Sicilia, Sud chiama Nord incalza Schifani sulla manovra da 1,7 miliardi: cento proposte per Comuni, precari e lavoratori

Sud chiama Nord torna a sollecitare il governo regionale guidato da Renato Schifani sulla Legge di Stabilità 2027-2029, chiedendo un confronto sulle circa cento proposte già trasmesse al presidente della Regione. Questa mattina, nel corso della seconda conferenza stampa dedicata alla manovra finanziaria, che si è svolta all’Assemblea regionale siciliana, Cateno De Luca ha illustrato insieme ai deputati regionali Andrea Messina, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto alcune delle misure che il gruppo parlamentare intende sottoporre all’attenzione dell’esecutivo. Il confronto arriva all’indomani dell’approvazione da parte della giunta Schifani del disegno di legge di Stabilità regionale, una manovra dal valore complessivo di 1,7 miliardi di euro. Sud chiama Nord chiede di conoscere quali delle proposte avanzate siano state eventualmente recepite nel testo e sollecita l’apertura di un dialogo con il governo.

Alla conferenza stampa era presente anche la presidente regionale di ANCI Sicilia, Paola Amenta, che De Luca ha salutato e ringraziato per l’iniziativa intrapresa a tutela dei Comuni siciliani nel confronto con lo Stato sulle risorse destinate agli enti locali. “Abbiamo presentato circa cento proposte per la prossima Legge di Stabilità e abbiamo chiesto al presidente della Regione, Renato Schifani, di aprire un confronto, un dialogo. Purtroppo, ad oggi, non abbiamo avuto alcuna risposta”, ha dichiarato De Luca. “Sappiamo che la Giunta ha approvato ieri la Legge di Stabilità e siamo in attesa di riceverne copia per comprendere quali misure siano state effettivamente inserite. Noi, intanto, andiamo avanti con le nostre proposte”.

Comuni in dissesto e lavoratori precari, Andrea Messina chiede più risorse alla Regione

Tra i principali temi affrontati figura la situazione finanziaria dei Comuni siciliani e quella dei lavoratori ex precari stabilizzati negli enti locali, per i quali Sud chiama Nord propone un incremento dell’orario lavorativo. A illustrare le misure è stato il deputato regionale Andrea Messina, che ha richiamato le difficoltà di numerosi dipendenti comunali ancora impiegati con contratti a tempo parziale nonostante una lunga anzianità di servizio. “In Sicilia abbiamo una vasta platea di lavoratori che, dopo oltre vent’anni di servizio, continuano a essere impiegati per 24 ore settimanali, con stipendi di 800 o mille euro. Parliamo di persone ormai prossime alla pensione, che rischiano di non avere neppure un trattamento previdenziale dignitoso. La Regione deve mettere i Comuni nelle condizioni di poter utilizzare questo personale a tempo pieno”. Secondo Messina, questi lavoratori rappresentano una componente essenziale per il funzionamento delle amministrazioni comunali e per l’erogazione dei servizi ai cittadini. L’incremento delle ore lavorative consentirebbe di migliorare le condizioni economiche del personale e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità operativa degli enti locali.

Il deputato ha inoltre richiamato la situazione di circa 130 Comuni siciliani su 390 che, secondo i dati citati durante la conferenza, si trovano in condizioni di dissesto o riequilibrio finanziario. “Non sempre le difficoltà finanziarie dipendono dagli amministratori. Negli anni Stato e Regione hanno trasferito ai Comuni funzioni e competenze senza garantire risorse adeguate. È il caso, ad esempio, dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità, un servizio fondamentale che deve essere assicurato, ma che grava pesantemente sui bilanci comunali”. La richiesta è quella di garantire risorse adeguate anche agli enti in maggiore difficoltà finanziaria, affinché possano continuare ad assicurare i servizi essenziali alla popolazione. “Dobbiamo mettere anche i Comuni in dissesto nelle condizioni di garantire ai cittadini gli stessi servizi degli enti che si trovano in gestione ordinaria. Le nostre proposte non sono rivolte soltanto alle amministrazioni, ma soprattutto ai cittadini siciliani”.

