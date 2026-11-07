Sicilia, il Sindaco di Augusta passa alla Lega: scintille con Fratelli d’Italia. Germanà: “faccia chiarezza, posizione equivoca”

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, aderisce ufficialmente allaLega e assume un doppio incarico nel partito: commissario provinciale a Siracusa e vicesegretario regionale con delega ai rapporti con i sindaci siciliani. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa a Siracusa, alla presenza dei vertici regionali della Lega e del senatore Nino Germanà, segretario regionale del partito. Un passaggio politico che si accompagna a una presa di posizione sui rapporti interni al centrodestra siciliano. Germanà contesta infatti l’idea che possa esistere un partito capace di rivendicare la rappresentanza esclusiva degli amministratori locali e rivolge un richiamo a Fratelli d’Italia, chiedendo maggiore condivisione nelle decisioni strategiche della coalizione. Il senatore chiama in causa anche il commissario regionale di FdI, Luca Sbardella, sollecitando chiarimenti sulla posizione del partito in vista delle future elezioni regionali e politiche. Sullo sfondo, la volontà della Lega di rafforzare la propria presenza nei Comuni e nelle istituzioni attraverso un progetto politico di impronta meridionalista.

Il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare entra nella Lega: doppio incarico in Sicilia

L’adesione di Giuseppe Di Mare alla Lega rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di radicamento territoriale del partito in Sicilia. Durante la conferenza stampa organizzata a Siracusa per ufficializzare l’ingresso del sindaco di Augusta, Nino Germanà ha annunciato anche i nuovi incarichi affidati all’amministratore locale. Di Mare sarà infatti commissario provinciale della Lega a Siracusa e affiancherà Germanà nella segreteria regionale, occupandosi in particolare dei rapporti con i sindaci siciliani. Una scelta che il segretario regionale collega all’esperienza amministrativa maturata dal primo cittadino di Augusta e alla volontà di consolidare il dialogo tra il partito e gli enti locali. “Accogliamo Giuseppe Di Mare con grande soddisfazione. Con la sua adesione”, aggiunge Germanà, “si apre una nuova stagione a Siracusa e in Sicilia. Di Mare da oggi è anche commissario provinciale del partito a Siracusa. È un amministratore che conosce profondamente il proprio territorio, che ha dimostrato sul campo”, prosegue il segretario regionale della Lega, “il valore del rapporto con i cittadini e che ha scelto di condividere un percorso politico che guarda al futuro della Sicilia. Per questo l’ho voluto in segreteria regionale, come mio vice”, annuncia Germanà, “per curare i rapporti con i sindaci siciliani”.

Germanà: “Non esiste un partito dei sindaci, la Lega ne ha 62 in Sicilia”

La presentazione dell’adesione di Di Mare è stata anche l’occasione per affrontare il tema della rappresentanza politica degli amministratori locali. Germanà ha contestato la possibilità che una singola formazione possa rivendicare un rapporto esclusivo con i sindaci, sottolineando la presenza di amministratori comunali all’interno di tutti i partiti. Il segretario regionale ha richiamato in particolare i numeri della Lega, indicando circa 500 sindaci a livello nazionale e 62 in Sicilia. “L’ingresso del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, nella Lega conferma una realtà politica che qualcuno da miope non riesce a vedere: non esiste un partito dei sindaci. Tutti i partiti hanno sindaci, amministratori e rappresentanti dei territori. La Lega ne ha circa 500 in Italia e 62 in Sicilia. Pensare di poter rivendicare una sorta di esclusiva sugli amministratori locali è semplicemente fuori dalla realtà”, dichiara il senatore. Germanà ha quindi ribadito la volontà di mantenere aperto il partito a esperienze amministrative e percorsi politici differenti, rivolgendo un riferimento anche alle nuove aggregazioni che puntano a rappresentare gli enti locali. “La Lega è una casa aperta, capace di valorizzare esperienze amministrative e percorsi politici diversi. A chi, anche attraverso nuove aggregazioni politiche, prova a intestarsi la rappresentanza esclusiva dei sindaci, rispondiamo che i territori non hanno proprietari e gli amministratori non sono patrimonio di tutti. La Lega ha una storia, una classe dirigente e centinaia di sindaci”, conclude, “che amministrano quotidianamente le proprie comunità”.

