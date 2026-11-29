Un deludente pareggio lascia il Crotone all’ultimo posto in classifica. Nella sedicesima giornata della Serie C 2026/2027 i rossoblù fanno 2-2 con il Picerno allo stadio Ezio Scida. La squadra di casa reagisce al vantaggio ospite e chiude il primo tempo avanti grazie alle reti di Tordini e Zunno, ma nella ripresa subisce il secondo gol di Egharevba. Il punto conquistato allo Scida lascia il Crotone in fondo alla graduatoria. La partita si accende tra il 27’ e il 28’. Musso si libera in area e conclude di destro, scheggiando il palo esterno. Un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, Egharevba parte in velocità, lascia sul posto la difesa del Crotone e batte Girelli. Il Picerno passa così in vantaggio.

Tordini e Zunno ribaltano la partita prima dell’intervallo

Il Crotone pareggia al 35’. Servito da Zunno al limite dell’area, Tordini trova l’angolo con un destro a giro e firma l’1-1. Al 44’ i due si scambiano i ruoli. Stavolta è Tordini a servire Zunno, che salta due difensori e batte il portiere di sinistro. In nove minuti i rossoblù passano dallo svantaggio al 2-1, risultato con cui si chiude il primo tempo al 45’+1.

Il Picerno torna in parità con la doppietta di Egharevba

La ripresa comincia al 46’ e due minuti dopo il direttore di gara va al Football Video Support (FVS) per valutare una possibile espulsione dopo un’entrata scomposta di Giron. Al 54’ il Crotone si fa pericoloso con Bianchi. Il suo cross, reso insidioso dal vento, sfila di poco sopra la traversa della porta difesa da Merelli. Al 56’ il Picerno trova il pareggio. Coppola fa da sponda ed Egharevba, ex Fiorentina, deposita il pallone in porta. Il dubbio riguarda il tocco di Coppola, che potrebbe aver colpito il pallone con il petto o con il braccio. Al 57’ il gol viene convalidato. È il 2-2 del Picerno e la seconda rete personale di Egharevba.

Crotone-Picerno, l’ultimo brivido al 93’ e la decisione sul rigore

Al 62’ viene ammonito Bellodi. Intorno al 70’ la partita perde intensità e al 78’ arriva il giallo anche per Armini. Il difensore interviene all’88’, quando Egharevba riesce a tenere il pallone in campo e a rimetterlo al centro dell’area del Crotone. Armini allontana e chiude l’azione. Nel recupero il difensore rossoblù è coinvolto nell’ultimo episodio della gara. Al 92’ l’arbitro torna al FVS per rivedere il contatto tra Garofalo e Armini nel cuore dell’area di rigore. La revisione si chiude al 93’ senza assegnare il rigore. Al fischio finale il risultato resta sul 2-2 e il Crotone rimane ultimo in Serie C.

Risultati Serie C 16ª Giornata, Girone C

Venerdì 27 novembre

Ore 20:30

Cavese-Scafatese 3-3

Foggia-Casertana 0-3

Sabato 28 novembre

Ore 14:30

Giugliano-Altamura 0-4

Ore 17:30

Salernitana-Monopoli 1-2

Sorrento-Cosenza 2-2

Domenica 29 novembre

Ore 12:30

Barletta-Inter U23 0-0

Ore 14:30

Casarano-Catania 1-1

Potenza-Audace Cerignola 3-2

Ore 17:30

Bari-Savoia 3-1

Crotone-Picerno 2-2

Classifica Girone C Serie C

Potenza 38 Bari 30 Monopoli 26 Scafatese 25 Catania 24 Audace Cerignola 24 Casertana 24 Sorrento 24 Inter U23 24 Picerno 23 Cavese 20 Barletta 20 Casarano 20 Altamura 20 Salernitana 19 Savoia 18 Cosenza 17 Giugliano 16 Foggia 15 Crotone 2 (-6)

Prossimo turno, 17ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 4 dicembre

Ore 20.30

Audace Cerignola-Sorrento

Sabato 5 dicembre

Ore 14.30

Inter U23-Bari

Ore 17.30

Altamura-Crotone

Casertana-Potenza

Savoia-Barletta

Domenica 6 dicembre

Ore 12.30

Catania-Cavese

Ore 14.30

Cosenza-Salernitana

Picerno-Foggia

Ore 17.30

Scafatese-Casarano

Lunedì 7 dicembre

Ore 20.45

Monopoli-Giugliano