La distinzione è fondamentale per comprendere le tensioni degli ultimi mesi. In una coalizione composta da diversi partiti, la ricandidatura dell’uscente può rappresentare una soluzione di continuità amministrativa, ma non costituisce un automatismo politico. Ogni componente deve valutare il bilancio della legislatura, i rapporti di forza, le prospettive elettorali e la possibilità di esprimere una propria candidatura.

Le difficoltà sono emerse con particolare evidenza all’inizio di ottobre, quando le dichiarazioni del coordinatore regionale di Forza Italia, Nino Minardo, sulla necessità di una proposta politica nuova hanno aperto una frattura con il governatore. Schifani ha reagito manifestando pubblicamente la necessità di valutare le proprie decisioni, mentre nel centrodestra si è discusso persino dell’ipotesi di una conclusione anticipata della legislatura. Successivamente la maggioranza ha ribadito il proprio sostegno al governo, ma la ricomposizione del confronto amministrativo non equivale automaticamente a un accordo sulla candidatura del 2027. È questa la particolarità della situazione: il centrodestra continua a sostenere Schifani alla guida della Regione, ma deve ancora stabilire se sarà lui a guidare la coalizione alle prossime elezioni.

Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega: la partita per Palazzo d’Orléans

La discussione sulla successione o sulla conferma di Schifani coinvolge direttamente i principali partiti del centrodestra. All’interno di Forza Italia, formazione alla quale appartiene il presidente, nel dibattito politico sono emersi anche i nomi di Marco Falcone, Giorgio Mulè e Nino Minardo. Si tratta di personalità con esperienze differenti: Falcone è europarlamentare ed è stato assessore regionale, Mulè ricopre la vicepresidenza della Camera dei deputati, mentre Minardo guida il partito in Sicilia. La presenza di questi nomi nella discussione non significa che siano state ufficializzate candidature alternative, ma conferma l’esistenza di un confronto interno sulla futura leadership regionale.

Anche Fratelli d’Italia ha rivendicato il diritto di partecipare pienamente alla scelta del candidato presidente. Il commissario regionale Luca Sbardella ha spiegato che il partito dispone di diversi profili da proporre qualora il tavolo della coalizione decidesse di non confermare Schifani. Questa posizione introduce un problema politico importante: se venisse meno l’ipotesi della ricandidatura del presidente uscente, la scelta del successore non sarebbe necessariamente riservata a Forza Italia. Si aprirebbe un confronto tra tutte le forze della coalizione. La Lega, dal canto suo, ha sostenuto la prosecuzione dell’attività del governo Schifani. Il coordinatore regionale Nino Germanà è però intervenuto anche sulle possibili alleanze con Cateno De Luca, evidenziando le contraddizioni che potrebbero emergere tra accordi nazionali e regionali.

Il quadro politico è quindi più complesso di una semplice contrapposizione tra favorevoli e contrari al secondo mandato. Sul tavolo ci sono la distribuzione delle responsabilità, il peso dei singoli partiti, il rapporto tra classe dirigente nazionale e regionale e la definizione del progetto politico da presentare agli elettori. La coalizione dovrà decidere se puntare sulla continuità amministrativa, rappresentata da Schifani, oppure su una candidatura diversa. In entrambi i casi sarà necessario costruire un’intesa tra partiti che oggi, pur condividendo la responsabilità di governo, esprimono sensibilità e interessi politici non sempre coincidenti.

Il centrosinistra siciliano ha tre nomi in campo, ma non ancora una candidatura unitaria

Se nel centrodestra il confronto riguarda soprattutto la conferma del governatore uscente, nel centrosinistra siciliano il problema è diverso: esistono più candidature e disponibilità, ma non è stato ancora stabilito il percorso comune per scegliere chi dovrà rappresentare la coalizione. Tre figure sono al centro del dibattito: Pietro Bartolo, Ismaele La Vardera e Nuccio Di Paola. La loro presenza testimonia l’esistenza di orientamenti differenti nell’area progressista e riformista. Non si tratta soltanto di trovare un nome condiviso, ma di definire un metodo di selezione e un programma politico comune.

