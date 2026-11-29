Si è conclusa nel peggiore dei modi la sfida alla Scandone di Avellino tra Vision Sports e Pirossigeno Cosenza. Avanti di tre punti a 45 secondi dalla sirena finale, dopo una gara (quasi) sempre sotto, i rossoblù si lasciano ipnotizzare dagli irpini, non riescono a tenere palla fino alla fine e la quindicesima bomba in tabellino della Vision Sports, allo scadere, definisce il 94-92 finale. Troppo molle, la squadra di Carolillo. Sempre in affanno. Altro che zone alte della classifica! Se l’atteggiamento rimane questo, la strada si fa in salita, eccome.

La cronaca della partita

La Pirossigeno parte meglio e nei primi minuti prova a scappare, trascinata da Miše Diminić. La Vision risponde con il tiro da fuori, ribalta il punteggio e chiude avanti il primo quarto 27-22. Nel secondo, i rossoblù smarriscono completamente la mira dall’arco, Martino Falappi prende per mano i padroni di casa e all’intervallo il distacco arriva a 12 punti. Con i Lupi capaci di mettere a tabellino soltanto 10 miseri punti. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Carolillo cambia passo. Ginefra, Festinese, Diminic e Sirakov suonano la carica. Diminić continua a colpire, arrivano anche le triple e il ritardo si riduce fino a tre punti, ma nonostante la verve ritrovata, il gioco dei cosentini va avanti a forza dell’iniziativa dei singoli.

Dalla sponda avellinese, invece, Andrea Bianco si scatena nel terzo quarto, tiene avanti la Vision all’ultima pausa chiudendo il parziale con l’ennesima tripla 65-59. L’ultima frazione è un inseguimento. Diminić e Georgi Sirakov firmano la rimonta, la Pirossigeno aggancia gli avversari e nel finale passa a condurre, lasciando per strada qualche tiro libero di troppo. A 45 secondi dalla sirena i rossoblù sono avanti di tre lunghezze. Gli ultimi possessi non vengono gestiti con lucidità e la Vision trova allo scadere la tripla del 94-92. Ma questa l’abbiamo già raccontata…

Tabellino

Vision Sports Avellino: Schiavone A. 3, Schiavone G. 7, Spagnoli 7, Bianco 21, Falappi 17, Grieco 14, Sciacca 6, Borea 6, Ferraro 13.

Coach: Alfonso Senatore.

Pirossigeno Cosenza: Carofiglio, Rubino 2, Ginefra (k) 4, Sirakov 19, Montemurro, Festinese 22, Diminić 38, Madrigrano, Guido 7, Shvets.

Coach: Sergio Carolillo. Secondo: Manu Gallo.