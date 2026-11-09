Sicilia, caro carburanti: da domani contributi fino a 50 mila euro per le imprese di autotrasporto. In arrivo 30 milioni

Domani diventa operativo il contributo carburanti della Regione siciliana. Lo dice il coordinatore del Comitato trasportatori siciliani Salvatore Bella Il contributo della Regione Siciliana per il Caro carburante è di quasi 15 milioni di euro, a cui a breve si aggiungeranno altri 15 milioni. Il contributo viene concesso alle imprese di autotrasporto fino al 70% dei costi supplementari per il carburante causati dalla crisi del Medio Oriente, relativi al periodo compreso tra l’ 1 marzo e il 31 dicembre 2026, calcolati sulla base del consumo attuale di combustibile del beneficiario o dell’ultimo consumo antecedente alla crisi. Lo schema di decreto è stato condiviso d’intesa con l’Assessore regionale per l’Economia, in considerazione della rilevanza economica e finanziaria dell’intervento e della necessità di assicurare un sostegno concreto alle imprese del settore dell’autotrasporto, particolarmente esposte agli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

“La misura – dice Bella – proposta prevede uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026, destinato a sostenere le imprese beneficiarie attraverso due distinte linee di intervento: con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro, in regime de minimis, con un contributo fino al 70% dei maggiori costi ammissibili e nel limite massimo di 50.000 euro per impresa; con una dotazione finanziaria pari a 12 milioni di euro, nell’ambito del quadro temporaneo europeo di aiuti, con un contributo fino al 70% dei maggiori costi ammissibili, subordinatamente alla relativa autorizzazione della Commissione europea”. “Questo decreto è stato possibile grazie alla collaborazione del Comitato trasporto siciliano, che ha fornito un supporto di consulenza ai tecnici del dipartimento trasporti e agli assessori Aricò per i trasporti e Dagnino per il bilancio” conclude Bella.