Il Partito Democratico è chiamato a svolgere un ruolo importante nel processo, ma deve anche affrontare le proprie dinamiche organizzative interne. Il Movimento 5 Stelle insiste sulla costruzione del programma e sulla necessità di una sintesi politica, mentre altre componenti chiedono tempi più rapidi nella definizione della candidatura. In questo contesto, la discussione sulle primarie è diventata centrale. Per alcune forze potrebbero rappresentare lo strumento attraverso cui affidare agli elettori la scelta del candidato. Per altre, invece, sarebbe preferibile raggiungere preventivamente un accordo politico tra i partiti. La questione non è puramente procedurale. Stabilire come scegliere il candidato significa anche definire il rapporto tra le leadership dei partiti, i movimenti civici e la partecipazione degli elettori.

Pietro Bartolo, la candidatura lanciata da Matteo Renzi e il ruolo dei riformisti

Una delle novità più significative è rappresentata dalla discesa in campo di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed ex europarlamentare, la cui candidatura è stata lanciata da Matteo Renzi durante la Leopolda del 4 ottobre. Bartolo porta nel confronto politico una storia personale e pubblica profondamente legata al tema delle migrazioni, dell’accoglienza e dei diritti umani. La sua esperienza professionale a Lampedusa lo ha reso una figura conosciuta anche fuori dai confini siciliani. La candidatura sostenuta da Italia Viva introduce nel dibattito del centrosinistra un profilo che unisce esperienza europea, impegno civile e appartenenza all’area riformista. Ma il suo ingresso nella competizione non ha risolto il problema dell’unità della coalizione. Bartolo è una proposta sostenuta da una componente del centrosinistra, non il candidato già condiviso da tutte le forze politiche che intendono costruire un’alternativa a Schifani. Resta quindi da comprendere quale ruolo i riformisti vogliano assumere nella costruzione del programma e quali convergenze possano essere individuate con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e le altre realtà politiche e civiche.

Ismaele La Vardera non arretra: Controcorrente e la sfida ai partiti del campo largo

Una posizione differente è quella di Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, che ha ribadito con decisione la volontà di candidarsi alla presidenza della Regione. La Vardera ha avviato una campagna territoriale che punta sul contatto diretto con gli elettori e sulla riconoscibilità del suo progetto civico. Negli ultimi giorni ha intensificato il pressing nei confronti del centrosinistra, sostenendo che il tempo a disposizione per organizzare le primarie si sia ormai ridotto.

Nuccio Di Paola e il Movimento 5 Stelle: prima il programma, poi il candidato

La terza figura al centro del confronto è Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, il cui nome è stato indicato tra i possibili candidati alla presidenza della Regione. La posizione del Movimento 5 Stelle si distingue per l’attenzione dedicata alla costruzione del programma e al percorso politico necessario per raggiungere una candidatura condivisa. Il M5S ha avviato il lavoro attraverso gruppi tematici, con l’obiettivo di individuare le priorità programmatiche del futuro schieramento. Tra i temi al centro del confronto figurano la sanità, i servizi, il lavoro e le prospettive delle nuove generazioni. Di Paola ha manifestato una preferenza per una sintesi politica tra i partiti rispetto al ricorso automatico alle primarie, considerate uno strumento che non sempre garantisce il superamento delle divisioni.

Cateno De Luca resta protagonista: il Governo di Liberazione e il progetto “Sindaco di Sicilia”

Accanto ai due schieramenti tradizionali continua a muoversi Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che mantiene aperto il proprio percorso politico regionale attraverso il progetto del Governo di Liberazione e l’iniziativa denominata “De Luca Sindaco di Sicilia”. È una presenza che rende particolarmente articolata la definizione degli schieramenti. De Luca ha infatti sviluppato un’intesa sul piano nazionale con Fratelli d’Italia, mantenendo però autonomia nelle scelte relative alla Sicilia. Questa distinzione è politicamente rilevante. Un accordo per le elezioni nazionali non comporta necessariamente la partecipazione alla stessa coalizione nelle elezioni regionali, soprattutto quando le forze coinvolte rivendicano strategie e leadership differenti.

