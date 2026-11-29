La Michele Priolo non si ferma più e superando per 3-0 il Pisticci, centra la sua settima vittoria consecutiva nel penultimo turno del girone di andata. Reggine prive della miglior marcatrice, Moreira, ma che trovano il primo centro stagionale di Vadalà. Bordata imparabile all’8’ del primo tempo per sbloccare la situazione sul difficile campo delle gialloblù lucane. La stessa Vadalà, ad 8’’ dall’intervallo, propizia l’azione e chiude con l’assist per il quarto centro in campionato di Albano che, appostata sul secondo palo, non può sbagliare il punto del raddoppio.

Nella ripresa, al 12’, ancora Vadalà ed Albano protagoniste in occasione del 3-0: scarico della prima per la seconda che premia l’inserimento di Sabatino. Azione perfettamente orchestrata che chiude di fatto i conti.

Altra prova di maturità offerta dalle ragazze di mister De Stefano che arrivano così nel migliore dei modi al big-match di domenica prossima. In palio c’è il primo posto ed il titolo di campione d’inverno: appuntamento in contemporanea su tutti i campi alle ore 15 e i riflettori saranno puntati sul PalaMazzetto di Reggio Calabria per la sfida contro il Lamezia. Biancoverdi reduci dal successo di misura, in rimonta, contro la Sangiovannese (3-2) e con sei vittorie di fila, migliore attacco e miglior difesa del girone e, come Cacciola e compagne, qualificate per la Coppa Italia di categoria.

Il 6 dicembre data da segnare in rosso, per una tappa importantissima…