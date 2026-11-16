Sicilia, scoperta sorprendente sulle spine dei fichi d’India: contengono sostanze antiossidanti e antibatteriche

Dalle spine dei fichi d’India, uno dei frutti più caratteristici della Sicilia, potrebbero arrivare nuove opportunità per la ricerca scientifica e per lo sviluppo di applicazioni innovative. Quello che fino a oggi è stato considerato un semplice scarto della lavorazione agroalimentare potrebbe infatti trasformarsi in una risorsa preziosa, grazie alla presenza di composti naturali con proprietà antiossidanti e attività antibatterica. È quanto emerge da uno studio dell’Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Icb), realizzato in collaborazione con l’Università di Palermo, l’Università di Catania e l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del Cnr. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Scientific Reports.

La scoperta sulle minuscole spine del fico d’India

Al centro dello studio ci sono i glochidi, minuscole spine uncinate che ricoprono la superficie dei frutti di Opuntia ficus-indica, il comune fico d’India. Queste strutture vengono normalmente eliminate attraverso la spazzolatura prima che i frutti siano immessi in commercio e, fino a oggi, erano state poco approfondite dal punto di vista scientifico. Per la prima volta, i ricercatori ne hanno analizzato dettagliatamente la struttura e la composizione chimica. Le osservazioni effettuate con il microscopio elettronico a scansione hanno evidenziato che i glochidi presentano una forma conica, una lunghezza di circa 1,5 millimetri e una superficie caratterizzata da piccoli uncini e microsolchi. Elementi che permettono alle spine di ancorarsi facilmente e svolgere una funzione difensiva per la pianta.

Ma la scoperta più interessante riguarda ciò che queste minuscole strutture contengono. Attraverso tecniche di analisi cromatografica e spettrometrica, gli studiosi hanno identificato 18 piccole molecole bioattive, appartenenti prevalentemente alla famiglia dei flavonoidi, sostanze naturali conosciute per le loro proprietà antiossidanti. Le analisi hanno inoltre evidenziato un’attività antibatterica selettiva nei confronti di alcuni ceppi di Staphylococcus aureus e Staphylococcus haemolyticus, aprendo nuove prospettive per lo studio delle possibili applicazioni di questi composti.

Le ricercatrici del Cnr: “nuove opportunità per valorizzare gli scarti”

A spiegare il valore dei risultati è Laura Siracusa, ricercatrice del Cnr-Icb: “Questi risultati mostrano che i glochidi non sono costituiti soltanto da materiale strutturale, ma contengono un insieme diversificato di metaboliti vegetali potenzialmente interessanti per applicazioni innovative”. La ricercatrice sottolinea inoltre come questa scoperta possa contribuire a trasformare un materiale di scarto in una risorsa: “La presenza di composti bioattivi e l’attività antibatterica osservata suggeriscono nuove opportunità per la valorizzazione di un sottoprodotto agroalimentare nell’ottica dell’economia circolare”.

Un risultato particolarmente significativo riguarda anche l’individuazione di due derivati della quercetina mai segnalati prima nei tessuti del fico d’India. Si tratta di flavonoidi ibridi che arricchiscono le conoscenze sulla composizione chimica della pianta e potrebbero aiutare gli scienziati a comprendere meglio i meccanismi che le consentono di sopravvivere negli ambienti caratterizzati da scarsità d’acqua. “Il rinvenimento di questi composti, unito alla loro assenza in altri tessuti della pianta finora studiati, ha aperto nuove linee di ricerca”, spiega Luana Pulvirenti, ricercatrice a tempo determinato del Cnr-Icb. “Stiamo approfondendo il possibile ruolo di queste molecole come marcatori evolutivi nel genere Opuntia, con l’obiettivo di comprendere meglio i meccanismi che hanno consentito alle cactaceae di adattarsi ai climi aridi”.

Dalla Sicilia nuove prospettive per l’economia circolare

Lo studio, che vede coinvolte direttamente le università siciliane di Palermo e Catania, dimostra come anche le componenti apparentemente meno utili di una pianta possano nascondere caratteristiche di notevole interesse scientifico. Le spine del fico d’India, tradizionalmente eliminate durante la preparazione dei frutti per la vendita, potrebbero rappresentare una nuova fonte di composti naturali ad alto valore aggiunto.

Le potenziali applicazioni riguardano soprattutto la valorizzazione degli scarti agroalimentari, lo sviluppo di filiere più sostenibili e la ricerca di nuove soluzioni per la conservazione degli alimenti. Si tratta, al momento, di prospettive da approfondire attraverso ulteriori studi, non di applicazioni già disponibili sul mercato. La ricerca apre così un nuovo capitolo nella conoscenza del fico d’India, una pianta profondamente legata al paesaggio e alla tradizione agricola siciliana, mostrando come anche ciò che viene normalmente scartato possa custodire risorse ancora inesplorate.