Serie D, il Modica vince il recupero contro l’Athletic Palermo: come cambia la classifica

Questo pomeriggio si è giocato il recupero del girone I di Serie D tra Modica e Athletic Palermo, sospeso qualche settimana fa a causa dell’infortunio occorso all’arbitro e rinviato alla giornata odierna. A sorridere sono i locali, che con un gol per tempo hanno la meglio degli ospiti e tornano alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. Con questo 2-0, agganciata quota 10, in zona playout, mentre i palermitani restano a 14, a metà classifica.
Alla luce di questo risultato, ecco come cambia la classifica.
- Reggina 23
- Sambiase 23
- Vibonese 21
- Avola 19
- Digiesse PraiaTortora 18
- Milazzo 16
- Igea Virtus 15
- Athletic Palermo 14
- Licata 14
- Nissa 12
- Gela 12 (-1)
- Siracusa 11 (-7)
- Modica 10
- Vigor Lamezia 8
- Castrumfavara 8
- Trapani 6 (-5)
- Ragusa 3
- Enna 3