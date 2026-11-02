Serie A3 Volley femminile: la Tonno Callipo cala il tris! Padova sconfitta 3-0 e aggancio alla vetta

Che spettacolo la Tonno Callipo! Terza vittoria consecutiva; 3-0 netto in poco più di un’ora di gioco; e vetta conquistata agganciando l’Aduna Padova, vittoriosa in casa contro Castellana ma soltanto al tie-break, con le pugliesi toste che rosicchiano un punto alle patavine così come avevano fatto con Vibo. Senza l’indisponibile Courroux, la squadra di coach Saja ha approcciato bene al match, gestendo il gioco a proprio piacimento e sempre in vantaggio, cedendo qualcosa soltanto dalla metà del terzo set. Che però poi ha chiuso senza eccessivi patemi, legittimando da ieri sera la terza vittoria consecutiva.

La palma di MVP è andata meritatamente a capitan Scacchetti, che ha variato il gioco in modo impeccabile, mandando a segno le sue varie bocche di fuoco, e siglando due palleggi-punto al bacio, suo esclusivo marchio di fabbrica. E, non a caso, cinque sesti del sestetto titolare era quello dell’anno scorso: oltre al capitano, c’erano Botarelli in diagonale, Civitico al centro, Pomili e Grigolo (best scorer con 10 punti) in banda. A completare il sestetto l’altro centrale Riparbelli ed il libero Pecalli.

Al di là della rete Giorgione ha mostrato di soffrire la linearità e la concretezza di Vibo fin dall’inizio, non riuscendo a trovare le contromisure, sia nel muro-difesa, sia in attacco con 26 errori-punto (contro i soli 11 di Vibo). Per la Tonno Callipo da segnalare l’esordio di Mazzuca a fine secondo set nel turno di battuta, mentre si è rivista in campo, dopo l’esordio di domenica scorsa a Verona, Pallag, subentrata a metà terzo set quando Giorgione si era avvicinata minacciosamente nel punteggio. La schiacciatrice ungherese ha fatto sentire tutta la propria esperienza sia con tre punti a referto, tra cui un ace, conferendo solidità in seconda linea.

Lo sottolineerà coach Saja di seguito: così come contro Castellana Felappi e Albano erano entrate bene nel match, stesso impatto positivo da parte di Pallag ieri. Vittoria dunque convincente della Tonno Callipo, con un’impressione percepita nettamente: ovvero che la squadra di Saja abbia ancora margini di miglioramento, così come ha dimostrato contro Giorgione rispetto al match interno precedente contro Castellana.

La cronaca del match

Parte bene la Tonno Callipo (4-2, ace di Botarelli) che allunga (9-5) fino al primo time out del tecnico veneto Cremasco. Vibo non si ferma: Scacchetti disegna traiettorie perfette e le attaccanti sono precise in attacco, ad iniziare da Riparbelli che stavolta mette a segno più di qualche fast; così anche Pomili prolifica in attacco, continuando sull’onda dell’ottima prestazione di Verona, per proseguire con Civitico e Botarelli. Così il +5 (20-15) di Vibo porta al secondo time out ospite, con qualche cambio (Mico per Bellini) che diventerà poi una costante per la panchina veneta, senza però risultati concreti. Proprio Botarelli conquista il set-point, annullato da Esposito, ma la terza fast del set di Riparbelli chiude il parziale 25-19.

Nel secondo set stesso clichè: Vibo avanti (8-4) e coach Cremasco chiama time out. Ma le giallorosse continuano a martellare (14-7) ed ecco il bis dalla panchina veneta. Grigolo, Pomili e Civitico in sequenza (18-7) portano al cambio della diagonale ospite (Bottura-Cicolini). Ma il dominio delle vibonesi resta intatto: un pallonetto di Botarelli vale il 21-11, entra pure Colombo al servizio per Scacchetti e subito dopo il terzo cambio veneto con Fanelli per Rebeka Fucka (tra le migliori per le ospiti). E dopo un set point annullato dalla gemella Tatijana Fucka, figlie dell’indimenticato azzurro Gregor campione di basket, è un errore al servizio ospite a consegnare il 2-0 (25-13) a Vibo.

