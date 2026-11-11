Sicilia, il governo Schifani approva la manovra da 1,7 miliardi: fondi per i giovani laureati, bonus per imprese e famiglie

Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha approvato il disegno di legge di Stabilità della Sicilia per il triennio 2027-2029, una manovra dal valore complessivo di 1,7 miliardi di euro che punta a sostenere la crescita economica dell’Isola, rafforzare il sistema produttivo, tutelare il potere d’acquisto delle famiglie e creare nuove opportunità per i giovani. Il provvedimento comprende interventi che spaziano dal lavoro alla sanità, dall’istruzione al sostegno alle imprese, fino agli investimenti negli enti locali e al potenziamento del settore forestale. Una parte importante delle risorse è destinata alle politiche per contrastare l’emigrazione giovanile e favorire la permanenza dei laureati in Sicilia. “Con questa manovra proseguiamo nel percorso di crescita e sviluppo della Sicilia, mettendo a disposizione risorse importanti per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – Il risanamento dei conti pubblici realizzato dal nostro governo ci consente oggi di programmare nuovi interventi, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro, alle famiglie e alle imprese. Vogliamo costruire una Sicilia capace di offrire opportunità, valorizzare i propri talenti e consolidare i risultati economici raggiunti in questi anni”.

Giovani laureati, assegno triennale da 30mila euro per chi resta in Sicilia

Una delle principali novità della manovra riguarda il pacchetto di misure denominato “diritto di restare”, attraverso il quale il governo regionale intende contrastare l’emigrazione giovanile e favorire la permanenza dei talenti nell’Isola. Tra gli interventi figura “Giovani talenti Sicilia”, un sostegno economico che prevede un assegno triennale di 30mila euro destinato ai laureati più meritevoli delle università siciliane, subordinato alla permanenza sul territorio regionale. Per finanziare la misura sono previsti 10 milioni di euro all’anno per il triennio 2027-2029.

L’obiettivo è offrire ai giovani laureati un incentivo economico che possa contribuire alla costruzione del proprio futuro professionale in Sicilia, contrastando la tendenza a trasferirsi in altre regioni o all’estero. Ulteriori 10 milioni di euro annui vengono destinati all’abbattimento degli interessi sui mutui contratti dalle università per la riqualificazione degli spazi dedicati agli studenti. “Vogliamo rendere concreto il diritto di restare in Sicilia – aggiunge l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino – continuando a creare le condizioni economiche che consentano ai giovani di costruire nell’Isola il proprio futuro. Per questo abbiamo scelto di intervenire contemporaneamente sulla valorizzazione del merito, sulla qualità del lavoro e sulla produttività delle imprese. Introduciamo un sostegno economico per i giovani laureati più meritevoli che scelgono di rimanere in Sicilia e, per la prima volta, un incentivo regionale ai premi di produttività, con un contributo che arriva al 60 per cento per i lavoratori under 35. È una misura che lega la crescita delle imprese all’aumento delle retribuzioni, affinché i benefici dello sviluppo economico si traducano in migliori opportunità per i lavoratori”.

Lavoro, contributi sui premi di produttività fino al 60% per gli under 35

La manovra introduce anche un nuovo intervento destinato a sostenere la produttività delle imprese e il reddito dei lavoratori. Il disegno di legge prevede un contributo regionale pari al 50% del costo dei premi di produttività riconosciuti dalle aziende ai propri dipendenti. La percentuale sale al 60% per i lavoratori con meno di 35 anni. Per questa misura vengono stanziati 10 milioni di euro annui per il triennio. L’intervento punta a favorire il riconoscimento economico dei risultati raggiunti dai lavoratori, collegando il miglioramento della produttività aziendale all’incremento delle retribuzioni. La Regione intende così sostenere contemporaneamente la competitività delle imprese e il potere d’acquisto dei dipendenti, riservando una particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione lavorativa.

