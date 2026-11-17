È una rottura durissima tra la Curva Sud Crotone e la proprietà Vrenna. Il cuore del tifo organizzato rossoblù ha annunciato ufficialmente che, a partire da oggi, non sarà più presente sugli spalti dello stadio. Una decisione fortissima, maturata al termine di un periodo segnato da risultati deludenti, da una situazione di classifica preoccupante e dallo spettro della retrocessione, aggravato dalla penalizzazione inflitta durante l’estate dopo il deferimento arrivato al termine della passata stagione. Gli ultras contestano apertamente la gestione societaria, lamentando l’assenza di programmazione, prospettive e competenze adeguate a garantire un futuro al club. Nel mirino finisce la longeva proprietà Vrenna, alla quale viene rivolto un invito inequivocabile: farsi da parte e lasciare il Crotone. La protesta segna uno strappo profondo tra la tifoseria organizzata e la società, con la Curva Sud che sceglie di rinunciare alla propria presenza sugli spalti pur di manifestare tutto il proprio dissenso.

La Curva Sud annuncia l’addio agli spalti: “Da oggi non saremo più presenti su quei gradoni”

Il comunicato degli ultras si apre con un messaggio netto, che ripercorre le difficoltà affrontate negli ultimi anni e denuncia la mancanza di una direzione chiara per il futuro della squadra. La Curva Sud sottolinea di aver continuato a sostenere il Crotone anche nei momenti più complicati, ma ritiene che la situazione attuale non consenta più di proseguire come se nulla fosse. La decisione di disertare lo stadio viene descritta come una scelta sofferta, accompagnata dalle scuse alla città e a tutti i sostenitori rossoblù. Allo stesso tempo, gli ultras precisano di non voler abbandonare la squadra e i suoi colori, ma di considerare la protesta necessaria per chiedere un cambiamento concreto.

“ORA BASTA. IL CROTONE MERITA RISPETTO!

Abbiamo stretto i denti, ingoiato delusioni e continuato a sostenere questi colori, anche nei momenti più difficili. Lo abbiamo fatto per amore della maglia e della nostra città.

Ma oggi bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà.

Mancano una programmazione, una prospettiva e soprattutto le competenze necessarie per costruire un progetto serio, credibile e all’altezza della storia e delle ambizioni del Crotone. Non si può andare avanti senza una visione e senza persone capaci di dare una direzione a questa società.

Se esiste un progetto serio e credibile, siamo pronti ad ascoltarlo. Ma servono fatti, competenze e una visione concreta per il futuro.

Chiediamo scusa alla città e a tutto il popolo rossoblù. Ci dispiace per una decisione sofferta, che mai avremmo voluto prendere.

DA OGGI NON SAREMO PIÙ PRESENTI SU QUEI GRADONI.

La Sud non abbandona i propri colori. Ma non può più restare in silenzio davanti a questa situazione.

Chiediamo a tutta la tifoseria di comprendere una scelta difficile, maturata dopo tante delusioni e altrettanti tentativi di andare avanti. Non è una resa, né un passo indietro rispetto al nostro amore per il Crotone, ma un gesto di protesta e di responsabilità verso una maglia che merita ben altro.”

L’attacco alla società e l’appello alla città: “Abbiate il coraggio di farvi da parte”

Nella seconda parte del documento, la contestazione assume toni ancora più severi. Gli ultras richiamano il passato recente del Crotone, dalla storica esperienza in Serie A alla successiva permanenza in Serie B, mettendolo a confronto con le difficoltà che la squadra sta vivendo oggi anche in Serie C. Per la Curva Sud, i risultati raggiunti negli anni precedenti non possono diventare una giustificazione per l’attuale situazione societaria e sportiva. Il messaggio è rivolto direttamente a chi guida il club, ma contiene anche un appello all’intera città affinché la protesta non diventi motivo di divisione tra i tifosi. La richiesta conclusiva è esplicita: se l’attuale proprietà non è più in grado di assicurare un futuro alla squadra, deve lasciare spazio ad altri.

“Ci è stato detto che la Serie A era un lusso, la Serie B un privilegio. Oggi persino la Serie C sembra diventata troppo difficile da custodire.

NESSUNO PUÒ USARE LA STORIA DEL CROTONE PER GIUSTIFICARE IL SUO PRESENTE.

Eppure, proprio adesso, abbiamo bisogno della nostra città, della nostra gente e di tutti coloro che amano questi colori. Non è il momento di dividerci, ma di ritrovare la forza di far sentire la nostra voce.

Il Crotone merita rispetto. Questa città merita rispetto. I suoi tifosi meritano rispetto, ieri, oggi e domani, in qualsiasi categoria.

Se non siete più in grado di garantire un futuro a questi colori, abbiate il coraggio di farvi da parte.

BASTA UMILIAZIONI. BASTA ALIBI.

ANDATE VIA!”