Sicilia, la Regione sbarca su WhatsApp: arriva il nuovo canale ufficiale, Schifani spiega le novità

L'iniziativa della Regione Siciliana punta a includere nella platea dei destinatari dell'informazione istituzionale chi non è presente sui social

Notifica WhatsApp Regione Sicilia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La Regione Siciliana inaugura un nuovo canale di comunicazione con i cittadini. Dopo Facebook, Instagram, X, YouTube e LinkedIn, infatti, la Regione ha lanciato il nuovo canale ufficiale WhatsApp per ampliare la propria presenza digitale e avvicinarsi alla popolazione. “Vogliamo essere presenti dove i cittadini si informano e dialogano ogni giorno. Estendere la nostra presenza digitale significa rendere la comunicazione istituzionale sempre più accessibile, immediata e vicina alle persone“, ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani.

Tramite il nuovo canale, i cittadini potranno ricevere notizie sulle attività del governo regionale ma anche aggiornamenti, iniziative e comunicazioni di interesse pubblico. L’obiettivo dell’iniziativa, come dichiarato, è quello raggiungere chi utilizza WhatsApp come principale strumento di comunicazione. Dopo chi utilizza i social network abitualmente, dunque, la platea dei destinatari dell’informazione istituzionale siciliana si allarga ulteriormente. Canale WhatsApp della Regione Siciliana

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