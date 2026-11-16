Serie A3 Volley, Tonno Callipo Vibo Valentia sconfitta da Lecce. Lanci: “non dobbiamo perdere entusiasmo”

La Tonno Callipo perde la terza gara di fila ma, così come sabato scorso a Terni, anche contro la forte Aurispa Lecce inizia bene vincendo di forza il primo set. Poi gradualmente la squadra giallorossa di coach Lanci sembra spegnersi, non trovando concretezza in attacco ed avendo difficoltà nel muro-difesa, con i pugliesi Mazzone e Giannotti che diventano immarcabili. In casa-Callipo non bastano i 20 punti di Lamanec (di cui 1 muro, 1 ace e 41% in attacco) best scorer del match; i 18 di Starace; i 12 (con ben 6 muri sui 10 totali di squadra) di Borgesi ed i primi 2 punti in Serie A del non ancora maggiorenne Riga, entrato in battuta ed autore proprio di due ace! Primo punto in A anche per Smeraldo, e sempre con un ace, lui invece i 18 anni li ha compiuti a giugno scorso.

Nei successivi tre set la squadra leccese, con l’ottima regia del 36enne Putini, riesce a primeggiare sempre in quelle situazioni di punto a punto grazie alla maggiore esperienza, considerando anche i 37 anni dell’opposto Giannotti ed i 32 di Mazzone, mostrando comunque la forza del proprio collettivo costruito per stare nelle zone alte della classifica. Ed alla fine l’Aurispa Lecce si prende la vetta con 11 punti, mettendosi dietro un trio composto da Castellana Grotte, Sorrento e Campobasso (che ieri riposava).

La cronaca del match

Dopo l’iniziale 6-2 ospite con coach Lanci che chiama time out, la Tonno Callipo rientra nel set ed un errore di Mellano consegna il 7-7. Dopo la nuova parità 11-11, è la formazione giallorossa che assume il comando (14-12) fin quando col +3 (18-15) stavolta è coach ospite Ambrosio a chiamare tempo. Quindi si prosegue in parità fino al 21-21, qui entra Smeraldo per Mussari in regia e Vibo con un parziale di 4-0 vince 25-21, con punti in sequenza di Borgesi, Paglialunga e proprio Smeraldo con un ace.

Nel secondo set parte bene Vibo con 6-3 e 10-8 (col solito Lamanec), ma qui parziale di 5-0 ospite (10-13) con l’Aurispa che sembra prendere il sopravvento. Invece la Tonno Callipo lotta con caparbietà (Riga realizza il primo ace col 15-16) e resta nel set fino al 21-21. Si gioca sul filo dell’equilibrio ed ogni errore è fatale. Dopo un’invasione giallorossa, è l’esperto Giannotti a diventare devastante con gli ultimi tre punti che consegnano l’1-1 ai leccesi (23-25).

Nel terzo set Aurispa sempre in vantaggio fino alla parità (15-15) raggiunta da Vibo con un diagonale di Lamanec. Qui però ecco il calo di concentrazione dei giallorossi unita alla bravura di Aurispa in attacco. Così passa a condurre 22-17 fino al time out di Lanci. Nel finale entrano Hristov per Paglialunga e Smeraldo per Maccarone al servizio, ma i pugliesi chiudono 25-20.

E così anche nel quarto set, nonostante Vibo cerchi di prolungare il match, soprattutto quando il subentrato Riga trova ancora un altro ace per il 13-13. Il set sembra girare a favore dei giallorossi che conducono 16-14 sempre con Lamanec. Ambrosio chiama time out e Aurispa si riprende con un’invasione decretata dal challenge per il 16-16. In campo si lotta su ogni pallone da ambo le parti: Lamanec porta avanti Vibo (20-19) ma Aurispa capovolge il risultato (20-22). Coach Lanci fa esordire anche il 17enne Ajazi (classe 2009) per Starace, ma dopo un errore di Mazzone (21-22) che illude Vibo, i leccesi chiudono (21-25) con due errori di Vibo ed il solito Giannotti per il 3-1. Esulta con merito Aurispa. Domenica prossima per la Tonno Callipo si viaggia alla volta della Sicilia sul campo di Modica staccato di 5 punti, e come dice bene coach di seguito guai a deprimersi o perdere entusiasmo, ma bisogna lavorare migliorando le proprie lacune.

Coach Lanci: “non dobbiamo perdere entusiasmo”

“Abbiamo incontrato una squadra importante – spiega coach Lanci – che ha sicuramente più esperienza di noi e qualche colpo in più giocando nel punto a punto. Dal canto nostro ce l’abbiamo messa veramente tutta ma un po’ di sfortuna, qualche situazione a sfavore ed un pizzico di inesperienza hanno fatto sì che in queste partite, che poi si giocano in equilibrio, paghi sicuramente qualcosa. Però bisogna soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno interpretato la partita col piglio giusto. L’unica cosa che possiamo rimproverarci è che magari in battuta dobbiamo essere più incisivi, per questo dobbiamo continuare a lavorarci, riprendendo fiducia proprio in questo fondamentale. E quindi pensare di partita in partita, perché ieri abbiamo dimostrato di essere una squadra dalle grosse potenzialità”.

Il tecnico batte sul tasto del lavoro. “Dobbiamo crescere, continuando a lavorare col piglio giusto: non pensare al risultato, che certo non è semplice, ma soltanto a giocare la nostra pallavolo, che anche ieri abbiamo fatto vedere, spesso mettendo in difficoltà una squadra che ha ambizioni di promozione come l’Aurispa”. à

In attacco è sembrata mancare concretezza nonostante si fosse iniziato bene. “Il discorso è chiaro – sottolinea il tecnico giallorosso – non siamo una squadra che ha attaccanti pesanti, ovvero di palla alta, che serve nei momenti importanti quando la ricezione si stacca o riusciamo ad avere un punto di riferimento sotto quel punto di vista. Bensì siamo una squadra che deve giocare un certo tipo di pallavolo, ciò comporta un dispendio mentale importante. Su questo dobbiamo lavorarci, ed è anche giusto che ci siano dei piccoli cali. In gara poi l’avversario è stato bravo ad adeguarsi a questa situazione ed hanno sfruttato qualche nostro passaggio a vuoto. Però fa parte del gioco e dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, questa volta pienissimo perché alla fine i ragazzi ieri meritavano sicuramente un punto”.

Il lavoro unica medicina? “Io non ne conosco altre – sorride Lanci -, quello in cui dobbiamo essere bravi è anche non perdere l’entusiasmo perché magari col venire meno dei risultati un po’ accade, però noi dobbiamo badare al percorso e non al risultato immediato”.

Tabellino Tonno Callipo Vibo Valentia 1-3 (25-21, 23-25, 20-25, 21-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia: Mussari 3, Lamanec 20, Borgesi 12, Maccarone 8, Starace 18, Paglialunga 6, Pisoni (L), Hristov 1, Smeraldo 1, Riga 2, Ajazi. Ne: Buttarini, Commisso, Kanar. All. Lanci

Lecce: Putini 2, Giannotti 17, Mazzone 19, Taiwo 12, Feri 8, Mellano 4, Chiella (L), Galiano 1, Vicentini. Ne: Marsella, Petratti, Colaci, Corciulo (L). All. Ambrosio

Arbitri: Jacobacci e Bonomi.

Note: durata set 31’, 30’, 32’, 36’ per un totale die due ore e 9’. Vibo: bv 4, bs 14, muri 10, errori 32. Aurispa: bv 2, bs 12, muri 9, errori 18. Attacco: 40%-43%, ricezione: 59%-54%.