Trasporto pubblico locale, Lombardo propone collegamenti più estesi nei territori turistici

Il deputato regionale Giuseppe Lombardo ha concentrato il proprio intervento sulla necessità di accompagnare gli stanziamenti finanziari con riforme organizzative e normative capaci di migliorare i servizi senza determinare nuovi oneri per il bilancio della Regione. “Dalle prime notizie apprendiamo di una finanziaria da 1,7 miliardi di euro, che sembrerebbe concentrarsi soprattutto sull’erogazione di risorse. Ma ci sono riforme che potrebbero essere realizzate a costo zero e che continuano a non trovare risposta da parte del Governo”. Tra le proposte illustrate figura una modifica delle regole relative al trasporto pubblico locale nei Comuni turistici. In particolare, Sud chiama Nord chiede di consentire alle amministrazioni che già gestiscono direttamente il servizio di trasporto urbano di estendere i collegamenti anche ai territori che rientrano nelle medesime strategie di sviluppo di area vasta, come GAL, FUA e SIRU. La proposta mira a superare gli attuali limiti territoriali della programmazione dei collegamenti, favorendo una maggiore integrazione tra Comuni appartenenti ad aree omogenee. “La programmazione del trasporto pubblico locale risale a esigenze di decenni fa e non tiene conto delle trasformazioni intervenute nei territori, soprattutto in quelli turistici. Chiediamo di consentire ai Comuni che già svolgono il servizio di estenderlo alle aree territoriali omogenee, migliorando i collegamenti senza ulteriori costi per la Regione”. L’intervento, secondo Lombardo, consentirebbe di adeguare il servizio alle esigenze attuali dei residenti e dei territori turistici, valorizzando i sistemi di trasporto già gestiti direttamente dagli enti locali.

Aree demaniali fluviali e marittime, chiesto il trasferimento della gestione ai Comuni

Un’altra proposta illustrata da Giuseppe Lombardo riguarda la gestione delle aree demaniali fluviali e marittime già infrastrutturate. Sud chiama Nord chiede che la Regione consenta il trasferimento in gestione ai Comuni delle aree sulle quali le amministrazioni locali hanno già realizzato interventi di riqualificazione, servizi e infrastrutture. L’obiettivo è permettere agli enti di utilizzare e valorizzare pienamente gli investimenti effettuati sul territorio. “Ci sono Comuni che hanno investito risorse ingenti per realizzare infrastrutture, servizi e opere di riqualificazione, ma che continuano a non poter gestire pienamente quelle aree. La Regione deve superare questo ostacolo e consentire agli enti locali di valorizzare il patrimonio esistente, favorendo lo sviluppo dei territori”. La proposta punta quindi a modificare le modalità di gestione del patrimonio demaniale già interessato da investimenti pubblici, favorendo una maggiore autonomia operativa delle amministrazioni comunali.

Precariato negli enti locali, Sciotto: “non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B”

Il deputato regionale Matteo Sciotto ha affrontato il tema del precariato negli enti locali, chiedendo una soluzione complessiva per le diverse categorie di lavoratori interessate. Il riferimento è alle notizie relative alla possibilità che la nuova manovra finanziaria contenga interventi specifici per il precariato di Palermo. “Abbiamo appreso dalle notizie di stampa che nella finanziaria sarebbe stata prevista una soluzione per il precariato di Palermo. È certamente positivo, ma non possiamo creare lavoratori di serie A, di serie B e poi lasciare ASU ed ex contrattisti in una condizione ancora più penalizzante. Serve una soluzione complessiva che restituisca dignità a tutti”. Tra le misure avanzate figura anche il riconoscimento di una contribuzione previdenziale aggiuntiva fino a un massimo di cinque anni, finalizzata a consentire agli ex lavoratori ASU di maturare un trattamento pensionistico minimo. Secondo Sciotto, gli interventi sul precariato dovrebbero essere affrontati in maniera organica, evitando differenze di trattamento tra lavoratori appartenenti a bacini diversi.

