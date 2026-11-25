Un’indennità aggiuntiva di 3mila euro mensili per i medici di medicina generale che operano nelle isole minori siciliane con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti. È quanto prevede l’emendamento alla legge di stabilità regionale 2027-2029, a prima firma di Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, approvato ieri in Commissione Sanità. La misura nasce con l’obiettivo di contrastare le criticità assistenziali legate alla ridotta popolazione e alle difficoltà logistiche che caratterizzano questi territori, rendendo più attrattive le sedi disagiate e incentivando la permanenza dei professionisti.

Sanità nelle isole minori siciliane, l’obiettivo è garantire il diritto alle cure

“Garantire il diritto alla salute a chi vive nelle isole minori significa anche creare le condizioni affinché i medici possano scegliere di lavorare in questi territori – dichiara Antonio De Luca –. Rispetto ai colleghi che operano nei grandi centri urbani, questi professionisti devono fare i conti con un numero inferiore di assistiti e, contemporaneamente, con maggiori spese legate agli spostamenti e all’alloggio. È una disparità che va compensata se vogliamo garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria anche nelle realtà più periferiche della nostra regione”. L’indennità, destinata alla copertura delle spese di alloggio e trasporto, sarà riservata esclusivamente ai medici attivi nelle isole minori che abbiano optato per il Ruolo Unico, previsto dall’articolo 31 dell’Accordo collettivo nazionale 2019-2021. La copertura finanziaria della misura è stata individuata nelle risorse del fondo regionale già esistente per le isole minori.

L’emendamento passa in Commissione Sanità: i prossimi passaggi all’Ars

L’approvazione in Commissione Sanità rappresenta il primo passaggio dell’iter legislativo. La proposta dovrà adesso superare il vaglio della Commissione Bilancio e ottenere il via libera definitivo dell’Aula dell’Assemblea regionale siciliana. “L’approvazione in Commissione Sanità rappresenta un primo importante risultato. Adesso lavoreremo affinché la misura superi il vaglio della Commissione Bilancio e ottenga l’approvazione definitiva dell’Aula. I cittadini delle isole minori hanno gli stessi diritti di tutti gli altri siciliani e la loro condizione geografica non può tradursi in una penalizzazione nell’accesso ai servizi sanitari”, conclude Antonio De Luca.