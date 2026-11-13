“Siamo soli nell’Universo?”: nel Reggino una serata con lo scienziato che ha collaborato con la NASA: si potrà osservare un vero meteorite

Esistono altre forme di vita nell’Universo oltre a quelle presenti sulla Terra? È una delle domande più affascinanti della storia dell’umanità e sarà al centro di un incontro scientifico in programma questa sera, venerdì 13 novembre 2026, alle ore 21:30, a Polistena. L’iniziativa, dal titolo “Siamo soli nell’Universo?”, è promossa dall’associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà e si svolgerà presso l’Aula Esami dell’Università Pegaso, in Piazza del Popolo n. 1. Protagonista della serata sarà il geologo planetario Nicola Mari, ricercatore specializzato in vulcanologia planetaria, geochimica e astrobiologia, che guiderà i partecipanti in un percorso dedicato alle conoscenze scientifiche sull’Universo e alle ricerche sulla possibile esistenza di vita al di fuori del nostro pianeta. Tra gli aspetti più interessanti dell’appuntamento ci sarà anche la possibilità di osservare da vicino un vero meteorite, che lo studioso porterà con sé per offrire al pubblico un’esperienza diretta a contatto con un materiale di origine extraterrestre. Un’occasione rivolta non soltanto agli appassionati di astronomia, ma anche agli studenti, ai giovani e a tutti i cittadini interessati ad approfondire i grandi interrogativi della scienza.

Polistena, Nicola Mari racconta le ricerche sulla vita extraterrestre e i misteri dell’Universo

L’incontro organizzato da CivicaMente consentirà di approfondire uno dei principali interrogativi dell’astrobiologia, la disciplina scientifica che studia le condizioni necessarie alla vita e la possibilità che essa possa esistere anche in altri ambienti dell’Universo. A illustrare le conoscenze e le ricerche in questo ambito sarà Nicola Mari, geologo planetario che ha dedicato parte della propria attività allo studio di Marte e dei processi geologici che caratterizzano i corpi del Sistema Solare. Il ricercatore ha conseguito il dottorato in Geochimica Marziana presso l’Università di Glasgow, nel Regno Unito, approfondendo in particolare lo studio dei meteoriti provenienti dal Pianeta Rosso. Nel corso della sua esperienza scientifica ha collaborato con importanti istituzioni internazionali, tra cui la NASA e il Natural History Museum di Londra, svolgendo successivamente attività di ricerca anche presso l’Università di Pavia e l’Università della Calabria. Il suo percorso accademico e professionale sarà uno degli elementi di interesse della serata, durante la quale il pubblico potrà avvicinarsi ai temi della ricerca planetaria e comprendere come lo studio dei materiali extraterrestri contribuisca ad ampliare le conoscenze sulla storia e sull’evoluzione dei pianeti.

Un vero meteorite da osservare da vicino durante l’incontro

Uno dei momenti più suggestivi dell’appuntamento sarà la possibilità di osservare un autentico meteorite, che Nicola Mari porterà a Polistena per mostrarlo ai partecipanti. Un’opportunità che permetterà di affiancare alla divulgazione teorica un’esperienza concreta, offrendo ai presenti la possibilità di vedere da vicino un frammento di materiale proveniente dallo spazio. I meteoriti rappresentano importanti oggetti di studio per la geologia planetaria, poiché possono conservare informazioni sulla composizione e sui processi che hanno interessato i corpi celesti da cui provengono. La loro analisi costituisce uno degli strumenti attraverso i quali gli scienziati approfondiscono la conoscenza della storia del Sistema Solare e delle caratteristiche geologiche di altri mondi. La presenza di un meteorite durante la serata consentirà quindi di rendere più immediato il collegamento tra le ricerche scientifiche e gli oggetti che ne costituiscono il materiale di studio. L’iniziativa punta proprio a stimolare la curiosità del pubblico, rendendo accessibili temi complessi attraverso il confronto diretto con un ricercatore impegnato nello studio delle scienze planetarie.

CivicaMente: “La cultura deve essere accessibile a tutti e diventare un patrimonio condiviso”

L’evento si inserisce nel programma di iniziative culturali e sociali promosse dall’associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, che attraverso appuntamenti di divulgazione e confronto intende contribuire alla crescita culturale della comunità di Polistena. L’obiettivo è offrire occasioni di conoscenza aperte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e agli studenti, favorendo l’incontro con studiosi e ricercatori e alimentando l’interesse verso la scienza. Nel presentare l’iniziativa, l’associazione sottolinea il valore della cultura come strumento di partecipazione e di sviluppo collettivo.

“Con CivicaMente vogliamo continuare a costruire occasioni di incontro, di confronto e di crescita culturale per la nostra città. Crediamo fortemente che una comunità cresca anche attraverso la conoscenza, la curiosità e la capacità di guardare oltre i propri confini. Portare a Polistena studiosi e ricercatori di elevato profilo scientifico significa offrire soprattutto ai nostri giovani nuove opportunità per avvicinarsi alla scienza, alimentare le proprie passioni e coltivare i propri sogni. La cultura deve essere accessibile a tutti e deve diventare un patrimonio condiviso, capace di generare partecipazione, entusiasmo e nuove prospettive. La nostra associazione continuerà a investire energie e impegno in iniziative culturali, sociali e solidali, nella convinzione che prendersi cura della propria comunità significhi anche contribuire alla sua crescita culturale e intellettuale. Vogliamo una Polistena viva, curiosa, aperta alla conoscenza e capace di offrire opportunità di crescita alle nuove generazioni”.