Serie C, il Crotone cade anche a Cava de’ Tirreni: Fusco condanna gli Squali, inutile l’assalto finale | CLASSIFICA

Ancora una sconfitta per il Crotone, che esce battuto per 1-0 dalla trasferta contro la Cavese nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Allo stadio comunale Simonetta-Lamberti di Cava de’ Tirreni, sotto la pioggia, a decidere l’incontro è una rete di Fusco al 48′, realizzata nelle prime battute della ripresa. Un risultato pesante per la formazione allenata da Leandro Greco, che non riesce a invertire la propria situazione e rimane all’ultimo posto in classifica. Gli Squali provano a reagire dopo lo svantaggio, costruiscono alcune opportunità e nel recupero sfiorano il pareggio con Zunno, ma non riescono a trovare la rete.

Cavese-Crotone, primo tempo equilibrato sotto la pioggia: Grosso sfiora il vantaggio

La partita si apre con un Crotone che prova subito a rendersi pericoloso. Al 2′ gli Squali conquistano un calcio d’angolo, ma sugli sviluppi la palla termina sul fondo. La Cavese risponde all’11’ con una conclusione dalla distanza di Orlando, deviata in corner. Dalla successiva azione nasce un tentativo di Visconti, che però non trova lo specchio della porta. La gara procede su ritmi contenuti, con poche occasioni realmente pericolose nei primi venti minuti e le due formazioni impegnate soprattutto a mantenere l’equilibrio.

Al 22′ arriva una delle migliori opportunità della prima frazione, costruita dal Crotone con Grosso. Il giocatore rossoblù si rende protagonista di una bella iniziativa personale, entra in area di rigore, resiste a un contrasto e supera un avversario con un tunnel, riuscendo a trovare lo spazio per la conclusione. Il tiro, però, termina a lato e il risultato rimane fermo sullo 0-0. Un’occasione importante per gli ospiti, che non riescono a concretizzare una delle poche situazioni favorevoli create durante il primo tempo.

La Cavese torna a farsi vedere al 32′, quando Nunziata calcia una punizione che viene deviata in calcio d’angolo. La successiva battuta dalla bandierina non produce sviluppi significativi. Al 39′ è invece il Crotone a riportarsi in avanti con Veltri, la cui conclusione viene deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Tanco tenta una rovesciata, ma il portiere della Cavese blocca il pallone senza difficoltà.

Il primo tempo si conclude così senza ulteriori occasioni e senza minuti di recupero. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, al termine di una frazione nella quale nessuna delle due è riuscita a trovare la giocata decisiva. Il Crotone può recriminare soprattutto per l’opportunità costruita da Grosso, mentre i padroni di casa hanno provato a rendersi pericolosi attraverso alcune conclusioni dalla distanza e situazioni da calcio piazzato.

La Cavese sblocca subito la partita: Fusco segna al 48′ e porta avanti i padroni di casa

La ripresa comincia con una novità nella formazione campana: Sava prende il posto di Mannucci. La Cavese rientra in campo con maggiore incisività e già al 47′ si rende pericolosa nei pressi della porta difesa da Merelli, con una conclusione che termina a lato. È il segnale di quanto accadrà appena un minuto più tardi.

Al 48′ la Cavese trova infatti il gol del vantaggio. I padroni di casa sviluppano un’azione nell’area di rigore del Crotone e Fusco riesce a concludere verso la porta, trovando la rete dell’1-0. Il gol rompe l’equilibrio della partita e costringe gli Squali a inseguire dopo un primo tempo concluso senza reti. Per la formazione di Greco la situazione si complica, mentre la Cavese può iniziare a gestire il risultato favorevole.

Al 55′ arriva il primo cartellino giallo della ripresa, mostrato a Minaj della Cavese. Tre minuti più tardi Greco decide di intervenire in maniera decisa sulla formazione, effettuando una tripla sostituzione al 58′: entrano Capristo, Giron e Torres al posto di Pedro, Brignola e Feola. Anche Masitto modifica il proprio schieramento, inserendo D’Amore per Macchi.

La Cavese ha successivamente un’occasione per raddoppiare, quando Minaj entra in area e serve Fusco. La conclusione del giocatore campano viene però ribattuta, facendo sfumare una buona opportunità per il 2-0. Il Crotone rimane così in partita, con la possibilità di trovare ancora il pareggio.

Il Crotone chiede un rigore, interviene l’FVS: l’arbitro lascia proseguire

Uno degli episodi più importanti della seconda frazione arriva al 65′. Durante un’azione nell’area di rigore della Cavese, i giocatori del Crotone reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo ai danni di Russo. L’arbitro Acquafredda inizialmente lascia proseguire, ma la formazione rossoblù decide di utilizzare la Card per richiedere una revisione attraverso il sistema Football Video Support (FVS).

