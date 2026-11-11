Sicilia, il Tar sospende il nuovo calendario venatorio: la Regione annuncia ricorso, Sammartino difende la caccia

Nuovo stop al calendario venatorio in Sicilia. Il Tar Sicilia, sezione di Palermo, ha disposto la sospensione dell’efficacia del nuovo calendario venatorio regionale adottato il 9 novembre 2026. Una decisione alla quale l’amministrazione regionale intende reagire chiedendo la revoca del provvedimento, sulla base delle argomentazioni giuridiche e tecnico-scientifiche che, secondo la Regione, giustificano le disposizioni approvate. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che interviene sulla decisione del Tribunale amministrativo e ribadisce la posizione della Regione in merito alla possibilità di esercitare l’attività venatoria nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna.

Calendario venatorio sospeso dal Tar, Sammartino: la Regione chiederà la revoca del decreto

L’assessore riferisce che l’amministrazione regionale ha appreso della sospensione e sottolinea come il decreto sia stato adottato senza un precedente contraddittorio con la Regione, pur riconoscendo che tale modalità rientra nelle facoltà previste dalla normativa amministrativa. “Da qualche ora l’amministrazione regionale ha appreso di una decisione del Tar Sicilia – sezione di Palermo di sospensione dell’efficacia del nuovo calendario venatorio adottato il 9 novembre 2026. Il decreto del presidente del Tar è stato adattato senza alcun previo contraddittorio con l’amministrazione, seppur nel pieno rispetto delle facoltà concesse dal codice di procedura amministrativa. L’amministrazione regionale intende chiedere la revoca del decreto in ragione delle argomentazioni giuridiche e tecnico scientifiche che sorreggono l’emanazione del nuovo calendario venatorio”. La Regione intende quindi sottoporre al Tribunale le proprie argomentazioni per ottenere una revisione della decisione. Al centro della posizione dell’assessorato ci sono i dati relativi allo stato di conservazione delle specie cacciabili e le limitazioni previste dal nuovo calendario.

Caccia in Sicilia, il confronto sul Piano faunistico e sui dati scientifici

Uno dei punti affrontati da Sammartino riguarda il rapporto tra l’esercizio della caccia, il Piano faunistico venatorio e le informazioni scientifiche necessarie per garantire la tutela delle specie. Secondo l’assessore, il rispetto dei livelli minimi di protezione della fauna deve essere valutato attraverso dati aggiornati sullo stato delle popolazioni delle specie cacciabili, informazioni che, sostiene, sono già nella disponibilità dell’amministrazione e sono state condivise con l’Ispra. “La Regione – prosegue l’assessore – intende condurre in tutte le sedi competenti la giusta battaglia per il legittimo esercizio della caccia nel pieno rispetto dei livelli minimi di tutela della fauna, che non richiedono dell’attualità di alcun piano faunistico venatorio, ma molto più semplicemente della attualità dei dati tecnici sullo stato di consistenza e di conservazione delle specie cacciabili. Tali dati sono in possesso dell’amministrazione regionale e sono stati condivisi da ultimo con l’Ispra. Allo stesso modo il Piano faunistico non deve contenere il numero di capi che si possono cacciare e ciò perché tali dati devono essere contenuti solo nel calendario faunistico, così come prevede la legge anche nazionale. Il nuovo calendario ha consentito la caccia in un numero ancora più ristretto di aree rispetto al passato e ciò proprio per tutelare al massimo la fauna”.

Il principio di precauzione e il parere Ispra: la posizione della Regione Siciliana

Nel suo intervento, Sammartino affronta anche il tema del principio di precauzione, sostenendo che la sua applicazione debba essere collegata alla presenza di elementi concreti che indichino rischi per la fauna. L’assessore richiama inoltre il parere dell’Ispra, che definisce positivo, e afferma che gli atti disponibili non evidenzierebbero pericoli immediati derivanti dall’applicazione del nuovo calendario. “L’amministrazione ritiene che il principio di precauzione non debba e non possa essere chiamato in causa in astratto, circostanza che paralizzerebbe qualsiasi attività amministrativa, ma necessiti di indizi concreti e puntuali di pericoli immediati per la fauna. Di tali pericoli non vi è traccia, né nel parere Ispra – da ultimo positivo – né negli atti delle associazioni ricorrenti, né, infine, nelle decisioni del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – aggiunge -. Esistono, invece, dati precisi e attuali che l’attività venatoria, con tutte le limitazioni imposte dall’ultimo calendario, non può in alcun modo arrecare danno alla fauna, come condiviso dagli organi tecnici”.

La Regione chiederà al Tar di rivedere la decisione sul calendario venatorio

La posizione della Regione si conclude con l’annuncio della volontà di presentare le proprie difese nelle sedi competenti, nel rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria. Sammartino ribadisce che l’obiettivo dell’amministrazione è individuare un equilibrio tra la tutela della fauna e il legittimo esercizio dell’attività venatoria, facendo riferimento alle informazioni tecniche di cui dispone. “Per queste ragioni l’amministrazione regionale chiederà al Tar di rivedere la propria decisione alla luce della lettura degli atti e delle difese che non è stato possibile in alcun modo sottoporre al Tribunale. La Regione non intende prevaricare alcun potere, né intendere eludere alcuna decisione dei Tribunali della Repubblica; rivendica, però, il diritto di individuare essa il punto di equilibrio fra la tutela di diversi e contrapposti interessi alla luce di precisi dati tecnici che essa possiede ed altri non hanno mai elaborato”. Resta dunque sospesa l’efficacia del calendario venatorio adottato il 9 novembre 2026, mentre la Regione Siciliana annuncia l’intenzione di chiedere al Tar la revoca del decreto. Saranno i successivi passaggi davanti al giudice amministrativo a chiarire gli sviluppi della vicenda.