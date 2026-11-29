Seconda sconfitta consecutiva per il Messina Volley che, nella 7ª giornata del campionato di Serie B2 femminile, cede in trasferta nel derby contro la Puliservice Reggio Calabria per 3-1. Le peloritane, nella Palestra Boccioni di Reggio Calabria, vanno avanti nel primo set, ma subiscono il ritorno delle calabresi che si aggiudicano i tre parziali successivi. Primo set in equilibrio fino al break ospite di punti (4-8) con il muro di Claudia Puglisi.

Coach Andrea Neri chiama la pausa, ma il Messina Volley vola a +11 (5-11) con Giulia Mondello e Marta Radicella. I punti di Radicella e Puglisi concretizzano il +8 (6-15) per le peloritane, con il tecnico di casa al suo secondo discrezionale. Il parziale scivola bene o male con questo vantaggio per il Messina Volley con Radicella a firmare il set-point (+6; 18-24). Alessia Neri e Marisa Gatto ne annullano due (-4; 20-24), prima del punto che consegna il parziale al Messina Volley. Secondo set punto a punto fino al 18-14 locale firmato Rachele Pioli. Il Messina Volley va in pausa, ma le locali volano a +5 (22-17) inducendo la squdra ospite al secondo discrezionale. Il muro di Perri chiude il set in favore della sqaudra amaranto per 25-21.

Terzo con le locali avanti a testa bassa con il +4 (4-0) con Nicol Giobini e Neri. Le locali aumentano il gap e fissano il +10 (22-12) con Pioli. Sempre la giocatrice amaranto sigla il set-point (24-14) con Milly Apruti e Radicella ad accorciare (-7; 24-17) prima del punto chiude il parziale in favore delle locali. Quarto con le locali avanti 6 punti (15-9) con Pioli e Marharyta Dziunyk con il Messina Volley in pausa. Successivamente le ospiti hanno una reazione ma le locali chiudono i conti per 25-22.

“Le due sconfitte subite hanno un peso rilevante – commenta in libero Miriam Colombrita – e in questa partita abbiamo messo nel primo set il lavoro svolto nella settimana. Tutt’altro negli altri set in cui il nostro gioco è diventato lento e di facile lettura per l’avversario”.

Tabellino Puliservice Reggio Calabria – Messina Volley 3-1 (20-25; 25-21; 25-17; 25-22)

Puliservice Reggio Calabria: Dascola, Gatto 1, Dziunyk 8, Perri 7, Neri 10, Romeo 2, Orecchio, Giombini 12, Pioli 14, Tallariti, D’Elia (Lib. 1), Mucciola (Lib. 2). All. Neri, 2° All. Munafò

Messina Volley: Ignoto, Romeo, Radicella 12, Mondello 10, Apruti 7, Basile 19, Nielsen, Puglisi 9, Arena, De Luca, La Spada 8, Colombrita (Lib. 1), Scalisi (Lib. 2). All. Gugliandolo.

Arbitri: Cacciola e Stilo.