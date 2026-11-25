Le conseguenze psicologiche della violenza sulle donne rischiano di trasformarsi in un ostacolo all’accesso alle strutture di protezione. È il paradosso sollevato da Azione Sicilia attraverso un’interrogazione a risposta scritta presentata al Governo dall’onorevole Elena Bonetti, già ministrO per le Pari opportunità e per la famiglia, su iniziativa di Francesco Italia, commissario regionale di Azione Sicilia, e Diana Zingales, referente del Tavolo Giustizia di Azione Sicilia e vicesegretaria di Azione Messina. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le donne che subiscono violenza presentano un rischio maggiore di sviluppare depressione, disturbi d’ansia e disturbo da stress post-traumatico. In Sicilia, tuttavia, proprio la fragilità psichica rischia di rappresentare un impedimento all’accesso alle case rifugio e alle strutture di accoglienza in emergenza.

Violenza sulle donne in Sicilia, il nodo dell’accesso alle case rifugio

Al centro dell’interrogazione parlamentare ci sono le disposizioni regionali che disciplinano l’accoglienza delle vittime di violenza e l’assenza, secondo gli esponenti di Azione, di un sistema strutturato di presa in carico sociosanitaria per le donne con disturbi psichiatrici. “Il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 marzo 2015 prevede l’esclusione dall’accoglienza nelle case rifugio e nelle strutture di ospitalità in emergenza delle donne vittime di violenza affette da gravi patologie psichiatriche, alcolismo o tossicodipendenza, che necessitano di specifici interventi di ospitalità. A questa criticità si aggiunge l’assenza di un analogo modello strutturato di presa in carico sociosanitaria per le donne vittime di violenza con disturbi psichiatrici, a differenza di quanto previsto per le persone accolte nelle Strutture Abitative Riabilitative (STAR), nelle Comunità Terapeutiche Assistite (CTA) e nelle comunità alloggio, dove sono garantiti percorsi terapeutico-riabilitativi e la presa in carico da parte del Servizio sanitario. Si crea così il paradosso per cui una condizione di maggiore vulnerabilità, che dovrebbe richiedere una protezione rafforzata, rischia di trasformarsi in un ostacolo all’accesso alla protezione stessa, sollevando una questione di compatibilità con il principio di non discriminazione sancito dalla Convenzione di Istanbul”, dichiarano Francesco Italia e Diana Zingales.

Messina, il rischio per la sicurezza delle donne nel cambio del medico di famiglia

Un’ulteriore criticità riguarda le procedure per il cambio del medico di medicina generale. Gli esponenti di Azione richiamano l’attenzione sulla modulistica utilizzata dalle aziende sanitarie siciliane, citando il caso dell’ASP di Messina, e sui possibili rischi per la riservatezza delle donne ospitate nelle strutture protette e dei loro figli. “La modulistica dell’ASP di Messina ne rappresenta un esempio, e non è l’unico in Sicilia: la richiesta di comunicare l’indirizzo di residenza o domicilio potrebbe, nel caso delle donne ospitate in strutture protette, compromettere la loro sicurezza e quella dei figli, qualora tali informazioni consentissero al maltrattante di individuare il luogo di accoglienza, minando così la riservatezza delle case rifugio. Occorre pertanto individuare soluzioni che garantiscano il diritto all’assistenza sanitaria senza esporre le donne a ulteriori rischi”, afferma Zingales.

L’interrogazione al Governo: garantire protezione e continuità delle cure

Attraverso l’interrogazione parlamentare, Azione chiede al Governo di intervenire per favorire la costruzione di un sistema integrato di assistenza sociosanitaria, rafforzando la collaborazione tra centri antiviolenza, case rifugio, servizi sanitari territoriali e Dipartimenti di Salute Mentale. L’obiettivo è garantire il diritto alla protezione e alla salute anche alle donne che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità. “Con questa interrogazione chiediamo al Governo di assumersi la responsabilità di costruire, in Sicilia, un sistema di presa in carico sociosanitaria integrata, capace di assicurare un raccordo effettivo tra centri antiviolenza, case rifugio, servizi sanitari territoriali e Dipartimenti di Salute Mentale, affinché la condizione di particolare vulnerabilità di queste donne non diventi motivo di esclusione dalla tutela che lo Stato si è impegnato a garantire. E’di fondamentale importanza anche assicurare che le procedure per il cambio del medico di famiglia delle donne accolte nelle case rifugio non compromettano la riservatezza del loro domicilio. Chiediamo quindi al Governo di verificare le modalità attualmente previste e di promuovere, d’intesa con le Regioni, procedure uniformi che assicurino la continuità delle cure senza mettere a rischio la sicurezza delle vittime”, conclude Italia.