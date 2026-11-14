Sicilia, tartaruga azzannatrice pericolosa per l’uomo trovata in strada: il suo morso è potentissimo, intervengono i Carabinieri

I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo hanno sequestrato un esemplare vivo di tartaruga azzannatrice, specie esotica e potenzialmente pericolosa per l’uomo, rinvenuto lungo la carreggiata stradale nel territorio di Monreale (Palermo). A segnalare l’animale è stato un cittadino che ha notato la testuggine sull’asfalto. Si tratta di un esemplare di Chelydra serpentina (tartaruga azzannatrice), specie originaria del Nord America, minacciata di estinzione e tutelata dalle norme europee.

A causa della sua spiccata aggressività e della potenza del morso, l’animale è inserito nell’elenco italiano delle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, motivo per cui ne è severamente vietata la vendita e la detenzione. La tartaruga era priva di microchip e di altri sistemi di marcaggio identificativo. Nonostante le verifiche condotte nella zona del ritrovamento, non è stato possibile risalire all’identità del detentore. E’ stata temporaneamente affidata in custodia al Bioparco di Sicilia di Carini.