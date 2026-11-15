Serie C, la Salernitana torna a vincere e affonda il Catania: Achik decide la sfida in un Arechi semivuoto tra le contestazioni

La Salernitana torna alla vittoria e lo fa in una delle partite più importanti della sua stagione, superando il Catania per 1-0 allo stadio Arechi nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. A decidere l’incontro è una splendida giocata di Achik al 57′, che regala ai granata tre punti fondamentali dopo un mese senza successi. Una vittoria arrivata in un clima tutt’altro che sereno, davanti a un Arechi semivuoto e caratterizzato dalle contestazioni, ma che permette alla formazione campana di ritrovare fiducia e provare a risalire la classifica. Il risultato rappresenta invece una battuta d’arresto per il Catania di Longo, arrivato a Salerno con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria casalinga contro il Sorrento e mantenere il passo della capolista Potenza. I rossazzurri hanno avuto alcune opportunità nel corso del primo tempo, senza però riuscire a concretizzarle, mentre nella ripresa hanno subito la maggiore incisività offensiva dei padroni di casa, capaci di trovare il gol decisivo e difendere il vantaggio fino al termine.

Salernitana-Catania, primo tempo combattuto: occasioni da entrambe le parti

La sfida dell’Arechi si apre con un Catania intraprendente, intenzionato a imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Dopo appena tre minuti Cavuoti prova a sorprendere la difesa granata con una conclusione a incrociare che termina alta. Al 10′ è Coda a rendersi pericoloso con un tentativo dal limite dell’area, ma Galeotti è attento e blocca senza difficoltà. Il portiere della Salernitana deve intervenire nuovamente al 15′, quando Quaini lascia partire una conclusione potente che viene respinta in calcio d’angolo.

La Salernitana, affidata a Di Bari dopo la gestione Cosmi, prova a reagire e a costruire le proprie occasioni soprattutto attraverso le iniziative individuali e le combinazioni sulla fascia destra. Al 17′ arriva il primo cartellino giallo dell’incontro, mostrato a Tascone. Cinque minuti più tardi Llano cerca la soluzione personale, ma il suo tiro è troppo debole e termina sul fondo. Al 23′ torna a farsi vedere il Catania, con Cavuoti che mette un pallone interessante al centro dell’area per Lunetta, la cui conclusione acrobatica non trova lo specchio della porta.

Con il passare dei minuti cresce la pericolosità dei padroni di casa, trascinati soprattutto dall’asse Cardoni-Achik. Al 26′ proprio Cardoni serve Achik in profondità, approfittando di un errore difensivo di Bruzzaniti, ma l’attaccante granata non riesce a concludere grazie all’uscita tempestiva di Dini. Al 36′ arriva un’altra grande occasione per la Salernitana: ancora protagonisti Cardoni e Achik, con quest’ultimo che conclude fuori di poco al termine di una buona azione sulla corsia destra.

Il Catania risponde al 41′ con Cavuoti, che però non riesce a trovare la porta. Le due squadre vanno così all’intervallo sullo 0-0, al termine di una prima frazione equilibrata e caratterizzata da diverse opportunità offensive, senza che nessuna delle due formazioni riesca a sbloccare il risultato.

La ripresa cambia la partita: Achik firma il gol decisivo al 57′

Il secondo tempo si apre con una sostituzione per parte. Nella Salernitana entra Gyabuaa al posto di Tascone, mentre il Catania inserisce Caturano per Coda. I granata rientrano in campo con maggiore determinazione e iniziano a rendersi sempre più pericolosi negli ultimi metri, mettendo in difficoltà la retroguardia siciliana.

Al 52′ Bruzzaniti viene ammonito, mentre appena due minuti più tardi la Salernitana costruisce una doppia, clamorosa occasione da gol. D’Ursi, servito a pochi passi dalla porta, non riesce a trovare lo specchio con la propria conclusione. Nell’azione successiva è Achik a sfiorare il vantaggio con un tiro che si stampa all’incrocio dei pali. Due opportunità ravvicinate che anticipano quanto accadrà pochi minuti dopo.

Al 57′ arriva infatti il gol che decide Salernitana-Catania. Protagonista ancora una volta Achik, che trova una giocata di grande qualità tecnica e, rimasto libero, lascia partire una conclusione a giro con il sinistro che porta in vantaggio i padroni di casa. Una rete spettacolare che rompe l’equilibrio della partita e premia la maggiore incisività mostrata dai granata nella fase iniziale della ripresa.

Il gol cambia l’inerzia dell’incontro e costringe il Catania a inseguire. Per la Salernitana si tratta di un momento fondamentale, perché il vantaggio arriva dopo una lunga attesa di risultati positivi e in una partita particolarmente delicata anche per il clima che accompagna la squadra.

Il Catania prova a reagire, Longo cambia la squadra ma la Salernitana resiste

Dopo il vantaggio della Salernitana, la partita entra in una fase caratterizzata da numerose sostituzioni e da una maggiore attenzione alla gestione del risultato. Al 60′ viene ammonito Llano tra i granata, mentre al 63′ il Catania sostituisce Cabianca con Pagliai. Un minuto più tardi arriva anche il cartellino giallo per Lunetta.

Al 70′ Longo prova a cambiare volto alla formazione rossazzurra con un doppio intervento dalla panchina: entrano Masciangelo e Insigne al posto di Bruzzaniti e Lunetta. La Salernitana risponde al 76′ con l’ingresso di Longobardi per Cardoni, uno dei protagonisti delle azioni offensive costruite dai padroni di casa nel corso dell’incontro.

Al 78′ il Catania completa un’altra sostituzione, inserendo Vallocchia al posto di Caligara. Un minuto più tardi Di Bari manda in campo Vitale per Achik, autore della rete decisiva, mentre all’85’ arrivano gli ultimi due cambi granata, con Anastasio e Lescano che prendono il posto di Villa e D’Ursi.

La partita si avvia così verso la conclusione, con la Salernitana impegnata a difendere il vantaggio e il Catania alla ricerca di un episodio che possa riportare il risultato in equilibrio. Vengono concessi cinque minuti di recupero, ma il punteggio non cambia: all’Arechi finisce 1-0 per la Salernitana.

Risultati 14ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno 3-1

Ore 17:30

Bari-Foggia 3-2

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia 2-3

14:30

Cavese-Crotone 1-0

Potenza-Scafatese 4-0

Salernitana-Catania 1-0

Ore 17:30

Barletta-Altamura

Cosenza-Casertana

Audace Cerignola-Inter U23 – rinviata al 25 novembre 14:30

Classifica Girone C Serie C

Potenza 35 Bari 26 Catania 22 Scafatese 21 Audace Cerignola 20* Monopoli 20 Inter U23 20* Casertana 20* Sorrento 20 Cavese 19 Picerno 19 Salernitana 18 Casarano 18 Giugliano 16 Altamura 16* Barletta 15* Foggia 15 Savoia 15 Cosenza 10* Crotone 1 (-6)

* Una partita in meno

Prossimo turno, 15ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Casertana – Salernitana

Sabato 21 novembre

Ore 14:30

Audace Cerignola – Barletta

Inter U23 – Potenza

Monopoli – Cavese

Ore 17:30

Crotone – Cosenza

Savoia – Sorrento

Domenica 22 novembre

Ore 12:30

Scafatese – Foggia

Ore 14:30

Altamura – Casarano

Ore 15:00

Catania – Bari

Ore 17:30

Picerno – Giugliano