Questa volta sì: il Castrumfavara ha il suo nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Iunco, e l’annuncio con dietrofront di Di Benedetto, ufficiale mister Renato Mancini. “L’ASD Castrumfavara comunica che in serata ha siglato l’ accordo contrattuale con Renato Mancini, 54 anni, di Nocera Terinese in provincia di Catanzaro. Mister Mancini, lo scorso anno alla Vigor Lamezia, domenica debutterà nella trasferta contro l’ Enna che si giocherà sul campo di Troina. Mancini nel pomeriggio ha già incontrato la squadra e domani dirigerà il suo primo allenamento, che coincide con la rifinitura della vigilia. A fine allenamento incontrerà alle ore 11.00 i giornalisti nella sala stampa “Salvatore D’Oro” dello stadio Bruccoleri per la presentazione ufficiale” si legge in una nota.

Contestualmente, la società siciliana ha annunciato anche il ritorno del DS Tino Longo. “Ritorna alla ASD Castrumfavara il direttore sportivo Tino Longo. Già conosciuto ed apprezzato dai tifosi favaresi per la lunga militanza nello staff gialloblu, Longo affiancherà per il proseguo della stagione agonistica il direttore sportivo Vincenzo Piazza”.