Crisi industriale nella Valle del Mela, proposto un fondo da 3 milioni di euro l’anno

Un capitolo importante delle proposte di Sud chiama Nord riguarda la situazione occupazionale della Valle del Mela, territorio messinese segnato da difficoltà industriali e da preoccupazioni per il futuro di diversi lavoratori. Sciotto ha richiamato la chiusura degli stabilimenti Duferco e Cargill e le incertezze che interessano il personale di A2A, nel contesto dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale. Per affrontare queste criticità, il gruppo parlamentare propone l’istituzione di un fondo regionale da 3 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, per un totale di 9 milioni di euro. Le risorse sarebbero destinate ai lavoratori già licenziati o coinvolti in eventuali future procedure di licenziamento, attraverso percorsi di riqualificazione professionale, reinserimento lavorativo e misure straordinarie di sostegno al reddito. “Abbiamo previsto l’istituzione di un fondo regionale da tre milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029, destinato a sostenere i lavoratori già licenziati o interessati da possibili procedure di licenziamento, attraverso percorsi di riqualificazione e reinserimento lavorativo e misure straordinarie di sostegno al reddito”. L’intervento mira a offrire strumenti di sostegno ai lavoratori interessati dalle difficoltà industriali del comprensorio e ad accompagnare eventuali percorsi di ricollocazione occupazionale.

Pesca, vigili del fuoco volontari e cavalcavia autostradali: le altre proposte di Sud chiama Nord

Nel corso della conferenza stampa, Matteo Sciotto ha illustrato anche altre misure che il gruppo parlamentare intende sottoporre al governo regionale. Tra queste figura la valorizzazione del servizio prestato dai vigili del fuoco volontari, insieme a interventi di sostegno al comparto della pesca per fronteggiare l’aumento dei costi del carburante. Un ulteriore tema riguarda i cavalcavia autostradali sottoposti a sequestro, la cui chiusura continua a determinare disagi per alcune comunità locali. Sud chiama Nord propone di individuare risorse per finanziare gli interventi necessari a consentire il dissequestro delle infrastrutture interessate, con l’obiettivo di ripristinare i collegamenti interrotti. Le proposte si inseriscono nel pacchetto di misure che il gruppo ha presentato in vista della discussione della Legge di Stabilità.

Incendi in Sicilia, De Luca propone un fondo per gli interventi nei terreni privati abbandonati

Un altro tema affrontato da Cateno De Luca riguarda la prevenzione e il contrasto degli incendi, con particolare attenzione alle difficoltà incontrate dai Comuni quando devono intervenire su terreni privati abbandonati o non adeguatamente mantenuti. Sud chiama Nord propone l’istituzione di un fondo regionale che consenta alle amministrazioni comunali di disporre immediatamente delle risorse necessarie per effettuare interventi di pulizia e messa in sicurezza, anche nei casi in cui i proprietari non ottemperino alle ordinanze. “Abbiamo previsto un fondo per sostenere i Comuni e i sindaci che devono emettere ordinanze per la pulizia dei terreni e intervenire in sostituzione dei privati inadempienti. Occorre garantire una copertura finanziaria immediata, fermo restando il successivo recupero delle somme nei confronti dei proprietari”. La proposta punta quindi a consentire interventi tempestivi, senza subordinare la disponibilità delle risorse al successivo recupero delle somme nei confronti dei soggetti obbligati. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la capacità di prevenzione delle amministrazioni locali, soprattutto nelle aree in cui la vegetazione non curata può aggravare il rischio di propagazione degli incendi.

Il disegno di legge Taormina: più prevenzione e impiego coordinato dei forestali

La misura sui terreni privati si inserisce in un progetto normativo più ampio, denominato “disegno di legge Taormina”, che comprende anche proposte relative all’organizzazione del personale forestale. Tra gli interventi indicati figurano un impiego più coordinato dei lavoratori del settore e l’incremento delle giornate lavorative, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto degli incendi. De Luca ha sottolineato come il rischio non riguardi più esclusivamente le aree boschive, ma possa interessare direttamente anche i centri abitati. “Dobbiamo prendere atto che il fenomeno degli incendi non riguarda più soltanto le aree boschive. Sempre più spesso ci troviamo di fronte a incendi che minacciano direttamente i centri abitati, come è accaduto a Taormina e in altri Comuni. Serve un’organizzazione capace di prevenire e contrastare questo rischio”. La proposta mira a rendere più efficace il coordinamento delle attività e a garantire agli enti locali strumenti adeguati per intervenire nelle situazioni di rischio.