Imprese siciliane, 30 milioni per i mutui e nuovi bonus per credito ed energia

Una parte importante delle risorse viene destinata al rafforzamento del sistema produttivo regionale, attraverso interventi che puntano a ridurre il costo del credito e sostenere le attività economiche. La manovra prevede 30 milioni di euro per l’abbattimento degli interessi sui mutui delle micro, piccole e medie imprese. Le somme saranno utilizzate sia per lo scorrimento della graduatoria IRFIS già esistente sia per il finanziamento di un nuovo avviso. Altri 12 milioni di euro vengono destinati alla riduzione dei costi di accesso al credito nei settori del commercio, dell’artigianato e della cooperazione. Per sostenere le aziende rispetto alle spese energetiche è previsto inoltre un nuovo bonus energia da 10 milioni di euro. Il pacchetto comprende anche 10 milioni di euro a sostegno dell’olivicoltura, settore importante per l’economia agricola siciliana. L’obiettivo complessivo è migliorare le condizioni finanziarie delle imprese, sostenere gli investimenti e favorire la competitività del tessuto produttivo regionale.

Famiglie e contrasto alla povertà: 20 milioni per il contributo di solidarietà

Il disegno di legge conferma l’attenzione verso le fasce economicamente più fragili della popolazione, attraverso interventi destinati al sostegno delle famiglie e al contrasto delle condizioni di disagio sociale. In particolare, vengono previsti 20 milioni di euro per lo scorrimento del contributo di solidarietà, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari della misura. Altri 10 milioni di euro sono destinati agli interventi contro la povertà e l’esclusione sociale. La manovra comprende inoltre risorse per i centri antiviolenza, per il bonus bebè e per il programma “Liberi di scegliere”. Si tratta di interventi che mirano a sostenere le persone e i nuclei familiari in condizioni di maggiore difficoltà, rafforzando gli strumenti di protezione sociale e le iniziative rivolte alle situazioni di vulnerabilità.

Scuole e impianti sportivi, 50 milioni per efficientamento energetico e riqualificazione

Tra gli ambiti interessati dalla manovra figurano anche l’edilizia scolastica e le infrastrutture sportive. Per gli edifici scolastici viene istituito un fondo rotativo da 25 milioni di euro, destinato ad anticipare le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico. L’obiettivo è favorire l’avvio dei lavori finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche delle strutture scolastiche. Ulteriori 25 milioni di euro vengono destinati alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Le nuove risorse integreranno lo stanziamento di 40 milioni di euro già previsto, per il quale è stato pubblicato il relativo bando. Il finanziamento complessivo destinato a questa linea di intervento raggiunge così 65 milioni di euro.

Sanità siciliana, nasce Azienda Zero: 63 milioni in più per il fondo sanitario

Il disegno di legge interviene anche sull’organizzazione e sul finanziamento del sistema sanitario regionale. Tra le novità figura la prevista istituzione dell’Azienda Zero, una struttura che, secondo gli obiettivi del governo regionale, dovrà contribuire a razionalizzare gli acquisti e migliorare l’efficienza complessiva della sanità siciliana. La manovra dispone inoltre 63 milioni di euro per l’aumento della compartecipazione regionale al fondo sanitario. Queste risorse si aggiungono agli stanziamenti già previsti per affrontare il disavanzo sanitario. Un intervento specifico riguarda le famiglie a basso reddito che devono affrontare trasferimenti per motivi sanitari legati a patologie pediatriche. Per sostenere le spese di viaggio e alloggio vengono destinati 10 milioni di euro, con l’obiettivo di alleggerire i costi sostenuti dai nuclei familiari interessati.

Comuni siciliani, aumentano i trasferimenti: il fondo ordinario raggiunge 400 milioni

La manovra rafforza anche il sostegno finanziario agli enti locali, incrementando le risorse destinate alle amministrazioni comunali. È previsto un aumento di 15 milioni di euro del fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni, che raggiunge così 400 milioni di euro. Rispetto allo stanziamento iniziale di 365 milioni, l’incremento complessivo arriva quindi a 35 milioni di euro. La giunta dispone inoltre un incremento di 5 milioni di euro per il fondo destinato agli investimenti degli enti locali, che raggiunge quota 120 milioni di euro. Le risorse sono finalizzate a rafforzare la capacità finanziaria degli enti territoriali, sostenendo le attività amministrative e gli investimenti.

