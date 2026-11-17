Terremoto politico a Caltanissetta, dove il sindaco e presidente del Libero Consorzio Comunale, Walter Tesauro, aderisce a Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. Insieme al primo cittadino entrano nel progetto politico anche gli assessori comunali Guido Del Popolo e Calogero Adornetto e i consiglieri comunali Angelo Scalia, Laura Naselli e Giovanna Mulè. L’annuncio è arrivato questa mattina durante una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana, alla presenza di Cateno De Luca e del coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice. Le nuove adesioni si inseriscono nel percorso del Governo di Liberazione promosso da De Luca e rappresentano un nuovo passaggio nella riorganizzazione del panorama politico della provincia di Caltanissetta.

Sud chiama Nord cresce a Caltanissetta: annunciate nuove adesioni in provincia

A illustrare la portata dell’operazione politica è stato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, che ha annunciato ulteriori adesioni nelle prossime settimane, con il coinvolgimento di sindaci, assessori, consiglieri comunali e rappresentanti del territorio nei 22 comuni della provincia di Caltanissetta. “Oggi si concretizza un’adesione importante in una provincia sulla quale abbiamo fortemente puntato. È il risultato di un percorso di interlocuzioni portato avanti negli ultimi mesi. Quella di oggi è soltanto una parte di un’adesione complessiva che riguarda la provincia di Caltanissetta”. Lo Giudice ha inoltre anticipato che un’altra componente dell’amministrazione comunale formalizzerà nelle prossime settimane una federazione civica con Sud chiama Nord, in occasione di un incontro pubblico a Caltanissetta.

Gli assessori lasciano Forza Italia: “il modello De Luca funziona”

A spiegare le motivazioni della scelta sono stati gli assessori Guido Del Popolo e Calogero Adornetto, entrambi provenienti da una lunga esperienza politica all’interno di Forza Italia. “Questa classe dirigente nissena lascia un partito nel quale abbiamo militato per decenni», ha dichiarato Guido Del Popolo. «Siamo arrivati a questa decisione perché abbiamo ritenuto necessario fare una scelta a favore della nostra città. Ci siamo guardati intorno e abbiamo riconosciuto in Cateno De Luca una persona pragmatica, un amministratore locale nel cui modo di operare ci siamo ritrovati”. Sulla stessa linea Calogero Adornetto, che ha ricordato il proprio percorso politico e le ragioni che lo hanno portato a scegliere il movimento di De Luca. “Dopo 31 anni mi trovo costretto a uscire da un partito che mi ha formato e nel quale sono cresciuto politicamente. Quando ci siamo ritrovati ad amministrare un Comune con gravi problemi di bilancio, una delle prime delibere che abbiamo avuto tra le mani è stata quella del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il modello De Luca funziona e andrebbe replicato”.

Walter Tesauro ufficializza l’adesione: “non rinnego nulla del mio percorso”

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha ufficializzato la propria adesione a Sud chiama Nord, precisando di non rinnegare il percorso politico che lo ha portato all’elezione a sindaco nel 2024 e alla presidenza del Libero Consorzio Comunale nel 2025, entrambe sotto il simbolo di Forza Italia. “Sono stato eletto sindaco di Caltanissetta nel 2024 e presidente del Libero Consorzio nel 2025 sotto il simbolo di Forza Italia e non rinnego nulla di quel percorso. Ma amministrare non significa amministrare soltanto sotto un partito politico”. Tesauro ha sottolineato come il rapporto con Cateno De Luca sia nato dalla condivisione delle difficoltà e delle responsabilità che caratterizzano il lavoro quotidiano degli amministratori locali. “Quando ho incontrato Cateno ci siamo capiti subito. È prima di tutto un sindaco e conosce le difficoltà di chi amministra. La nostra scelta è legata proprio al suo modo di lavorare e all’attenzione che rivolge alle amministrazioni. Cateno sarà per noi un punto di riferimento a livello regionale e nazionale”. Il primo cittadino ha quindi ribadito la volontà di proseguire il lavoro amministrativo per Caltanissetta e per l’intera provincia. “Noi lavoriamo e lavoreremo per i nostri cittadini, mettendo tutte le nostre energie nell’interesse di Caltanissetta e della sua provincia. Da domani inizia una nuova avventura”.

