La buona prestazione della Cosedil F3 Motors Akademia Messina non basta a fermare la Wash4Green Monviso Volley. Al Pala Bus Company, le SuperGirls di Coach Barbieri cedono 3-0 (25-23, 25-22, 25-21) alle Pinelle di Coach Giovi, interrompendo la striscia di due vittorie consecutive. Monviso è una squadra con obiettivi ambiziosi e costruita per recitare un ruolo da protagonista in campionato, ma Rolando e compagne hanno saputo tenerle testa, giocando alla pari per lunghi tratti dell’incontro. In tutti e tre i parziali, le siciliane hanno lottato senza timori, riuscendo più volte a recuperare gli svantaggi accumulati. A fare la differenza è stata soprattutto la maggiore incisività delle piemontesi nelle fasi conclusive dei set, quando Messina non è riuscita a trovare lo slancio necessario per completare la rimonta o concretizzare il vantaggio. Ne è scaturito un 3-0 che, pur premiando la maggiore concretezza delle padrone di casa, non restituisce pienamente l’equilibrio visto in campo.

Messina scivola al 14° posto in classifica con 8 punti, complice la vittoria della Clai Imola sulla Cbl Costa Volpino. Monviso, invece, al 2° posto con 23.

Il riepilogo del match

Nel primo set, Messina fatica inizialmente a contenere gli attacchi piemontesi, ma reagisce con carattere grazie a Lindgren, Quero e all’ingresso di Peroni, che contribuiscono a ricucire il divario fino al 20-20. Nel finale punto a punto, però, Monviso trova energie fresche dalla panchina: l’ingresso di Bucciarelli dà nuova linfa alle piemontesi, che riescono a spuntarla 25-23.

Nella seconda frazione, le ragazze di coach Barbieri restano sempre a contatto trascinate dalle giocate di Lindgren, dagli attacchi di Peroni e dall’ace di Quero, che vale il momentaneo riavvicinamento. Messina risponde colpo su colpo ai tentativi di allungo delle padrone di casa, ma nei punti decisivi è costretta ad arrendersi per 25-22.

Lindgren e Bellia guidano la buona partenza delle giallorosse nella terza frazione di gioco. Le SuperGirls sono capaci di restare avanti per lunghi tratti e di mettere in difficoltà Monviso (11-14). Le siciliane danno l’impressione di poter riaprire la gara; Monviso, però, trova nuovamente la svolta grazie alla profondità del proprio roster: gli ingressi dalla panchina e un finale più incisivo permettono alle piemontesi di ribaltare l’inerzia e chiudere 25-21.

Il confronto statistico

Il tabellino evidenzia la superiorità delle piemontesi in ricezione, con il 62% di efficienza contro il 30% messinese. Più contenuto il divario in attacco, dove Monviso ha comunque la meglio con il 44% rispetto al 39% delle siciliane. Dal servizio Messina realizza 3 ace, a fronte di altrettanti errori, mentre le padrone di casa mettono a segno 6 battute vincenti e 8 errori.

Le SuperGirls si distinguono invece a muro (8 contro i 4 delle avversarie) e nel cambio palla dopo ricezione positiva, con un’efficienza del 67% rispetto al 58% piemontese. Monviso fa invece la differenza in contrattacco, dove chiude con il 35% contro il 24% delle messinesi.

Quero in doppia cifra, Peroni e Pegoraro convincono

Tra le protagoniste della formazione giallorossa spiccano le centrali Veronica Quero- unica in doppia cifra con 12 punti- e Martina Pegoraro, autrice di 7 punti (4 a muro). Sempre più positiva l’intesa tra Quero e Guiducci: la regista riesce a coinvolgere la propria centrale anche nelle situazioni di gioco più complicate, trovando risposte efficaci. Pegoraro, subentrata nel primo set al posto di Franceschini, ha mostrato fin dai primi palloni rapidità negli spostamenti e una buona lettura a muro, convincendo Coach Barbieri a confermarla anche nelle frazioni successive.

Solida la prestazione di Sara Bellia (9 punti). Più contenute Saana Lindgren e Payton Henderson, rispettivamente con 7 e 4 punti.

Una menzione particolare merita, ancora una volta, Caterina Peroni. La giovane schiacciatrice sta dimostrando, partita dopo partita, di sapersi assumere le proprie responsabilità quando chiamata in causa. I suoi ingressi garantiscono soluzioni efficaci in attacco, dove riesce a variare i colpi e a trovare con continuità il campo avversario.

Anche al servizio si conferma un’arma preziosa, mettendo spesso in difficoltà la ricezione avversaria e trovando punti diretti. Positivo anche il contributo in seconda linea, dove offre un apporto importante nella fase difensiva e nella ricostruzione del gioco.

Nella partita odierna Peroni è stata impiegata in due ruoli differenti: nel primo set da opposta, nell’ambito del doppio cambio con Colombano, e nel secondo come schiacciatrice, subentrando a Henderson. Per lei 6 punti complessivi, di cui 5 in attacco con il 62% e un ace.

Prossimo turno

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà in campo domenica 29 novembre per affrontare – ancora in trasferta – la Nuvolì Altafratte Padova, formazione nella quale militano le ex Maggipinto, Catania e Mason. La gara si disputerà al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe con inizio alle ore 17.

Starting Six

Coach Barbieri schiera Guiducci in regia, le schiacciatrici Henderson e Bellia, l’opposta Lindgren, le centrali Quero e Franceschini, il libero Rolando. Dall’altra parte, Coach Giovi risponde con la palleggiatrice Ricci, Pistolesi ed Enneking in posto 4, le centrali Farina e Parini, l’opposta Cicogna e il libero De Nardi.

