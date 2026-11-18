Si apre un confronto tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e Sud chiama Nord sulle misure da inserire nella Legge di Stabilità regionale 2027-2029. Nel corso dell’incontro che si è svolto oggi, il movimento guidato da Cateno De Luca ha illustrato le proprie priorità, ottenendo, secondo quanto riferito dallo stesso leader, un’apertura del governatore alla discussione su diversi interventi riguardanti lo sviluppo economico, le risorse destinate ai Comuni e il funzionamento degli enti locali. Il confronto ha riguardato il pacchetto di circa cento proposte già trasmesso al Governo regionale e presentato nelle precedenti conferenze stampa all’Assemblea regionale siciliana. Al centro della riunione, in particolare, il rifinanziamento della Super ZES siciliana con un miliardo di euro nel triennio, l’incremento del Fondo delle Autonomie Locali, le condizioni lavorative del personale precario comunale e alcuni interventi normativi richiesti dal movimento.

Finanziaria Sicilia 2027-2029, Sud chiama Nord propone un miliardo per la Super ZES

Una delle principali richieste avanzate durante il confronto riguarda il rifinanziamento della Super ZES siciliana, considerata dal movimento “uno strumento importante per sostenere gli investimenti e favorire lo sviluppo economico dell’Isola. La proposta prevede di destinare un miliardo di euro nell’arco del triennio 2027-2029, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di investimento e le misure a sostegno delle attività economiche. Il tema è stato posto tra le priorità del confronto con il presidente Schifani, insieme alla necessità di garantire una maggiore disponibilità di risorse agli enti locali. In particolare, Sud chiama Nord chiede un incremento del Fondo delle Autonomie Locali e la garanzia che le somme stanziate per il triennio non vengano ridotte o modificate, consentendo così alle amministrazioni comunali di programmare gli interventi con maggiore certezza finanziaria”.

Più risorse ai Comuni siciliani e aumento delle ore per i lavoratori precari

La situazione economica e organizzativa degli enti locali ha occupato una parte significativa dell’incontro tra Schifani e i rappresentanti di Sud chiama Nord. Tra le richieste avanzate dal movimento figurano la “costituzione di un fondo regionale per la progettazione riservato ai Comuni e l’aumento delle ore lavorative del personale precario degli enti locali. L’obiettivo dichiarato è mettere le amministrazioni nelle condizioni di pianificare gli investimenti, migliorare l’organizzazione dei servizi e affrontare le difficoltà legate alla gestione del personale. Il fondo per la progettazione viene proposto come uno strumento per sostenere la capacità degli enti locali di predisporre interventi e programmare opere, mentre l’integrazione oraria dei lavoratori precari rappresenta una delle questioni sulle quali Sud chiama Nord chiede un impegno specifico al Governo regionale. Nel corso del confronto è stata inoltre affrontata la possibilità di incrementare le risorse destinate alle infrastrutture sportive comunali, per sostenere gli interventi sulle strutture presenti nei territori”.

Mandati dei sindaci e aree demaniali: le modifiche normative proposte da De Luca

Accanto agli interventi che richiedono stanziamenti finanziari, Sud chiama Nord ha sottoposto al presidente della Regione alcune proposte di carattere normativo. Tra queste figura il “recepimento della disciplina nazionale sui limiti ai mandati consecutivi dei sindaci, una questione che riguarda direttamente le regole per la ricandidatura dei primi cittadini siciliani. Un’altra richiesta riguarda il trasferimento ai Comuni delle aree demaniali già infrastrutturate, per permettere alle amministrazioni locali di occuparsi direttamente della gestione e della valorizzazione di questi spazi. Secondo il movimento, si tratta di interventi che potrebbero migliorare il funzionamento degli enti locali senza richiedere necessariamente nuovi stanziamenti da parte della Regione”.

Cateno De Luca: “apertura di Schifani sulle nostre proposte”

Al termine dell’incontro, Cateno De Luca ha espresso soddisfazione per la disponibilità al confronto manifestata dal presidente della Regione, precisando che le singole misure dovranno essere approfondite prima di un’eventuale decisione definitiva. “Abbiamo registrato un’apertura da parte del presidente Schifani alla discussione su alcuni dei temi che abbiamo posto al centro delle nostre proposte per la Legge di Stabilità 2027-2029″, dichiara Cateno De Luca. “Il nostro obiettivo è dare risposte concrete ai Comuni siciliani, garantendo risorse certe per il prossimo triennio, affrontando la questione dell’integrazione oraria dei lavoratori precari e introducendo strumenti che consentano agli enti locali di programmare investimenti e migliorare i servizi. Sul fronte dello sviluppo economico abbiamo ribadito la necessità di rifinanziare la Super ZES siciliana con un miliardo di euro nel triennio 2027-2029″. Le parole del leader di Sud chiama Nord confermano la centralità attribuita dal movimento alle amministrazioni locali, sia sul piano delle risorse economiche sia su quello degli strumenti necessari alla gestione dei servizi pubblici.

Schifani approfondirà le richieste: nuovo confronto nei prossimi giorni

Il confronto sulla Finanziaria regionale proseguirà nei prossimi giorni, quando il Governo siciliano dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle proposte che intende prendere in considerazione. De Luca ha spiegato che il presidente Schifani si è riservato di esaminare con i propri collaboratori i temi affrontati durante la riunione, prima di definire quali interventi possano trovare spazio nella manovra. “Abbiamo inoltre riproposto interventi normativi che non richiedono necessariamente nuove risorse, come il recepimento della disciplina nazionale sul mandato dei sindaci e il trasferimento ai Comuni delle aree demaniali già infrastrutturate. Il presidente Schifani, ha spiegato De Luca, si è riservato di approfondire con il proprio staff le tematiche che abbiamo focalizzato nel corso dell’incontro. Ci aggiorneremo nei prossimi giorni per individuare definitivamente quali misure il Governo regionale intende accogliere nell’ambito del pacchetto delle cento proposte che abbiamo presentato”, conclude De Luca.