Serie D, il Modica vince il recupero contro l’Athletic Palermo: come cambia la classifica

Con questo 2-0, agganciata quota 10, in zona playout, mentre i palermitani restano a 14, a metà classifica

esultanza modica
Foto A.S.D Modica Calcio 1932

Questo pomeriggio si è giocato il recupero del girone I di Serie D tra Modica e Athletic Palermo, sospeso qualche settimana fa a causa dell’infortunio occorso all’arbitro e rinviato alla giornata odierna. A sorridere sono i locali, che con un gol per tempo hanno la meglio degli ospiti e tornano alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. Con questo 2-0, agganciata quota 10, in zona playout, mentre i palermitani restano a 14, a metà classifica.

Alla luce di questo risultato, ecco come cambia la classifica.

  1. Reggina 23
  2. Sambiase 23
  3. Vibonese 21
  4. Avola 19
  5. Digiesse PraiaTortora 18
  6. Milazzo 16
  7. Igea Virtus 15
  8. Athletic Palermo 14
  9. Licata 14
  10. Nissa 12
  11. Gela 12 (-1)
  12. Siracusa 11 (-7)
  13. Modica 10
  14. Vigor Lamezia 8
  15. Castrumfavara 8
  16. Trapani 6 (-5)
  17. Ragusa 3
  18. Enna 3
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