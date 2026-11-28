Cassano All’Ionio si aggiudica il primo posto nella graduatoria regionale dell’Avviso pubblico finalizzato al riequilibrio della presenza dei Centri Antiviolenza sul territorio calabrese. Un importante successo per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, che consentirà di dotare la comunità di un presidio specializzato nel contrasto alla violenza di genere. “Ci sono battaglie che non possono essere combattute in solitudine. Il contrasto alla violenza contro le donne è una di queste – dichiara il consigliere comunale Chiara Alario –. Non è una realtà lontana da noi, ma attraversa anche le nostre comunità, nascondendosi troppo spesso dietro il silenzio e la paura. Le storie di Romina e Ornella, profondamente impresse nella memoria della nostra comunità, ci ricordano quanto sia necessario trasformare il ricordo in responsabilità e impegno concreto“.

Il Centro avrà sede a Sibari e, attraverso un’équipe multidisciplinare di professioniste specializzate, garantirà gratuitamente servizi di ascolto, sostegno psicologico, assistenza legale e accompagnamento verso l’autonomia. Il progetto, della durata di dodici mesi, si avvarrà della collaborazione dell’associazione Donne in Cammino APS, valorizzando la costruzione di una rete territoriale di prevenzione e protezione.

“È una tematica che mi sta particolarmente a cuore e poter annunciare questo risultato, con la soddisfazione di esserci classificati primi in Calabria, è per me motivo di immensa gioia. Nel nostro programma amministrativo avevamo previsto l’attivazione di uno sportello di ascolto. Oggi siamo riusciti a fare ancora di più: avremo uno sportello di ascolto attivo 24 ore su 24 e un vero e proprio Centro Antiviolenza, operativo cinque giorni alla settimana.

Occorre mettere da parte la retorica e dare spazio alle azioni. Cassano aveva bisogno di un intervento concreto, di un luogo in cui ogni donna potesse trovare ascolto, protezione e la possibilità di ricominciare.

Desidero ringraziare la Regione Calabria, in particolare il Dipartimento Welfare, per questa importante opportunità; il Sindaco Gianpaolo Iacobini, che ha promosso la partecipazione all’Avviso; l’assessore al ramo Rosa De Franco, i Servizi sociali guidati dal dottor Iannicelli e, in modo particolare, la dipendente Claudia Massafra, per l’impegno e la dedizione con cui ha lavorato al progetto. Un sentito ringraziamento va anche al Sindaco di Paterno Calabro, Santocarmine Beltrano, per il prezioso contributo e all’associazione Donne in Cammino APS per la collaborazione.

Vogliamo una comunità in cui ogni donna sappia di non essere sola. Oggi, con orgoglio, possiamo dire di aver compiuto un passo concreto in questa direzione“, conclude il consigliere Alario.