Tensioni nel centrodestra siciliano, Germanà richiama Fratelli d’Italia

La parte più significativa dell’intervento politico di Germanà riguarda i rapporti tra le forze del centrodestra in Sicilia. Il segretario regionale della Lega ribadisce il valore dell’alleanza, ma contesta eventuali iniziative assunte unilateralmente da singoli partiti su questioni che coinvolgono l’intera coalizione. Il riferimento è in particolare a Fratelli d’Italia, al quale viene chiesto di condividere preventivamente le decisioni strategiche e di rispettare il ruolo delle altre formazioni politiche. “Noi crediamo nel valore della coalizione e nel rispetto reciproco. Ma il rispetto deve essere praticato da tutti. Anche nei rapporti con Fratelli d’Italia riteniamo che non possano esserci fughe in avanti, decisioni unilaterali o accordi che pretendano di coinvolgere l’intera coalizione senza un confronto preventivo. Siamo alleati leali, ma la lealtà”, dice Germanà, “non significa rinunciare alla propria identità e al diritto di partecipare alle scelte strategiche. Non si può pensare di costruire il futuro del centrodestra siciliano attraverso accordi tra singoli partiti, dando per scontato che gli altri debbano semplicemente prenderne atto. Le scelte che riguardano la Sicilia devono essere condivise da tutti i componenti della coalizione. Lo abbiamo detto e continueremo a sostenerlo”. Una posizione con cui il senatore rivendica il ruolo della Lega nelle scelte politiche regionali e chiede un confronto più ampio tra gli alleati prima della definizione di eventuali accordi.

Regionali e Politiche, Germanà chiede chiarezza a Sbardella sulle alleanze

Il confronto con Fratelli d’Italia si estende anche alle prospettive elettorali. Germanà ha richiamato la necessità di chiarire la posizione del partito guidato a livello regionale da Luca Sbardella, in relazione alle future elezioni regionali e politiche. Secondo il segretario siciliano della Lega, entrambe le consultazioni si svolgeranno alla loro scadenza naturale e il centrodestra dovrà definire un percorso politico condiviso. “A Fratelli d’Italia”, riprende il senatore Germanà, “chiedo di fare chiarezza su una posizione che oggi è equivoca. È chiaro che per le Regionali e le Politiche si voterà a scadenza naturale.

Non è comprensibile come il commissario di Fratelli Italia, Sbardella, votando nello stesso giorno, possa votare per le politiche per la coalizione di centrodestra, e in Sicilia non si sa per chi. Noi come Lega, invece, stiamo lavorando per costruire un grande progetto politico meridionalista, con una presenza sempre più forte nei Comuni e nelle istituzioni”. Le dichiarazioni del senatore evidenziano le questioni ancora aperte all’interno della coalizione siciliana, soprattutto sul terreno delle future alleanze e della condivisione delle strategie elettorali. Germanà lega questa riflessione alla prospettiva di un rafforzamento della Lega attraverso una maggiore presenza negli enti locali e un progetto politico rivolto in particolare alle esigenze del Mezzogiorno.

La Lega punta a rafforzarsi nei Comuni siciliani con il nuovo ruolo di Di Mare

La nomina di Giuseppe Di Mare a commissario provinciale di Siracusa e vicesegretario regionale con delega ai rapporti con i sindaci si inserisce quindi in una strategia che punta a consolidare l’organizzazione territoriale della Lega. Per Germanà, la presenza di amministratori locali rappresenta uno degli elementi fondamentali per costruire un progetto politico radicato nelle comunità e capace di valorizzare esperienze differenti. Il senatore rivendica i numeri del partito, con circa 500 sindaci in Italia e 62 nell’Isola, e contesta le iniziative di chi intende presentarsi come rappresentante esclusivo degli amministratori comunali. Parallelamente, la Lega chiede agli alleati del centrodestra una maggiore condivisione delle scelte strategiche, soprattutto in vista delle future scadenze elettorali. L’ingresso del sindaco di Augusta assume dunque una doppia valenza: da una parte il rafforzamento della struttura organizzativa del partito nella provincia di Siracusa e a livello regionale, dall’altra un segnale politico nel confronto tra le diverse componenti della coalizione. La linea indicata da Germanà resta quella di lavorare alla costruzione di un progetto meridionalista, aumentando la presenza della Lega nei Comuni e nelle istituzioni e rivendicando un ruolo diretto nelle decisioni che riguarderanno il futuro politico della Sicilia.