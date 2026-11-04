Serie D, il Modica vince il recupero contro l’Athletic Palermo: come cambia la classifica

Questo pomeriggio si è giocato il recupero del girone I di Serie D tra Modica e Athletic Palermo, sospeso qualche settimana fa a causa dell’infortunio occorso all’arbitro e rinviato alla giornata odierna. A sorridere sono i locali, che con un gol per tempo hanno la meglio degli ospiti e tornano alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. Con questo 2-0, agganciata quota 10, in zona playout, mentre i palermitani restano a 14, a metà classifica.

Alla luce di questo risultato, ecco come cambia la classifica.