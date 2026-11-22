Finisce 0-0 la sfida tra Catania e Bari allo stadio Massimino davanti a circa 17.500 spettatori. Una partita nella quale i padroni di casa provano a rendersi pericolosi soprattutto nelle fasi iniziali, ma sono i pugliesi a costruire le occasioni più importanti per sbloccare il risultato. La formazione rossazzurra fatica a trovare continuità nella manovra offensiva e deve ringraziare in più di una circostanza il portiere Dini, decisivo nel mantenere inviolata la propria porta. Il Bari si rende pericoloso soprattutto con Butic e Della Morte, protagonisti di diverse opportunità non concretizzate. Il Catania, invece, non riesce a sfruttare le occasioni costruite e chiude il primo tempo tra qualche fischio proveniente dagli spalti del Massimino. Nella ripresa il risultato non cambia, nonostante i tentativi delle due squadre e le sostituzioni operate dalle rispettive panchine.

Primo tempo: il Catania parte bene, poi cresce il Bari

L’inizio della partita vede il Catania cercare di prendere l’iniziativa. Al 7′ è Pagliai a servire Bruzzaniti dall’altra parte del campo, ma l’ex Pineto non riesce a indirizzare il pallone verso la porta e l’azione si conclude senza esito. Due minuti più tardi è Cabianca a tentare la conclusione da buona posizione, senza però trovare lo specchio. Al 10′ ancora Pagliai si mette in evidenza, recuperando un pallone dopo un contrasto e servendo Vallocchia, che conclude fuori. Con il trascorrere dei minuti cresce il Bari, che comincia a trovare maggiori spazi e a rendersi pericoloso nell’area rossazzurra. Al 15′ Della Morte stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Dini è attento e riesce ad allontanare il pallone. Al 17′ lo stesso Della Morte segue un’azione di Butic e prova nuovamente la conclusione, senza trovare lo specchio della porta.

Butic e Della Morte sprecano, il Bari sfiora il vantaggio

Superata la prima mezz’ora, gli ospiti aumentano la pressione offensiva. Al 30′ un’incertezza del Catania nella costruzione dal basso permette a Butic di recuperare il pallone e calciare dal limite, ma la conclusione termina alta. Al 34′ è ancora l’attaccante del Bari a rendersi protagonista, sfruttando un recupero a metà campo e cercando la porta con una conclusione che dà soltanto l’illusione del gol, terminando fuori. La grande occasione arriva al 36′, quando Della Morte si ritrova solo davanti a Dini, ma non riesce a concretizzare la favorevole opportunità. Un errore che pesa sull’andamento del primo tempo, considerando le difficoltà incontrate dal Catania nel contenere le iniziative offensive degli avversari. Al 37′ arriva anche un cartellino giallo per Darboe, mentre al 39′ il Bari costruisce un’altra clamorosa occasione. Dopo uno scontro tra Cabianca e Ierardi, il pallone arriva a Butic, che da distanza ravvicinata non riesce a trovare la rete. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con il Catania accompagnato da qualche fischio dei tifosi presenti al Massimino.

Ripresa: Pagliai salva su Butic, il Catania chiede l’intervento dell’FVS

Nel secondo tempo il Bari continua a cercare il gol del vantaggio. Al 50′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Butic colpisce di testa, ma è decisivo l’intervento di Pagliai, che salva la propria squadra deviando nuovamente in corner. Al 57′ il Catania richiede l’intervento dell’FVS per una possibile gomitata di Darboe ai danni di Vallocchia. Dopo la verifica, però, non viene disposto alcun cartellino rosso e la partita prosegue. Il Bari prova ancora a rendersi pericoloso al 63′, quando Darboe tenta la conclusione dal limite dell’area, senza riuscire ad abbassare la traiettoria del pallone.

Le sostituzioni e le ultime occasioni della partita

Nel corso della ripresa arrivano diversi cambi. Nel Bari, al 59′, Maggiore lascia il posto a Colangiuli, mentre successivamente vengono effettuate altre sostituzioni che coinvolgono Darboe, Prisco e Della Morte. Al 65′ il Catania opera tre cambi: Coda lascia il posto a Caturano, Cavoti viene sostituito da Insigne e Perrotta da Caligara. I rossazzurri provano così a modificare il proprio assetto per trovare maggiore incisività in fase offensiva. Al 72′ il Catania si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ierardi riesce a svettare di testa, ma la conclusione termina fuori. Due minuti più tardi arriva un’altra grande opportunità per il Bari. Al 74′, dopo un’incertezza della difesa avversaria, Butic calcia a botta sicura, ma trova sulla propria strada un eccellente Dini, che si supera e impedisce agli ospiti di passare in vantaggio. Al 76′ il Catania sostituisce Cicerelli con Masciangelo, mentre nel Bari escono Bianchi per Gomez e Anzolin per l’ex Celli. All’85′ arriva un ulteriore cambio tra i rossazzurri, con Donnarumma che prende il posto di Cabianca.

Fischio finale al Massimino: Catania e Bari si dividono la posta

Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Al triplice fischio è 0-0 tra Catania e Bari, al termine di una gara caratterizzata soprattutto dalle numerose occasioni costruite e non sfruttate dalla formazione pugliese. Il Catania non riesce a trovare la via della rete e incontra difficoltà nel rendersi concretamente pericoloso, mentre il Bari può recriminare per le opportunità sprecate nel corso dei novanta minuti. Tra i protagonisti della partita spicca il portiere rossazzurro Dini, autore di interventi importanti, in particolare quello del 74′ sulla conclusione ravvicinata di Butic. Determinante anche il salvataggio di Pagliai nella ripresa. Il confronto del Massimino si conclude dunque senza vincitori e senza reti, con le due squadre costrette ad accontentarsi di un punto ciascuna.

Risultati Serie C 15ª Giornata, Girone C

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Casertana-Salernitana 2-2

Sabato 21 novembre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Barletta 1-1

Inter U23-Potenza 2-1

Monopoli-Cavese 1-0

Ore 17:30

Crotone-Cosenza 0-1

Savoia-Sorrento 2-1

Domenica 22 novembre

Ore 12:30

Scafatese-Foggia 2-1

Ore 14:30

Altamura-Casarano 1-1

Ore 15:00

Catania-Bari 0-0

Ore 17:30

Picerno-Giugliano

Classifica Girone C Serie C

Potenza 35 Bari 27 Scafatese 24 Catania 23 Monopoli 23 Inter U23 23 Sorrento 23 Audace Cerignola 21 Casertana 21 Cavese 19 Picerno 19* Barletta 19 Salernitana 19 Casarano 19 Savoia 18 Altamura 17 Cosenza 16 Giugliano 16* Foggia 15 Crotone 1 (-6)

* Una partita in meno

Prossimo turno, 16ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 27 novembre

Ore 20:30

Cavese-Scafatese

Foggia-Casertana

Sabato 28 novembre

Ore 14:30

Giugliano-Altamura

Ore 17:30

Salernitana-Monopoli

Sorrento-Cosenza

Domenica 29 novembre

Ore 12:30

Barletta-Inter U23

Ore 14:30

Casarano-Catania

Potenza-Audace Cerignola

Ore 17:30

Bari-Savoia

Crotone-Picerno