Il direttore di gara si reca quindi a visionare le immagini dell’episodio, ma dopo il controllo non ravvisa irregolarità da sanzionare. Nessun calcio di rigore per il Crotone e partita che riprende con il vantaggio della Cavese ancora intatto. Un episodio significativo nell’economia dell’incontro, perché gli Squali non riescono a ottenere l’opportunità di pareggiare dal dischetto.

Al 66′ la Cavese effettua altre due sostituzioni: Alberti e Fiorin prendono il posto di Fusco e Orlando. Al 71′ viene ammonito Alberti, mentre la partita entra nella fase decisiva con il Crotone impegnato a cercare spazi nella difesa avversaria e i padroni di casa intenzionati a conservare il vantaggio.

Barcella spreca una grande occasione, Giron ci prova: il Crotone non trova il pareggio

Al 74′ il Crotone costruisce una grande occasione per pareggiare. Protagonista è Barcella, che si ritrova davanti alla porta e colpisce di testa, senza però riuscire a imprimere al pallone la traiettoria necessaria per battere il portiere. La conclusione termina infatti tra le mani dell’estremo difensore della Cavese, facendo sfumare un’importante opportunità per riportare la gara in equilibrio.

Due minuti più tardi Masitto manda in campo Maiolo al posto di Peretti, mentre nel Crotone viene ammonito Capristo. Al 77′ Greco modifica ancora la formazione, inserendo Ruggiero per Russo. Gli ospiti continuano a cercare il gol e all’80’ ci prova Giron, ma la sua conclusione viene parata e deviata in calcio d’angolo. Anche questa volta, però, la battuta dalla bandierina non produce conseguenze per la difesa campana.

La Cavese riesce a contenere i tentativi del Crotone, mentre il tempo a disposizione degli Squali si riduce progressivamente. La gara procede senza altre occasioni significative fino al recupero, con l’arbitro che concede cinque minuti aggiuntivi.

Assalto finale del Crotone, Zunno sfiora l’1-1 al 94′: la Cavese vince 1-0

Nei minuti conclusivi Greco esaurisce le sostituzioni a disposizione. Al 91′ entra Stauciuc al posto di Groppelli, mentre il Crotone prova a portarsi nuovamente in avanti alla ricerca di un pareggio che consentirebbe almeno di evitare la sconfitta.

L’ultima grande opportunità arriva al 94′, quando Zunno si rende pericoloso nell’area della Cavese e va vicino alla rete dell’1-1. La difesa dei padroni di casa riesce però a intervenire, con Sava che allontana il pallone e impedisce agli ospiti di completare la rimonta. È l’ultima occasione importante della partita, che si conclude con il successo dei campani.

Al Simonetta-Lamberti finisce Cavese-Crotone 1-0. A decidere è il gol di Fusco realizzato in apertura di secondo tempo, sufficiente ai padroni di casa per conquistare l’intera posta in palio. Per gli Squali arriva invece un’altra sconfitta, maturata al termine di una gara nella quale non sono mancate le opportunità per segnare, ma è mancata la concretezza necessaria per trasformarle in gol.

Risultati 14ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno 3-1

Ore 17:30

Bari-Foggia 3-2

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia 2-3

14:30

Cavese-Crotone 1-0

Potenza-Scafatese 4-0

Salernitana-Catania 1-0

Ore 17:30

Barletta-Altamura

Cosenza-Casertana

Audace Cerignola-Inter U23 – rinviata al 25 novembre 14:30

Classifica Girone C Serie C

Potenza 35 Bari 26 Catania 22 Scafatese 21 Audace Cerignola 20* Monopoli 20 Inter U23 20* Casertana 20* Sorrento 20 Cavese 19 Picerno 19 Salernitana 18 Casarano 18 Giugliano 16 Altamura 16* Barletta 15* Foggia 15 Savoia 15 Cosenza 10* Crotone 1 (-6)

* Una partita in meno

Prossimo turno, 15ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Casertana – Salernitana

Sabato 21 novembre

Ore 14:30

Audace Cerignola – Barletta

Inter U23 – Potenza

Monopoli – Cavese

Ore 17:30

Crotone – Cosenza

Savoia – Sorrento

Domenica 22 novembre

Ore 12:30

Scafatese – Foggia

Ore 14:30

Altamura – Casarano

Ore 15:00

Catania – Bari

Ore 17:30

Picerno – Giugliano