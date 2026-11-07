Serie C Basket, troppa Pozzallo per la NOVA: al Palasport Mangano finisce 61-76

Troppa Pozzallo per la NOVA Basket, che al Palasport Mangano esce sconfitta 61-76 al termine di una partita in cui non è bastata la voglia messa in campo. La squadra di coach Pizzuto e coach Gentile, infatti, già falcidiata dagli infortuni, paga caro anche l’infortunio a Panna dopo 60” e, con le rotazioni già corte, diventa fin subito evidente la differente forza fisica soprattutto sotto le plance e la differenza di esperienza in campo.

L’avvio è subito in salita per i padroni di casa. Pozzallo trova con continuità la via del canestro, sfruttando soprattutto le soluzioni dalla distanza e la maggiore presenza sotto le plance. La NOVA prova a rimanere in partita, affidandosi alle iniziative di Miladinovic, ma il primo quarto si chiude sul 12-20. Nel secondo periodo gli ospiti aumentano ulteriormente il ritmo e ampliano il divario. La squadra di Paternò trova punti da più interpreti, mentre la NOVA fatica a costruire soluzioni offensive efficaci.

All’intervallo il tabellone segna 22-42, con Pozzallo già in controllo della sfida. Al rientro dagli spogliatoi la formazione ospite continua a gestire il vantaggio, arrivando fino al +31 e chiudendo il terzo quarto sul 36-62. Per la NOVA, nonostante le difficoltà e le rotazioni ridotte, arriva però una reazione nell’ultima frazione. I padroni di casa ritrovano energia e intensità offensiva, mettendo a segno 25 punti e provando a rendere meno amaro il passivo. Il tentativo di rimonta, tuttavia, non basta a riaprire realmente la contesa.

NOVA Basket – Azzurra Basket Pozzallo 61-76 (12-20; 22-42; 36-62)

NOVA Basket: Gentile 5, Vitale ne, Piazza 9, Miladinovic 23, Kanjarashvili ne, Carlo Stella 6, Hustak 9, Macaluso ne, Panna, La Bua 4, Girgensons 3. Coach: Pizzuto.

Azzurra Basket Pozzallo: Tumminia ne, Cantone 11, Vivero 20, Girgenti 4, De Leon 11, D’Aquino 3, Turtinen 12, Piarchak 15, Scolaro ne, Guastella, Scala ne. Coach: Paternò.