Sicilia, contributi per l’affitto alle famiglie in difficoltà: domande aperte | INFO e DETTAGLI

Nuovi contributi economici per aiutare le famiglie siciliane a sostenere le spese dell’affitto. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha approvato, con il decreto dirigenziale generale n. 2927 del 9 novembre 2026, il bando pubblico per la concessione di contributi destinati al pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni, relativamente all’anno 2025. La misura, prevista dall’articolo 11 della Legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, è rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e punta ad alleggerire il peso delle spese abitative. Per accedere al sostegno è necessario rispettare i requisiti stabiliti dal bando regionale e presentare la domanda entro il termine previsto, utilizzando esclusivamente la procedura telematica.

Bonus affitto Sicilia, chi può richiedere il contributo regionale

Il provvedimento è destinato alle famiglie che sostengono spese per la locazione di un immobile ad uso abitativo e che si trovano nelle condizioni economiche individuate dalla Regione. Tra i requisiti richiesti figurano la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato e il possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. Il contributo riguarda i canoni di locazione riferiti all’anno 2025 e sarà concesso secondo le condizioni e le modalità stabilite nell’avviso pubblico. Gli interessati devono quindi verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti previsti dalla misura prima di procedere con l’invio della richiesta. Per conoscere le eventuali soglie economiche, la documentazione necessaria e i criteri di assegnazione è indispensabile consultare il testo integrale del bando regionale.

Domande entro il 30 novembre: la scadenza è fissata alle ore 18

La Regione ha stabilito un termine preciso per la presentazione delle istanze: le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 30 novembre 2026. Si tratta di una scadenza perentoria, che gli interessati dovranno rispettare per poter accedere alla procedura di richiesta del contributo. La presentazione avviene esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Siciliana. Non saranno ammesse domande trasmesse con modalità differenti da quella telematica.

Come presentare domanda per il bonus affitto in Sicilia

Per richiedere il contributo, i cittadini devono collegarsi alla piattaforma regionale dedicata, disponibile all’indirizzo: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi utilizzando SPID di livello 2 oppure la Carta d’identità elettronica (CIE). Una volta effettuato l’accesso, gli utenti potranno procedere alla compilazione e alla trasmissione della domanda secondo le indicazioni contenute nella piattaforma e nel bando. Prima dell’invio è opportuno verificare la correttezza delle informazioni inserite e il rispetto delle condizioni previste dall’avviso pubblico.

Contributi affitto 2025, dove consultare il bando della Regione Siciliana

Il bando pubblico è stato approvato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il decreto dirigenziale generale n. 2927 del 9 novembre 2026. Gli interessati possono consultare il decreto e la documentazione relativa alla misura attraverso i canali istituzionali della Regione Siciliana, per conoscere tutti i requisiti di accesso, le condizioni e le modalità di concessione del contributo. La verifica del bando è particolarmente importante per accertare l’ammissibilità della domanda e conoscere le disposizioni applicabili alla propria situazione familiare ed economica. Le famiglie interessate al contributo per l’affitto relativo al 2025 hanno tempo fino alle ore 18:00 del 30 novembre 2026 per presentare l’istanza esclusivamente online, attraverso la piattaforma regionale, utilizzando SPID di livello 2 o CIE.