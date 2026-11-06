Sicilia, la Regione sbarca su WhatsApp: arriva il nuovo canale ufficiale, Schifani spiega le novità

La Regione Siciliana inaugura un nuovo canale di comunicazione con i cittadini. Dopo Facebook, Instagram, X, YouTube e LinkedIn, infatti, la Regione ha lanciato il nuovo canale ufficiale WhatsApp per ampliare la propria presenza digitale e avvicinarsi alla popolazione. “Vogliamo essere presenti dove i cittadini si informano e dialogano ogni giorno. Estendere la nostra presenza digitale significa rendere la comunicazione istituzionale sempre più accessibile, immediata e vicina alle persone“, ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani.

Tramite il nuovo canale, i cittadini potranno ricevere notizie sulle attività del governo regionale ma anche aggiornamenti, iniziative e comunicazioni di interesse pubblico. L’obiettivo dell’iniziativa, come dichiarato, è quello raggiungere chi utilizza WhatsApp come principale strumento di comunicazione. Dopo chi utilizza i social network abitualmente, dunque, la platea dei destinatari dell’informazione istituzionale siciliana si allarga ulteriormente.