Sicilia, Onorato lancia La Vardera candidato presidente della Regione: “il centrosinistra non perda tempo”

Ismaele La Vardera candidato alla presidenza della Regione Siciliana e una candidatura civica da costruire per la guida del Comune di Palermo. È la prospettiva politica delineata da Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, intervenuto a Palermo in occasione dell’apertura di una nuova sede di Controcorrente in viale Michelangelo. Un’iniziativa che segna un nuovo passaggio nella collaborazione tra le due realtà politiche, con l’obiettivo di incidere sulle prossime competizioni elettorali siciliane. All’appuntamento erano presenti anche il fondatore di Controcorrente, Ismaele La Vardera, e il coordinatore regionale Carmelo Miceli. Proprio dalla nuova sede palermitana è arrivato un messaggio diretto al centrosinistra, invitato da Onorato ad accelerare le scelte in vista delle prossime elezioni regionali e a convergere sulla candidatura di La Vardera.

Regionali Sicilia, Onorato sostiene la candidatura di Ismaele La Vardera

Il coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia ha annunciato la volontà di lavorare insieme a Controcorrente su due appuntamenti elettorali considerati particolarmente importanti: la corsa alla presidenza della Regione Siciliana e quella per la guida del Comune di Palermo. “Progetto Civico Italia e Controcorrente porteranno avanti le candidature per la presidenza della Regione siciliana e per sindaco di Palermo”, ha dichiarato Onorato. Per quanto riguarda le elezioni regionali, la posizione del coordinatore nazionale è netta. Onorato considera Ismaele La Vardera il candidato ideale per il centrosinistra, ritenendo necessario avviare rapidamente un percorso politico capace di rappresentare un’alternativa all’attuale governo regionale. “Riguardo alla Regione siciliana, credo che il centrosinistra non debba perdere tempo, Ismaele La Varbera è il candidato presidente ideale per segnare una fortissima discontinuità, dopo quello che sta avvenendo in regione tra scandali ruberie e malversazioni”, ha affermato Onorato.

Palermo, Progetto Civico Italia e Controcorrente preparano la sfida per il Comune

Il progetto politico illustrato da Onorato non si limita alla competizione regionale. Un altro obiettivo riguarda infatti le elezioni amministrative a Palermo, considerate un appuntamento significativo anche nel quadro più ampio delle prossime consultazioni comunali. “Immaginiamo di mettere in campo una candidatura a sindaco a Palermo, città simbolo di una tornata amministrativa che coinvolge tantissime città”, ha spiegato il coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia.

Onorato: “la Sicilia ha bisogno di una grande inversione di tendenza”

Nel suo intervento, Alessandro Onorato ha motivato il sostegno alla candidatura regionale di Ismaele La Vardera richiamando la necessità, a suo giudizio, di una profonda discontinuità nella gestione politica e amministrativa della Sicilia. Il coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia ha espresso una valutazione fortemente critica della situazione regionale, facendo riferimento alle vicende che hanno interessato il dibattito politico siciliano e alla necessità di contrastare illegalità e infiltrazioni mafiose. “La Sicilia ha bisogno di una grande inversione di tendenza. Ismaele ha un’ottima capacità amministrativa, ha il coraggio di andare contro queste illegalità, contro infiltrazioni della mafia, incredibilmente ancora così presenti nel 2026. Noi sosterremo questa candidatura fino in fondo”, ha dichiarato Onorato.

La Sicilia come l’Ohio americano: Onorato guarda alle elezioni politiche nazionali

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda il valore che Onorato attribuisce alla Sicilia negli equilibri politici nazionali. Il coordinatore di Progetto Civico Italia ha utilizzato un paragone con gli Stati Uniti per spiegare quanto ritenga strategica una possibile vittoria del centrosinistra nell’Isola. “E’ la regione più importante, potrei definirla l’Ohio americano: se vinci qui è veramente possibile immaginare di vincere le elezioni politiche, quindi dopo tanti anni che il centrosinistra non riesce a vincere nell’Isola non capisco perché si debba perdere altro tempo”, ha affermato.