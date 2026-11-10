Sicilia: tragedia in autostrada, pedone investito e ucciso

Tragedia sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un pedone è stato investito mortalmente nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate, in direzione Mazara del Vallo. A comunicare l’accaduto è stata Anas, che ha segnalato anche rallentamenti alla circolazione e la temporanea chiusura della corsia di marcia nel tratto interessato dall’incidente. La dinamica dell’investimento è ancora in corso di accertamento. Un elemento emerso riguarda il ritrovamento di un’autovettura ferma sulla corsia di emergenza, a circa 200 metri dal punto in cui si è verificato l’incidente mortale.

Incidente mortale sulla A29, pedone travolto tra Partinico e Balestrate

L’incidente si è verificato lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza del chilometro 38,100, nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. Secondo le informazioni diffuse da Anas, un pedone è stato investito e ha perso la vita. Le cause dell’accaduto non sono ancora state chiarite e sono oggetto di accertamento. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle circostanze che hanno preceduto l’investimento.

Traffico sulla A29, corsia chiusa e rallentamenti verso Mazara del Vallo

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione sull’autostrada A29, in particolare per gli automobilisti diretti verso Mazara del Vallo. Come comunicato da Anas, si registrano rallentamenti in corrispondenza del chilometro 38,100, dove la corsia di marcia in direzione Mazara del Vallo è stata temporaneamente interdetta al transito. La limitazione riguarda il tratto autostradale interessato dall’investimento mortale. Non sono state comunicate, al momento, indicazioni sui tempi necessari per il ripristino della normale circolazione. Resta dunque una situazione di viabilità rallentata lungo il tratto della A29 compreso tra Partinico e Balestrate, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia.