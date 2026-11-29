Nel tennis l’Italia è la nazionale più forte al mondo. Senza se e senza ma. E anche senza Sinner, che non è un dettaglio da poco, essendo il miglior tennista italiano della storia e anche il migliore al mondo (numero 1 ATP pre infortunio). L’Italia vince la 4ª Coppa Davis consecutiva battendo la Spagna in back to back dopo il successo dell’anno scorso. La SuperTennis Arena di Bologna esplode di gioia per il secondo anno di fila: un successo che vale doppio, arrivato davanti al pubblico azzurro.

E a proposito di doppio, è sempre il duo a fare la differenza. Dopo le vittorie sofferte contro Corea e Repubblica Ceca, serve il terzo incontro per piegare la Spagna di Carlos Alcaraz, l’altro fenomeno generazionale che contende a Sinner il trono del tennis mondiale. Musetti nel primo singolare ha superato 2-1 il baby campioncino Jodar (4-7 / 6-2 / 6-1), Alcaraz ha piegato Cobolli nel secondo singolare (2-6 / 4-7).

Nel doppio l’Italia punta ancora su Musetti al fianco di Vavassori, doppista di grande talento che ha inciso il suo nome su questa Coppa Davis. Piegata la coppia Alcaraz-Granollers 6-2 / 7-5, giocando un grande tennis, anche nei momenti più caldi del secondo set in cui la Spagna è riuscita a mantenere il servizio e ha portato gli azzurri, sul 5-4 a giocare spalle al muro. E spalle al muro l’Italia ha sbagliato poco o nulla.

È la quarta Coppa Davis consecutiva: non succedeva da 50 anni nel tennis, dal magico quinquennio degli USA trionfatori dal 68 al 72. L’Italia ha l’obbligo di ritoccare quel record: il talento c’è, a bizzeffe. Possibilmente, con un Sinner in più l’anno prossimo, che equivale a partire 1-0 in quasi ogni confronto.

Ora le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria

Il calendario del grande tennis mondiale è quasi terminato. E quel “quasi” interessa da vicino gli appassionati di Reggio Calabria. Dal 9 al 13 dicembre si giocheranno le Next Gen ATP Finals, il torneo dedicato ai giovani talenti U20 del circuito (ci sarebbe potuto essere proprio Jodar, ma ha partecipato alle Nitto ATP Finals dei big) che si disputeranno al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La struttura di Pentimele è stata riqualificata per l’occasione e si farà trovare pronta per ospitare il grande evento internazionale che mostrerà Reggio Calabria agli occhi di oltre 160 Paesi in tutto il mondo.