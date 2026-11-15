Serie B Volley, brutto ko per la Puliservice in casa della forte Catania

Un brutto passo falso per la Puliservice Volley Reggio Calabria. Sconfitta preventivabile considerata la caratura di un avversario che sta facendo veramente bene in campionato veleggiando nelle zone altissime della classifica. La Covei Alus Volley impressiona per fattore campo organizzazione e gioco concentrato, accorto ed efficace. Passo indietro per le amaranto che non riescono a bissare gli ottimi passi in avanti visti contro Lory Volley Pizzo nell’ultima uscita giocata al Palacalafiore.

Vincono le etnee sempre in controllo con i seguenti parziali: 25-19,25-15 e 25-13. Una sconfitta formativa sulla quale riflettere e provare a ripartire di gruppo, con la forza del collettivo, anche perché il calendario non lascia spazio a pause. Un abbraccio ad una grande avversaria, Doriana Lo Iacono, infortunata durante la sfida. Nel prossimo turno, sarà ancora una volta trasferta dura e complicata, domenica 22 alle ore 18 in casa della Futura di Santa Teresa.