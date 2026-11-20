Le prossime elezioni comunali di Palermo, il rapporto tra Roberto Lagalla e Carolina Varchi e le indiscrezioni su una possibile candidatura alla presidenza della Regione Siciliana. Sono i temi affrontati dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a margine di una conferenza stampa a Villa Niscemi, nel capoluogo siciliano. L’esponente di Forza Italia ha parlato delle prospettive politiche in vista delle prossime amministrative, sottolineando il rapporto di collaborazione tra il sindaco Roberto Lagalla e Carolina Varchi e spiegando che le decisioni sulle candidature saranno legate anche agli equilibri nazionali. Mulè ha inoltre risposto alle domande sul proprio futuro politico e sulle voci che lo vorrebbero tra i possibili candidati alla guida della Regione.

Elezioni comunali a Palermo, Mulè: “Lagalla e Varchi due grandi personalità”

Interpellato sulla possibile ricandidatura del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e sul ruolo di Carolina Varchi, Mulè ha evidenziato le qualità di entrambi, escludendo l’esistenza di contrapposizioni personali. “Roberto Lagalla non ha bisogno di un endorsement. E’ bravo quanto lo è Carolina Varchi, sono due grandi personalità. Poi ci sono equilibri, che sono nazionali, che ricadono su Roma ed è lì che si deciderà. Nessuno dei due sgomita o si dà pedate negli stinchi, il rapporto è di un tale rispetto che sono certo che si arriverà, come sempre, ad una comune definizione di quello che sarà”. Il vicepresidente della Camera ha quindi indicato negli equilibri politici nazionali uno degli elementi che contribuiranno a determinare le scelte in vista della prossima competizione elettorale nel capoluogo siciliano.

Il rapporto tra Lagalla e Varchi e il giudizio sull’amministrazione di Palermo

Mulè ha ribadito di avere rapporti positivi con entrambi gli esponenti politici, sottolineando il clima di collaborazione che, a suo giudizio, caratterizza il loro rapporto. “Ho rapporti splendidi sia con Carolina Varchi che con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – ha proseguito – Non ho visto diatribe tra loro, ma grande rispetto e collaborazione. Trovo che sia una squadra eccellente, sia dal punto di vista dell’operatività che degli interessi della città”. Alla domanda sull’opportunità di una ricandidatura di Lagalla, il vicepresidente della Camera ha preferito non entrare direttamente nelle dinamiche elettorali, esprimendo però un giudizio positivo sui risultati dell’amministrazione comunale. “A Lagalla spetterebbe una ricandidatura? – ha evidenziato – Queste sono le dinamiche elettorali sulle quali non voglio entrare. Mi pronuncio però su una cosa: a Palermo si sono registrati risultati concreti”.

Presidenza della Regione Siciliana, Mulè risponde alle indiscrezioni sulla candidatura

Nel corso dell’incontro con la stampa, Giorgio Mulè è intervenuto anche sulle indiscrezioni relative a una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Siciliana. Il vicepresidente della Camera ha risposto alle voci che lo indicherebbero in pole position all’interno di Forza Italia, soffermandosi sulla possibilità che il suo nome sia stato ormai escluso dalle prospettive politiche regionali. “Se il mio nome per la presidenza della Regione è stato bruciato? No, sono sereno e tranquillo come sempre, felice di fare il mio dovere nei confronti di Palermo e di ogni pezzo della Sicilia”. Mulè non ha quindi annunciato alcuna candidatura, limitandosi a ribadire la propria serenità rispetto alle indiscrezioni sul suo futuro politico e il suo impegno nei confronti del territorio siciliano.

Mulè: attenzione alla Sicilia, dalla sanità alla legge di stabilità

Il vicepresidente della Camera ha infine richiamato l’attenzione su alcuni interventi previsti nella legge di stabilità, citando in particolare misure riguardanti la sanità e la prevenzione. “Per esempio – ha proseguito – in legge di stabilità ci sono vari interventi pensati per diversi aspetti, dall’Oncologia a Catania, agli obesi e allo screening che riguarda molti siciliani. L’attenzione quindi è massima. No, non ritengo di essere bruciato, assolutamente no. Sono sereno come prima, con la corrente che è sempre alimentata dalla necessità di fare meglio e bene”, ha concluso Mulè.