Il nodo è stato evidenziato anche dalle recenti tensioni tra Fratelli d’Italia e Lega. Il coordinatore regionale leghista Nino Germanà ha sollevato il problema della compatibilità tra un’alleanza nazionale con De Luca e una possibile competizione separata in Sicilia. Intanto l’ex sindaco di Messina non ha interrotto il proprio percorso organizzativo. Dal 14 al 17 novembre sono previste nove assemblee provinciali, con il coinvolgimento dei candidati e dei quadri dirigenti, per rafforzare il progetto politico e la rete territoriale. Le tappe annunciate interesseranno Aci Castello, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Messina, Palermo e Trapani. Un programma che conferma la volontà di proseguire il lavoro organizzativo in tutte le province dell’Isola.

Il rapporto tra Cateno De Luca e il centrodestra: un’intesa nazionale non risolve il nodo siciliano

La particolarità della posizione di De Luca emerge soprattutto nel confronto con il centrodestra. Nel dibattito politico degli ultimi mesi sono state avanzate ipotesi di collaborazione regionale, mentre esponenti di Fratelli d’Italia hanno riconosciuto il peso territoriale del leader di Sud chiama Nord. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha indicato pubblicamente, già a settembre, la possibilità di allargare la coalizione attraverso il coinvolgimento di figure come De Luca, richiamandone i risultati politici ottenuti nel territorio messinese. Si tratta però di un’ipotesi politica, non di un accordo già concluso per le Regionali.

La questione riguarda tanto la leadership quanto il programma. Un’eventuale intesa richiederebbe di stabilire chi debba guidare la coalizione, quali responsabilità affidare ai diversi soggetti e quali priorità amministrative condividere. Allo stesso tempo, la prosecuzione del percorso autonomo di Sud chiama Nord comporterebbe la presenza di un ulteriore progetto politico nella competizione regionale. Per comprendere il futuro della politica siciliana sarà quindi necessario osservare non soltanto le dichiarazioni dei leader, ma anche le scelte concrete sulle liste, sulle alleanze e sui candidati. Il caso De Luca dimostra quanto sia diventato complesso applicare automaticamente alla Sicilia gli equilibri costruiti sul piano nazionale.

Sanità, lavoro, infrastrutture e sviluppo: i problemi della Sicilia restano sul tavolo

Mentre i partiti discutono di candidature, la Regione deve continuare ad affrontare questioni che riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini. La sanità siciliana rappresenta uno dei settori sui quali sarà necessario un confronto particolarmente approfondito. L’organizzazione della rete ospedaliera, le liste d’attesa, la disponibilità di personale e l’accessibilità dei servizi sanitari nei territori costituiscono temi centrali per qualsiasi programma di governo. Altrettanto importante è il capitolo del lavoro. La Sicilia deve confrontarsi con la necessità di creare occupazione qualificata, sostenere le imprese, valorizzare i giovani e costruire condizioni economiche capaci di ampliare le opportunità professionali.

Il tema delle infrastrutture riguarda il miglioramento dei collegamenti ferroviari e stradali, l’efficienza dei servizi pubblici, l’accessibilità dei territori e il sistema dei trasporti marittimi e aeroportuali. Per una regione insulare, la mobilità costituisce un fattore che incide direttamente sulla competitività economica e sulla qualità della vita. Un altro capitolo centrale è quello della gestione dei rifiuti. Il governo Schifani ha puntato sulla realizzazione dei termovalorizzatori, una scelta sulla quale il confronto politico dovrà riguardare costi, tempi, benefici attesi, impatto ambientale e alternative di gestione. Restano inoltre fondamentali le politiche per l’acqua, la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il turismo, l’agricoltura e il sostegno alle imprese.