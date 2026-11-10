Sicilia, approvata la riforma della dirigenza regionale: via ai concorsi per 229 nuovi dirigenti

Svolta nell’organizzazione della pubblica amministrazione siciliana. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la riforma della dirigenza regionale, trasformando in legge il disegno di legge presentato dal governo guidato dal presidente Renato Schifani. Il provvedimento, che aveva già ottenuto il via libera della Commissione Affari istituzionali lo scorso giugno, conclude un percorso legislativo avviato due anni fa e introduce importanti cambiamenti nell’organizzazione degli uffici regionali. La novità più rilevante riguarda la possibilità di avviare, dopo la pubblicazione della legge, le procedure concorsuali per l’assunzione di 229 nuovi dirigenti nel 2026, con l’obiettivo di colmare le carenze di organico che da tempo condizionano il funzionamento dell’amministrazione regionale. La riforma modifica inoltre il sistema di classificazione della dirigenza, prevedendo un ruolo unico articolato in due fasce e il superamento dell’attuale terza fascia.

Riforma della dirigenza siciliana, via libera unanime dell’Ars dopo due anni

Il Parlamento siciliano ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla riforma della dirigenza della Regione Siciliana, uno dei provvedimenti indicati come prioritari dal governo Schifani. L’iter legislativo era stato avviato due anni fa e aveva raggiunto una tappa importante lo scorso giugno, con l’approvazione del testo da parte della Commissione Affari istituzionali dell’Ars. Il voto favorevole dell’Aula, arrivato all’unanimità, completa adesso il percorso di approvazione della nuova normativa. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di aggiornare le regole che disciplinano la dirigenza regionale, rendendo l’organizzazione amministrativa più moderna e funzionale alle esigenze degli uffici. Nel corso dell’iter sono state ascoltate le parti sociali e sono state apportate modifiche al testo originario, fino alla formulazione approvata dal Parlamento siciliano.

Schifani: “una riforma fondamentale per modernizzare la macchina amministrativa”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime soddisfazione per l’approvazione della legge, sottolineando il valore del provvedimento nel percorso di rinnovamento dell’amministrazione regionale. “Con la nuova riforma della dirigenza regionale abbiamo posto un punto fermo nel processo di rinnovamento della macchina amministrativa – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – Ringrazio la presidenza dell’Ars, i parlamentari e le forze politiche per avere finalmente portato a termine un percorso legislativo avviato due anni fa. Era una delle priorità dell’azione del mio governo, un impegno che abbiamo mantenuto. Abbiamo ascoltato le parti sociali, abbiamo apportato delle modifiche necessarie al ddl e finalmente abbiamo una normativa chiara, funzionale a rendere più moderna ed efficiente la macchina amministrativa. Adesso – aggiunge Schifani – potremo avviare anche i concorsi per assumere finalmente tutti i nuovi dirigenti necessari a colmare gli ormai troppi vuoti di organico che condizionano fortemente l’attività degli uffici”. Il presidente evidenzia quindi due aspetti centrali della riforma: da una parte la revisione dell’ordinamento dirigenziale, dall’altra la possibilità di procedere con nuove assunzioni per affrontare le carenze di personale nei ruoli apicali dell’amministrazione.

Dirigenti regionali, abolita la terza fascia: come cambia l’organizzazione

La nuova legge interviene su un sistema rimasto sostanzialmente legato alla legge regionale numero 10 del 2000, che aveva definito l’ordinamento della dirigenza siciliana oltre venticinque anni fa. Con la riforma, la disciplina regionale viene allineata a quella statale prevista per gli enti del comparto Funzioni locali, introducendo una nuova articolazione del ruolo dirigenziale. Il sistema sarà organizzato attraverso un ruolo dirigenziale unico suddiviso in due fasce. L’attuale terza fascia viene eliminata e assorbita nella seconda, superando così la precedente articolazione. Si tratta di uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa, che punta a ridefinire la struttura della dirigenza regionale e a uniformarne l’ordinamento al quadro previsto a livello statale per il comparto di riferimento.

Concorsi Regione Siciliana 2026, previste 229 nuove assunzioni di dirigenti

Tra le conseguenze più importanti dell’approvazione della riforma figura lo sblocco delle procedure di reclutamento di nuovi dirigenti. Con la pubblicazione della legge, l’amministrazione regionale potrà avviare la procedura concorsuale per l’assunzione di 229 nuovi dirigenti nel 2026. Un intervento destinato ad affrontare le carenze di organico evidenziate dal presidente Schifani, che ha richiamato le difficoltà operative determinate dai numerosi posti vacanti all’interno degli uffici regionali. Il reclutamento non si fermerà alle procedure previste per il 2026. La normativa consentirà infatti di proseguire con ulteriori concorsi anche negli anni successivi, in funzione della copertura dei posti vacanti individuati dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) della Regione Siciliana. Il numero di 229 riguarda dunque le assunzioni dirigenziali programmate per il 2026, mentre le successive procedure saranno collegate alle esigenze di personale previste dalla programmazione regionale. L’approvazione della legge costituisce il presupposto normativo per avviare il reclutamento. Per conoscere le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e le scadenze sarà necessario attendere la pubblicazione dei relativi bandi di concorso.

Regione Siciliana, la riforma punta a superare le carenze di organico negli uffici

La necessità di rafforzare la dirigenza rappresenta uno degli elementi alla base dell’intervento legislativo. Secondo quanto sottolineato dal presidente della Regione, i numerosi posti vacanti nei ruoli dirigenziali incidono sul funzionamento della macchina amministrativa e condizionano l’attività degli uffici. La possibilità di procedere con nuovi concorsi pubblici viene quindi considerata dal governo regionale uno strumento essenziale per affrontare queste criticità e rafforzare la capacità operativa dell’amministrazione. Il nuovo ordinamento e il programma di reclutamento sono due aspetti collegati della stessa riforma: la revisione della struttura dirigenziale definisce il quadro normativo, mentre le assunzioni programmate puntano a colmare le carenze di personale.

Garigliano: “un risultato storico, una legge che guarda alle prossime generazioni”

Soddisfazione anche da parte dell’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Francesca Garigliano, che sottolinea il valore della riforma e il lavoro svolto dalle istituzioni per arrivare all’approvazione definitiva. “Un risultato atteso da troppo tempo, storico direi, di cui vado fiera. Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, per aver guidato questo percorso con fermezza, la I Commissione per il lavoro intenso, gli uffici della Funzione pubblica e l’Aula tutta per aver approvato all’unanimità questa legge. Grazie a questa riforma chiuderemo questa esperienza legislativa lasciando la Sicilia nelle condizioni di ripartire davvero. Sono soddisfatta, abbiamo consegnato una legge che non guarda alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni”. L’assessore evidenzia in particolare il carattere strutturale dell’intervento, presentandolo come un cambiamento destinato a produrre effetti sull’organizzazione amministrativa regionale anche negli anni successivi.