Forestali, 76 milioni di euro e confermate 28 giornate lavorative aggiuntive

Un capitolo significativo della manovra riguarda il settore forestale, per il quale vengono stanziati 76 milioni di euro. Il provvedimento prevede inoltre risorse aggiuntive per gli adeguamenti contrattuali, pari a 10 milioni di euro, e per il contratto integrativo, con uno stanziamento di 11 milioni di euro. Viene confermato anche l’incremento delle giornate lavorative approvato lo scorso anno, che prevede 28 giornate aggiuntive per ciascuno dei contingenti. La Regione interviene inoltre sul rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Per l’attivazione di un nuovo contingente di mille persone vengono destinati 10 milioni di euro. L’intervento punta a potenziare il personale impegnato nelle attività di contrasto agli incendi, un settore particolarmente rilevante per la tutela del patrimonio boschivo e ambientale dell’Isola.

Ex Pip, ex Keller ed ex Pumex: 35 milioni per il passaggio a 36 ore settimanali

La manovra interviene anche sulla situazione dei lavoratori appartenenti ai bacini ex Pip, ex Keller ed ex Pumex. Con uno stanziamento di 35 milioni di euro, il governo regionale finanzia la trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro del personale interessato. Il provvedimento prevede il passaggio a 36 ore settimanali a decorrere dal 1° aprile 2027. La misura si inserisce nel percorso avviato dalla Regione per il superamento del precariato storico e punta a riconoscere il ruolo svolto da questi lavoratori nei servizi dell’amministrazione regionale. La giunta conferma inoltre lo stanziamento destinato al precariato degli enti locali.

Decontribuzione Sicilia, South working e caro voli: confermati gli interventi nel 2027

Il governo Schifani ha deciso di proseguire nel 2027 anche diverse iniziative già avviate durante il 2026. Tra queste figura Decontribuzione Sicilia, la misura di incentivazione dell’occupazione recentemente potenziata attraverso il disegno di legge 1200. Viene confermato anche il sostegno al South working, con l’obiettivo di favorire opportunità lavorative che consentano di operare dalla Sicilia. Prosegue inoltre l’intervento regionale contro il caro voli, con uno stanziamento complessivo di 37 milioni di euro. La misura si inserisce nelle politiche regionali finalizzate a sostenere la mobilità aerea dei siciliani, particolarmente importante per i collegamenti con il resto del Paese.

Legge di Stabilità Sicilia 2027-2029, Schifani punta su giovani, imprese e servizi

Il disegno di legge approvato dalla giunta regionale delinea dunque una manovra che interviene su diversi settori dell’economia e dei servizi pubblici siciliani, con uno stanziamento complessivo di 1,7 miliardi di euro nel triennio 2027-2029. Tra le novità principali figurano gli incentivi ai giovani laureati che scelgono di restare nell’Isola, il sostegno ai premi di produttività, gli aiuti alle imprese per l’accesso al credito e le risorse destinate alle famiglie in difficoltà. Un ruolo importante viene riservato anche alla sanità, all’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva, agli enti locali e al settore forestale, insieme agli interventi per il superamento del precariato storico. Secondo gli obiettivi dichiarati dal presidente Renato Schifani e dall’assessore Alessandro Dagnino, la manovra punta a consolidare i risultati economici raggiunti e a creare condizioni più favorevoli per il lavoro, la crescita delle imprese e la permanenza dei giovani in Sicilia. Il provvedimento dovrà ora completare il percorso legislativo previsto, dal quale dipenderanno l’approvazione definitiva e la successiva attuazione delle misure contenute nella legge di Stabilità regionale.