Il tema dell’edilizia residenziale pubblica e dell’emergenza abitativa delle fasce più fragili della popolazione al centro del dibattito sulla Finanziaria regionale siciliana. A intervenire è il presidente dello IACP di Messina, Beppe Picciolo, che ha espresso apprezzamento per l’attenzione riservata al settore nel corso del confronto all’Assemblea Regionale Siciliana. “Desidero esprimere il mio apprezzamento e un sentito ringraziamento per l’attenzione che, in queste ore di confronto sulla Finanziaria regionale, si sta finalmente dedicando al tema dell’edilizia residenziale pubblica e, più in generale, alla condizione abitativa delle fasce più fragili della nostra comunità”, dichiara Picciolo, sottolineando la sensibilità dimostrata nei confronti di una delle principali emergenze sociali della Sicilia. “La questione della casa – prosegue Picciolo – non può essere considerata un tema secondario né affrontata soltanto in termini di gestione amministrativa. Parliamo di famiglie, anziani, giovani coppie e persone che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale. Per queste persone, avere una casa dignitosa e sicura significa poter guardare al futuro con maggiore serenità e dignità”.

Edilizia residenziale pubblica in Sicilia: la necessità di nuove risorse

Al centro dell’intervento del presidente dello IACP di Messina figura la necessità di garantire agli istituti risorse finanziarie adeguate per migliorare le condizioni del patrimonio immobiliare pubblico, recuperare gli alloggi inutilizzati e rispondere alle crescenti esigenze abitative della popolazione. “Gli IACP svolgono un ruolo fondamentale in questo scenario, ma hanno bisogno di strumenti finanziari adeguati per affrontare le criticità del patrimonio immobiliare, accelerare gli interventi di manutenzione e riqualificazione, recuperare gli alloggi attualmente inutilizzati e dare risposte a una domanda abitativa che continua a crescere”. Picciolo ha quindi auspicato che l’attenzione manifestata dal Governo regionale e dai parlamentari siciliani durante il confronto sulla Finanziaria regionale si traduca in provvedimenti concreti a sostegno dell’edilizia popolare, confermando la disponibilità dello IACP di Messina a contribuire alla realizzazione degli interventi. “Ringrazio quanti, dal Governo regionale ai deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, stanno contribuendo a mantenere alta l’attenzione su questa problematica. Mi auguro che la sensibilità manifestata in queste ore possa tradursi in scelte concrete e risorse adeguate. Investire nelle case popolari significa investire nella coesione sociale, nella qualità della vita e nel futuro delle nostre città. Lo IACP di Messina è pronto a fare la propria parte, mettendo a disposizione competenze, progettualità e capacità operativa per trasformare le opportunità della Finanziaria in interventi reali a beneficio dei cittadini”, conclude Picciolo.