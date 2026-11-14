Sicilia, Forza Italia e la manovra regionale. Siracusano chiarisce: “nessuna polemica contro il governo Schifani”

Nessuna polemica nei confronti del governo regionale guidato da Renato Schifani, ma un confronto costruttivo sulle prossime scelte economiche e sulle possibili modifiche alle manovre finanziarie. Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia, Matilde Siracusano, interviene per chiarire il significato della riunione che si è svolta ieri tra alcuni esponenti del partito, contestando le ricostruzioni pubblicate da alcuni quotidiani. All’incontro, al quale Siracusano ha partecipato in videocollegamento, erano presenti anche Nino Minardo, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, deputati regionali e sindaci siciliani di Forza Italia. Al centro della discussione, secondo quanto precisato dal sottosegretario, “l’analisi della situazione economica e la possibilità di avanzare proposte per migliorare i provvedimenti finanziari in discussione a livello regionale e nazionale”.

Siracusano: “nessun intento polemico nei confronti del governo Schifani”

Il rappresentante del governo nazionale respinge l’interpretazione secondo cui la riunione avrebbe avuto un significato di contrapposizione politica rispetto all’esecutivo siciliano. “Sorprende la ricostruzione fuorviante che alcuni quotidiani hanno dato della riunione di ieri, alla quale ho partecipato in videocollegamento insieme all’onorevole Nino Minardo, al vice presidente della Camera, Giorgio Mulè, a deputati regionali e a sindaci siciliani di Forza Italia. L’incontro non ha avuto alcun intento polemico nei confronti del governo Schifani”, afferma Siracusano. “La riunione è stata semplicemente un’occasione di confronto proficuo, per fare il punto della situazione e per avanzare alcune possibili proposte di modifica alla legge di bilancio regionale e, per quanto di mia competenza, alla finanziaria nazionale”, precisa.

Leggi di bilancio regionale e nazionale, il giudizio sul lavoro svolto

Siracusano esprime inoltre una valutazione positiva sul lavoro portato avanti nelle ultime settimane per la definizione delle manovre finanziarie della Regione Siciliana e dello Stato, sottolineando le difficoltà derivanti dall’attuale situazione internazionale. “Nelle ultime settimane è stato fatto un ottimo lavoro sia per la legge di bilancio regionale che per quella nazionale, considerando anche il contesto economico internazionale particolarmente difficile, segnato dalle guerre in corso, dall’aumento dei costi delle materie prime e, soprattutto, dal rincaro dell’energia”, dichiara.

Forza Italia, Siracusano: “continueremo ad ascoltare i territori”

Il sottosegretario ribadisce infine la volontà di Forza Italia di mantenere un dialogo costante con gli amministratori locali e con i rappresentanti delle comunità, anche in vista dei prossimi passaggi parlamentari. “Ovviamente si può sempre fare meglio, e proprio per questo Forza Italia ha un atteggiamento di ascolto attento nei confronti dei territori e continuerà ad averlo anche in occasione dell’esame dei prossimi provvedimenti all’ordine del giorno del Parlamento”, conclude Matilde Siracusano.