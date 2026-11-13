Serie C Basket, Dierre-Marsala: voglia di riscatto per i reggini, la presentazione del match

La voglia di rialzarsi immediatamente. È questo il mood che si respira in casa Dierre dopo la delusione rimediata sabato scorso nel big match contro il Comiso. Una gara nella quale sono emersi “liberi sbagliati” e fantasmi che ora la squadra vuole eliminare dalla testa. Si riparte, e si riparte da un lavoro settimanale intenso, in cui coach Lo Storto ha lavorato sodo per mostrare miglioramenti fin da subito. L’obiettivo è chiaro: tornare a fare ciò che la squadra ha dimostrato di saper fare, ovvero vincere.

Sabato 14 novembre, alle ore 19, al “Pianeta Viola Massimo Mazzetto” andrà in scena la sfida che vale tanto. La Dierre è ancora in vetta alla classifica e vuole rimanerci, con la consapevolezza di dover dare il massimo contro un avversario che non farà sconti.

Marsala? la filosofia di gioco e la linea societaria sono totalmente orientati verso il futuro e verso i giovani. La rosa di Coach Grillo si arricchisce di volti nuovi e di rientri importanti come Linares, in campo La Macchia dalla Puglia e Vagnuzzi dalla B di Arezzom attuale leader offensivo del club. Il gruppo contasu giocatori chiave come Leone, che ha un ruolo importantissimo, sul jumper ex Cocuzza Onoto e sul tonico Giannullo, ex Messina.

Il lavoro di coach Grillo, dopo le partenze di atleti con tanti punti nelle mani come Allegri e Vieversys, punta a stupire con un roster giovanissimo. A campionato in corso è stato inserito il duttile Dabo, ex Bari Serie B, per dare ulteriore profondità e opzioni alla rotazione.

La diretta della sfida sarà trasmessa su Rac, media partner del club, con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Dirigeranno l’incontro Gianvito Fontanel e Molea di Soverato, insieme a Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra. L’appuntamento è per sabato, ore 19, al Pianeta Viola Massimo Mazzetto. La Dierre è pronta a rialzarsi.