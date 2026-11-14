Sicilia, doppio salvataggio in elicottero: escursionista ferito a Caccamo e scalatore precipitato a San Vito Lo Capo

Doppio intervento di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) portato a termine nella giornata di oggi da un equipaggio dell’82° Centro SAR di Trapani, reparto dipendente dal 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha tratto in salvo un escursionista infortunato nel comune di Caccamo (PA) e uno scalatore precipitato lungo una falesia a San Vito Lo Capo (TP). Entrambe le operazioni sono state coordinate dal Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare, operando in stretta sinergia con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Sicilia.

​La prima attivazione è scattata alle ore 12:45 locali, su richiesta del CNSAS Sicilia, per il recupero di un escursionista rimasto seriamente infortunato a un arto inferiore in una zona impervia a circa 800 metri di quota, tra i territori di Caccamo e Ventimiglia di Sicilia (PA). L’elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi alle 13:49, facendo prima scalo all’aeroporto di Palermo Boccadifalco per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino. ​Raggiunta l’area delle operazioni, l’equipaggio ha individuato il ferito e, a causa dell’orografia particolarmente accidentata del terreno, ha proceduto al recupero mediante l’impiego del verricello e di una barella, con l’ausilio dell’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e del personale CNSAS calati sul posto. Una volta a bordo, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Civico di Palermo e affidato alle cure dei sanitari.

​Successivamente, l’HH-139B è nuovamente decollato verso l’aeroporto di Boccadifalco per effettuare il rifornimento di carburante e sbarcare i tecnici del Soccorso Alpino. Proprio durante le operazioni a terra, all’equipaggio è stato assegnato dal Comando Operazioni Aerospaziali un secondo ordine di missione urgente per un arrampicatore che aveva riportato un grave trauma a seguito di una caduta da una parete di una delle falesie di San Vito Lo Capo, nel trapanese. ​Ripartito immediatamente con a bordo il personale del CNSAS, il velivolo ha raggiunto la zona dell’incidente nel comune di San Vito Lo Capo. Dopo aver sbarcato i tecnici a supporto delle operazioni a terra, l’equipaggio dell’82° Centro SAR ha effettuato il recupero dello scalatore ferito, trasferendolo rapidamente presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per il necessario ricovero. Portate a termine con successo entrambe le missioni, l’elicottero ha fatto rientro presso la base di Trapani Birgi alle ore 18:36, riprendendo prontamente il servizio di allarme SAR nazionale.

​L’82° Centro SAR di Trapani è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare

​L’82° Centro SAR di Trapani è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, con sede a Cervia (RA), che garantisce 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche avverse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.500 persone in pericolo di vita.