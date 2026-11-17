Svolta in casa Nissa. Il patron Luca Giovannone ha annunciato la cessione della maggioranza delle quote ad Antonio Marrone, mentre la sua agenzia Osmosi Spa continuerà a sostenere la squadra in qualità di main sponsor. In seguito a questa transizione societaria, il direttore sportivo Lorenzo Giovannone ha rassegnato le proprie dimissioni, confermando tuttavia la volontà di mantenere competitivo l’organico attuale. La dirigenza ha inoltre ribadito la ferma intenzione di blindare i calciatori in rosa, respingendo qualsiasi offerta di mercato e pretendendo il massimo impegno per raggiungere una salvezza tranquilla. Per il futuro, la famiglia Giovannone non esclude di puntare direttamente alla promozione in Serie C nella prossima stagione, a patto di ricevere risposte concrete dalle istituzioni locali riguardo all’adeguamento dello stadio e il supporto di nuovi partner commerciali.

La stagione attuale è ormai andata, a causa di un avvio di campionato ampiamente al di sotto delle aspettative, considerando che la squadra siciliana era – secondo gli addetti ai lavori – tra le squadre più attrezzate per far male alla Reggina nel girone I di Serie D. Ora, invece, sarà costretta a lottare per la salvezza. “Ci sono delle novità di cui vi voglio informare – ha detto il patron – A causa del fatto che la mia agenzia per il lavoro ha avuto un aumento enorme di attività, mi tocca tornare a girare per l’Italia e aprire altri uffici E quindi vi comunico che ho venduto le quote della Nissa, il 74%, ad Antonio Marrone. L’agenzia per il lavoro Osmosi S.P.A. rimane come main sponsor. Osmosi non abbandona la Nissa, questa mattina ha fatto un ulteriore versamento di 65 mila euro come sponsorizzazione per le spesucce dei prossimi giorni”.

“Questo non significa che si smobilita, anzi, ho già detto che se qualche squadra è interessata a calciatori della Nissa, non li deve contattare di nascosto, ma contatta la Nissa, che gli risponderà che non è interessata alla cessione di nessuno, a meno che non si tratti di qualcuno che ha come ingaggio 90.000 netti anno, ossia 150.000 al lordo. Ma se si vorrà contattare qualcuno degli incedibili, sarà risposto picche, e se questo incedibile volesse andarsene finirà in tribuna per tutta la fine del campionato” ha aggiunto.