Finanzieri del Comando Provinciale Enna congiuntamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UADM di Porto Empedocle hanno proceduto al sequestro, nei giorni scorsi, di circa 15.000 litri di gasolio presso due distributori di carburante siti nel comune di Piazza Armerina. In attuazione del protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, è stata avviata una campagna massiva di interventi nella provincia finalizzata all’individuazione di prodotti carbolubrificanti dalle caratteristiche qualitative irregolari.

I mirati controlli qualitativi sul gasolio commercializzato hanno evidenziato che in alcuni casi il prodotto non era conforme a quanto previsto dalle norme vigenti e quindi non idoneo alla commercializzazione. In particolare, sono stati prelevati “campioni” di gasolio da autotrazione presente nei serbatoi interrati che, all’esito delle analisi svolte con l’ausilio del laboratorio chimico mobile in dotazione all’ADM, sono risultati non conformi per il basso punto di infiammabilità rispetto al valore minimo di 55°C, esito poi confermato anche dal Laboratorio Chimico Compartimentale delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Catania.

La diminuzione di tale parametro, che avviene per miscelazione con sostanze più infiammabili come solventi, carburanti avio o benzine, determina il mancato rispetto dei predetti requisiti di sicurezza con conseguente pericolosità per gli utilizzatori e gravi rischi per la sicurezza alla circolazione stradale, oltre al configurarsi di un eventuale danno per l’erario nel caso in cui l’abbassamento del punto di infiammabilità del gasolio sia stato generato da pratiche di miscelazione non autorizzata con alcuni dei suddetti prodotti con accisa esente o che scontano accisa ad aliquota agevolata.

I finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Enna ed i funzionari dell’ADM hanno proceduto, quindi, al sequestro del prodotto apponendo i sigilli sia alle cisterne interrate degli impianti di distribuzione, sia alle relative pompe erogatrici, impendendone l’immissione sul mercato. I gestori degli impianti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Enna per il reato di “frode in commercio” e per ulteriori specifiche fattispecie di reato contemplate dal Testo Unico Accise. Si evidenzia che per i soggetti indagati, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza.