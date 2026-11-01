Serie C, Crotone avanti 2-0 a Potenza: crolla nella ripresa e perde 4-2 contro la capolista | CLASSIFICA

Una partita dalle due facce, un vantaggio di due reti vanificato e una sconfitta difficile da digerire per il Crotone, battuto 4-2 dal Potenza allo stadio Alfredo Viviani nella 12ª giornata del Girone C di Serie C. I rossoblù calabresi chiudono il primo tempo avanti 2-0, ma nella ripresa subiscono la reazione della capolista, che segna quattro gol e conquista una vittoria in rimonta. Per la formazione allenata da Ivan Tisci arriva così un successo che offre la possibilità di aumentare a sette punti il vantaggio sul Bari. La sfida, presentata come un testacoda di classifica, si mette inizialmente nelle condizioni migliori per il Crotone, capace di sbloccare il risultato dopo appena due minuti e di trovare il raddoppio prima dell’intervallo. Nella seconda frazione, però, cambia completamente l’andamento dell’incontro: il Potenza accorcia le distanze, raggiunge il pareggio e completa il sorpasso nel giro di diciassette minuti, prima di realizzare anche la quarta rete.

Potenza-Crotone, partenza perfetta dei calabresi: autogol di Bura e raddoppio di Grosso

Il Crotone trova immediatamente il vantaggio. Al 2′ un cross di Grosso provoca l’autorete di Bura, che sbaglia il tempo dell’intervento e devia il pallone nella propria porta. Un avvio complicato per il Potenza, costretto a inseguire dopo pochissimi minuti di gioco. La reazione dei padroni di casa arriva rapidamente. Al 4′ l’arbitro viene richiamato a una verifica attraverso il sistema Football Video Support (FVS) per un possibile calcio di rigore. Dopo il controllo viene assegnato il penalty per un contatto tra Petrungaro e Tanco. Dal dischetto si presenta Castorani, ma Merelli respinge il tiro al 7′, mantenendo il Crotone in vantaggio. Il Potenza continua a cercare il pareggio e al 16′ Kirwan trova la via della rete sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma l’azione viene fermata per fuorigioco. Al 25′ è Bando a rendersi pericoloso, trovando ancora la risposta del portiere crotonese. Al 35′ il Crotone deve effettuare una sostituzione forzata, con Musso costretto a lasciare il campo per Russo. Nonostante il cambio, gli ospiti riescono a colpire nuovamente al 44′, quando Grosso sfrutta una sponda di Musso e supera Cucchietti, realizzando la rete dello 0-2. Nel recupero arriva anche l’ammonizione di Rodríguez, mentre il risultato non cambia. Dopo sei minuti aggiuntivi, le squadre rientrano negli spogliatoi con il Crotone avanti di due gol.

Il Potenza cambia marcia nella ripresa: Selleri e Castorani firmano il pareggio

La seconda frazione si apre con un Potenza determinato a recuperare lo svantaggio. La squadra di Tisci aumenta la pressione offensiva e al 51′ trova il gol dell’1-2 con Selleri. L’azione nasce da Petrungaro, prosegue con il cross di D’Auria e viene finalizzata dall’attaccante con una conclusione acrobatica. La rete riapre completamente la partita. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 59′ Russo si rende pericoloso, ma Merelli riesce a respingere. Il pareggio arriva appena due minuti dopo: al 61′ Castorani raccoglie un cross di Russo e realizza il 2-2, segnando il suo terzo gol consecutivo. Al 63′ il Potenza modifica il proprio schieramento con gli ingressi di Franzolini e De Marco al posto di Castorani e Ghisolfi. La formazione lucana, galvanizzata dalla rimonta, continua a spingere alla ricerca della rete del sorpasso.

Petrungaro completa la rimonta, poi Staver segna il quarto gol

Il momento decisivo arriva al 68′, quando Petrungaro realizza il 3-2 con una giocata personale. Il numero trenta del Potenza si presenta davanti a Merelli, riesce a superare il portiere e il difensore del Crotone e deposita il pallone nella porta rimasta sguarnita. Il gol completa una rimonta che sembrava improbabile alla fine del primo tempo. Nello stesso minuto Petrungaro riceve anche un’ammonizione, mentre al 70′ Tisci inserisce Staver e Matheu al posto di Loiacono e D’Auria. La scelta porta rapidamente a un altro gol. Al 75′ è proprio Staver a firmare il 4-2, aumentando ulteriormente il vantaggio dei padroni di casa e rendendo ancora più complicato il tentativo di recupero del Crotone.

Nel finale le due squadre effettuano ulteriori cambi: all’80’ Murano sostituisce Selleri, mentre all’84’ Brignola prende il posto di Barcella. Un minuto dopo il Crotone cerca di ridurre lo svantaggio con Zak Ruggiero, che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo senza trovare lo specchio della porta. All’87’ arriva un altro episodio da moviola. Il Crotone richiede una verifica FVS per un contatto in area di rigore, ma dopo il controllo l’arbitro decide di non concedere il penalty. Nel frattempo viene ammonito Diego Russo e Cucchietti necessita di cure dopo uno scontro di gioco. Il Potenza gestisce gli ultimi minuti, rallentando il ritmo dell’incontro. Dopo quattro minuti di recupero segnalati al 90′, il triplice fischio arriva al 95′, sancendo il successo per 4-2 della capolista.

Crotone, due gol di vantaggio non bastano: Potenza sempre più in alto

La sconfitta lascia al Crotone il rammarico per una partita che, dopo i primi quarantacinque minuti, sembrava indirizzata verso un risultato positivo. La formazione calabrese era riuscita a portarsi sul doppio vantaggio e a neutralizzare anche un calcio di rigore, ma non ha saputo contenere la reazione del Potenza nella ripresa. Per la squadra di Ivan Tisci, invece, la vittoria rappresenta un ulteriore risultato importante nel percorso in campionato. La capacità di recuperare due reti di svantaggio e di segnare quattro volte nel secondo tempo consente ai lucani di consolidare il proprio cammino in testa al Girone C.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 31 ottobre

Ore 14:30

Audace Cerignola-Catania 1-0

Bari-Scafatese 1-1

Giugliano-Casertana 1-0

Sorrento-Altamura 1-2

Ore 17:30

Barletta-Monopoli 0-0

Cavese-Picerno 1-2

Domenica 1 novembre

Ore 12:30

Cosenza-Inter U23 1-0

Ore 14:30

Salernitana-Savoia 1-1

Ore 17:30

Potenza-Crotone 4-2

Ore 20:30

Casarano-Foggia

Classifica Girone C Serie C

Potenza 29 Bari 22 Audace Cerignola 20 Sorrento 20 Catania 19 Monopoli 19 Picerno 18 Scafatese 18 Inter U23 17 Casertana 17 Cavese 15 Altamura 15 Salernitana 15 Foggia 14* Casarano 14* Giugliano 13 Barletta 12 Savoia 12 Cosenza 9 Crotone 1 (-6)

*una partita in meno

Prossimo turno, 13ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano

Crotone-Giugliano

Inter U23-Salernitana

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento

Monopoli-Cosenza

Savoia-Potenza

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese

Foggia-Barletta

Picerno-Bari