Cateno De Luca: “il sindaco di Sicilia non è uno slogan”

Nel corso della conferenza stampa, Cateno De Luca ha evidenziato il significato politico e amministrativo delle nuove adesioni, inserendole nel percorso di destrutturazione degli attuali schieramenti siciliani promosso attraverso il Governo di Liberazione. “Desidero ringraziare il collega Walter Tesauro, gli assessori, i consiglieri comunali e tutti gli amministratori che a Caltanissetta e nella provincia stanno facendo una scelta di campo ben precisa. Questa non è una scelta squisitamente di carattere politico. Noi parliamo la stessa lingua”. De Luca ha quindi ricordato le proprie esperienze amministrative alla guida dei Comuni di Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva, Messina e Taormina, spiegando come la conoscenza diretta delle amministrazioni locali costituisca il fondamento del suo progetto politico per la Sicilia. “Il sindaco di Sicilia non è uno slogan, ma un nuovo modello di amministrare la Sicilia. Un modello che vede il presidente della Regione non come Sua Maestà, ma come primus inter pares, cioè uno dei sindaci, il sindaco che lavora con gli altri colleghi sindaci. Non ci si improvvisa amministratori e non ci si improvvisa presidenti della Regione”, evidenzia.

Il Governo di Liberazione e la strategia politica di Sud chiama Nord

Il leader di Sud chiama Nord ha ribadito il carattere trasversale del Governo di Liberazione e la volontà di coinvolgere amministratori provenienti da esperienze politiche differenti, valorizzandone competenze e capacità amministrative. “La strategia di destrutturazione riguarda gli uomini e le donne di buona volontà ed è trasversale. Questo è il nostro lavoro e lo state vedendo attraverso adesioni che non hanno il senso dell’appartenenza politica, ma di una scelta di campo su un modello di Sicilia che va costruito con chi ha l’autorevolezza, la storia e la competenza. E sottolineo la competenza, che fa la differenza”. Annunciando ulteriori sviluppi, De Luca ha fatto riferimento anche all’adesione del vicesindaco di Lampedusa Attilio Lucia e al percorso nazionale di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, che prenderà il via domani dal Lazio attraverso un ciclo di venti conferenze regionali. “Stiamo costruendo dal basso un modello che oggi è protagonista dei nuovi equilibri nazionali. La Sicilia è oggi protagonista e non si è presentata nei salotti romani con il cappello in mano. Stiamo ribaltando questo paradigma”, sottolinea.

Le prossime tappe: assemblea a Palermo e nuove candidature per Camera e Senato

Durante la conferenza stampa sono stati annunciati anche i prossimi appuntamenti politici del movimento. Lunedì 23 novembre, all’Hotel San Paolo di Palermo, si terrà l’assemblea regionale di Sud chiama Nord, nel corso della quale saranno illustrate le nuove tappe del progetto e inizieranno a essere ufficializzate le candidature per Camera e Senato. Un altro appuntamento è previsto per martedì 1 dicembre, alle ore 10, quando Cateno De Luca terrà una nuova conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana. Nella stessa giornata, alle ore 17, sarà inaugurata a Palermo la sede del Governo di Liberazione.

De Luca rilancia il tema dei limiti di mandato dei sindaci

Il leader di Sud chiama Nord ha infine confermato l’impegno politico sul tema dei limiti di mandato dei sindaci, ribadendo la richiesta di adeguare la normativa siciliana a quella nazionale. De Luca ha annunciato che il superamento dei limiti di mandato sarà anche uno degli argomenti al centro del confronto politico nazionale, nell’ambito del percorso avviato da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia.