Sicilia, bando per 73 operatori AST. Il deputato Lombardo: “troppe irregolarità, chiesta convocazione urgente della IV Commissione per chiedere l’annullamento”

Il deputato regionale di Sud chiama Nord Pippo Lombardo ha richiesto la convocazione urgente della IV Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana per fare chiarezza sulle contestazioni relative alla selezione di 73 operatori AST e valutare l’eventuale annullamento della procedura. “Le criticità emerse in relazione al concorso bandito dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST) per l’assunzione a tempo indeterminato di 73 operatori di esercizio impongono un immediato approfondimento. Non possiamo consentire che una procedura concorsuale, dalla quale dipende il futuro lavorativo di decine di persone, sia accompagnata da dubbi sulla regolarità delle prove e sull’attendibilità delle valutazioni“, ha dichiarato il deputato.

“Alle segnalazioni riguardanti il presunto utilizzo non consentito di strumenti digitali durante le prove si aggiungono le ripetute pubblicazioni e rettifiche degli esiti, che sarebbero riconducibili a errori nelle valutazioni. Una situazione che sta generando confusione, alimentando contestazioni e mettendo in discussione la credibilità dell’intera procedura – ha aggiunto Lombardo. – Per questo abbiamo chiesto che venga convocato con urgenza in Commissione il presidente dell’AST, affinché chiarisca quanto accaduto, quali controlli siano stati effettuati durante lo svolgimento delle prove, le ragioni delle successive rettifiche e quale sia l’attuale stato della selezione. È necessario acquisire tutta la documentazione utile per verificare la regolarità delle operazioni concorsuali“.

“Non possiamo accettare che chi ha partecipato rispettando le regole rischi di essere penalizzato da eventuali irregolarità o errori nella gestione della selezione. Parliamo di opportunità occupazionali importanti e di assunzioni necessarie a rafforzare un servizio pubblico essenziale per la Sicilia. Se dovessero emergere elementi tali da compromettere la regolarità e l’affidabilità della procedura, occorrerà valutare seriamente anche la strada dell’annullamento da parte degli organi competenti. La trasparenza, la parità di trattamento e il merito non possono essere messi in discussione. È doveroso fare piena chiarezza, nell’interesse di tutti i candidati e della stessa Azienda Siciliana Trasporti, soprattutto alla luce del fatto che, nell’arco di appena 24 ore, sono già state pubblicate due diverse versioni delle graduatorie e si è ora in attesa di una terza“, conclude Lombardo.