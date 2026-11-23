Valerio Antonini è convinto che la Reggina non vincerà il campionato. Il Presidente del Trapani lo dice da inizio stagione, già da quando, questa estate, punzecchiava Claudio Lotito sulla multiproprietà, forse perché sicuro che con la società precedente avrebbe potuto battagliare per il vertice come fatto tre anni fa. La realtà invece evidenzia che, al netto della penalizzazione, i granata non sono mai riusciti a tenere il passo playoff, anzi. Partenza shock, poi la sterzata con l’arrivo dell’allenatore, ma sul campo (i punti sarebbero 16 totali, 11 con la penalizzazione) la squadra sarebbe comunque in zona playout, a ben 13 punti dagli amaranto.

“Come ampiamente previsto, l’unico a dirlo, la Vibonese è prima in classifica e ci rimarrà secondo me sino alla fine. Troppo il divario con le avversarie. Questa Reggina manca di un leader come attaccante e non può reggere contro una squadra che ha Marsico e tutta la batteria di giocatori offensivi della Vibo” ha scritto il Presidente dei siciliani. “Poi c’è Sasa Marra, per distacco il migliore della categoria. Noi oggi abbiamo raccolto un punto importantissimo, nelle giornate con Mister Misiti abbiamo fatto un solo punto meno della Reggina. La squadra oggi aveva 5 assenze clamorose oltre a Demoleon infortunato. Bene così. Forza Trapani”.

Così come scritto da StrettoWeb in un approfondimento di ieri sera, perché si continua a pensare che sia l’attaccante il problema di una squadra che ha il miglior attacco? E’ veramente un controsenso. Se l’atteggiamento non è quello giusto, e l’attaccante non viene servito, lì davanti può esserci anche Erling Haaland. Quando l’atteggiamento della Reggina è giusto, le partite si vincono e anche con convinzione. In caso contrario, si fa fatica, a prescindere dagli uomini in campo. Ma ognuno ha le sue convinzioni: per noi, sarà la Reggina a vincere il campionato. E lo diciamo proprio oggi.