Il terzo set sembra una formalità con l’iniziale 5-0 per Vibo e l’immediato time out di Cremasco. Ma Giorgione ci crede: in squadra è rimasta in campo l’altra diagonale, Bottura-Cicolini oltre a Fanelli. E sono loro, con Rizzo soprattutto, a tentare la rimonta. Tanto che un parziale di 5-0, valso l’avvicinamento fino al 9-7, costringe al primo e unico time out di Saja. Il set sembra riaperto: Vibo in questa fase è a sprazzi, recuperando e riportandosi avanti di 2-3 punti fino a quando, sul 15-14 con un ace di Bottura, coach Saja opta per l’ingresso di Pallag per Grigolo. Come anzidetto l’ungherese porta punti ed esperienza. Proprio il suo attacco che vale il 19-16 costringe al time out ospite. Giorgione però ci mette molto di suo con tre errori in attacco, ed alla fine sale in cattedra ‘the wall’ Civitico: prima appunto con un muro su Fanelli e poi col solito primo tempo perfetto. Sono gli ultimi due punti che valgono il 25-17 ed il 3-0 definitivo, può iniziare l’esultanza!

Le parole nel post gara

Alla fine, facciamo notare a coach Saja, come sia sembrato più facile del previsto, con una Tonno Callipo che ha fatto ancora meglio rispetto all’esordio con Castellana…“Noi stiamo lavorando tanto – spiega il tecnico giallorosso – per cercare di crescere di giornata in giornata, e credo che questo lavoro anche ieri sia stato evidente in campo. C’è da dire però, essendo obiettivi, che abbiamo incontrato una squadra che in questo momento non è al massimo, ed ha bisogno di ritrovare se stessa. Quindi siamo stati bravi ad approfittare di un loto vuoto, portando a casa una partita in maniera abbastanza tranquilla, conducendola dal primo all’ultimo punto. In questo bravissime noi perché mettiamo in campo il lavoro che stiamo facendo in settimana. Così come molto bene quando siamo sotto, come contro Verona l’altra domenica, dando anima e cuore per recuperare. Ed allo stesso modo anche quando riusciamo a partire noi con la marcia in più, continuando poi a spingere per tutta la partita”.

In campo 5/6 dell’anno scorso: questa riconosciuta coesione vi dà più forza? “Sicuramente, ma Felappi ed Albano la prima giornata e ieri Pallag – sottolinea Saja – sono giocatrici che entrano dando il loro grande contributo. Al momento l’assetto è questo ma abbiamo la fortuna di avere tante giocatrici che possono dire la loro, per cui il percorso della squadra ma anche quello individuale ci dirà quale sarà il sestetto titolare magari tra due mesi”.

Ultimo flash: domenica prossima arriva un incontro suggestivo con Oplonti, ‘bestia nera’, contro cui si è battagliato l’anno scorso… “Oplonti è una presenza costante nella nostra pallavolo: faremo di tutto per prenderci la rivincita visto che non riusciamo a vincere dall’anno scorso e quindi – conclude Saja – faremo di tutto per prenderci la prima vittoria interna”.

Sorridente Chiara Scacchetti col meritato e succulento premio quale MVP di giornata, a cui facciamo notare come sia stata una Tonno Callipo sicuramente migliore rispetto a quella dell’esordio con Castellana… “Sì, quella era la prima e sicuramente eravamo emozionate – ammette Chiara -, anche nel giocare in questo bel palazzetto con un seguito importante e di questo siamo molto contente, però stiamo ingranando meglio di partita in partita. Ritengo che la vittoria di Verona ci ha dato qualche consapevolezza in più e quindi siamo scese in campo un po’ più tranquille ma sicuramente concentrate perché affrontavamo un avversario forte”.

Alla fine è sembrato più facile del previsto, specie dopo i primi due set… “Sicuramente, anche se nel terzo siamo calate un po’ noi mentre dovevamo essere più lucide, però sono contenta perché è un 3-0 netto e dobbiamo ripartire da qua perché domenica c’è un’altra partita importante, contro un avversario tosto ma noi dobbiamo dare il nostro meglio”. A chi dedichiamo questo premio di MVP? “Alla mia famiglia che mi manca sempre”.

Tabellino Tonno Callipo Vibo Valentia-Giorgione Padova 3-0 (25-19, 25-13, 25-17)

Tonno Callipo Vibo Valentia: Scacchetti 2, Botarelli 8, Civitico 9, Riparbelli 9, Pomili 8, Grigolo 10, Pecalli (L, 42% pos, 17% prf), Pallag 3, Mazzuca. Ne: Felappi, Colombo, Albano, Gazzerro (L). All. Saja

Giorgione Padova: Romanin 1, Esposito 3, Tatijana Fucka 4, Rebeka Fucka 9, Bellini 6, Rizzo, Fantini (L 62% pos, 38% prf), Cicolini 4, Mico 2, Bottura 1, Fanelli. Ne: Dreon. All. Cremasco

Arbitri: Lunardi e Minelli.

Note: durata set 25’, 24’, 26’, totale 1 ora e 15’. Vibo: bv 3, bs 5, muri 5, errori 11. Giorgione: bv 2, bs 12, muri 5, errori 26. Attacco: 35%-26%, ricezione: 67%-56%.