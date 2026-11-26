“L’U.S. Vibonese Calcio comunica la conclusione del rapporto con il direttore sportivo Fabrizio Maglia. Per correttezza nei confronti dei tifosi e degli organi di informazione, la società precisa che la decisione di sollevare il direttore dall’incarico era già stata assunta dal club e anticipata all’interessato nella giornata odierna, in vista della formalizzazione prevista per domani. La società ringrazia Fabrizio Maglia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali. La squadra e lo staff tecnico guidato da mister Salvatore Marra proseguono il lavoro con la consueta concentrazione in vista dei prossimi impegni”. Così in una nota la Vibonese comunica l’addio con il DS Fabrizio Maglia. Fulmine a ciel sereno nel club rossoblu, capolista da domenica dopo la vittoria contro il Sambiase e la contemporanea sconfitta della Reggina a Palermo. La decisione è stata comunicata al diretto interessato nella giornata odierna.

Queta invece la nota dello stesso Maglia: “Comunico le dimissioni irrevocabili da direttore sportivo della Vibonese Calcio. Riservandomi una più approfondita analisi nei prossimi giorni, ho ritenuto opportuno farmi da parte considerato che non ci sono più i presupposti per continuare a causa di divergenze con la società, pur se nel momento in cui la squadra sta attraversando un periodo straordinario. A mister Marra, al suo staff e alla squadra, rivolgo un grosso in bocca al lupo”. Divergenza anche sulle comunicazioni. Maglia comunica le dimissioni, la società precisa che si tratta invece di un esonero comunicato nel pomeriggio.