La cronaca

1° set (25-23)

L’avvio del primo parziale è equilibrato, con Enneking e Quero protagoniste. Le padrone di casa conquistano un break grazie a Pistolesi (7-5). Bellia riesce a ricucire sul -1, ma Pistolesi è molto determinata da posto 4 (9-6). Time out per Coach Barbieri. Alla ripresa, Lindgren sbaglia l’attacco. L’ace di Pistolesi vale il 12-7. Anche Parini entra nel tabellino. Messina si sblocca con Lindgren. Doppio cambio per le ospiti con Colombano-Peroni dentro, Lindgren-Guiducci fuori. Farina ed Enneking commettono i due errori che permettono a Messina di recuperare sul -2. Coach Giovi interrompe il gioco (14-12). Al rientro, Ricci sceglie nuovamente la fast di Farina, ma Quero la mura. Peroni sorprende la difesa piemontese ed è nuova parità. Modesti subentra a Farina.

Sull’ace di Colombano, Monviso chiama un nuovo time out. Nuova sostituzione per Giovi: Bucciarelli al posto di Enneking. La neoentrata interrompe il turno al servizio di Colombano. La regista messinese si affida molto alla sua opposta Peroni, che risponde perfettamente. Rientra la diagonale principale messinese. Pegoraro sostituisce Franceschini. La centrale si fa sentire subito a muro fermando Cicogna (20-20). Messina torna avanti con Henderson e Coach Giovi si gioca la carta Mennecozzi su Ricci. Henderson subisce il muro di Parini, poi Bucciarelli trascina Monviso sul 23-22. Pistolesi è l’autrice dei punti decisivi che decretano l’1-0.

Migliore realizzatrice del set: Aurora Pistolesi (Wash4Green Monviso Volley) con 7 punti.

Errori: 8 per Messina, 8 per Monviso.

2° set (25-22)

Messina riparte con Pegoraro, mentre Monviso ripone fiducia sul sestetto iniziale. Le due formazioni mantengono la parità (2-2). Cicogna pizzica la linea di fondocampo; Henderson sfrutta il muro avversario. La centrale Farina determina il 5-3, poi un’invasione messinese favorisce il +3 piemontese. Il mani out di Lindgren chiude un long rally e Messina si carica. La fast di Quero è vincente, ma Pistolesi mantiene il vantaggio di tre lunghezze. L’ace di Farina vale il 9-5. Peroni subentra su Henderson. Il pallonetto di Bellia sblocca le ospiti. Quero firma un ace, poi è l’errore di Pistolesi a trascinare le siciliane sul 9-8. Cicogna interrompe la scia positiva messinese. Parini passa da zona 3; Lindgren è vincente in diagonale (11-10).

L’ennesimo errore di Pistolesi restituisce la parità. Time out per Coach Giovi. Enneking gioca d’astuzia, Parini segna un ace e Monviso si ritrova nuovamente in vantaggio +2. Peroni trova soluzioni molto efficaci in attacco. Sull’ace della stessa schiacciatrice, Messina riequilibra il set (15-15). Cicogna e Farina firmano un break e Coach Barbieri interrompe il gioco. La fast di Quero è vincente. Monviso conserva il +2, nonostante i diversi errori commessi al servizio. Sul 23-21, la panchina messinese interrompe nuovamente il gioco. Lingren viene murata da Parini, poi Pistolesi determina il 2-0.

Migliore realizzatrice del set: Alice Farina (Wash4Green Monviso Volley) con 5 punti.

Errori: per Messina, per Monviso.

3° set (25-21)

Coach Barbieri dà nuovamente fiducia a Henderson. Messina parte forte con Lindgren (0-2). Monviso ricuce con Pistolesi. Le ospiti pasticciano e le padrone di casa passano avanti (5-4). Enneking viene ancora sostituita da Bucciarelli. Bellia conquista un break, poi Pistolesi sbaglia l’attacco (6-8). Le ospiti sono brave a tenere la concentrazione (9-11); Cicogna e Bucciarelli sono efficaci nel cambio palla piemontese. Un’invasione delle Pinelle permette a Messina di accedere al massimo vantaggio +3. Time out per Coach Giovi. Le formazioni rientrano in campo: Bucciarelli colpisce sul lungolinea, mentre Quero in fast. Il pallonetto di Pistolesi e i due ace di Farina valgono la parità sul 14-14.

Coach Barbieri interrompe il gioco. Il mani out di Pistolesi segna il sorpasso gialloblù. La fast di Quero sblocca il punteggio. Monviso subisce due muri e Messina ritorna in vantaggio. Le padrone di casa sfruttano il servizio per ribaltare l’inerzia: nuovo time out per il tecnico siciliano (19-18). Il muro di Pegoraro ai danni di Bucciarelli vale il cambio palla per le messinesi. Sul finale, Cicogna e Farina affettano la nuova fuga delle piemontesi (22-19). Le siciliane tentano il recupero, ma il turno al servizio di Mennecozzi è decisivo: Monviso si porta sul 24-21 e chiude la gara con Cicogna.

Migliore realizzatrice del set: Alice Farina (Wash4Green Monviso Volley) con 5 punti.

Errori: 4 per Messina, 4 per Monviso.

MVP e Top dell’incontro

L’opposta piemontese Olimpia Cicogna è l’MVP del match. Per lei 13 punti, tutti in attacco con il 56%. Tra le fila di Monviso spicca anche la schiacciatrice Aurora Pistolesi, Top Scorer con 15 attacchi vincenti (37%) impreziositi da un ace. In battuta si fa notare la centrale Alice Farina (Wash4Green Monviso Volley), Top Acer con 4 ace. La Top Blocker è, invece, la SuperGirl Martina Pegoraro (4). Per concludere, la Pinella Giulia De Nardi è la Top Receiver: 83% di positività ed efficienza e il 58% di ricezione perfetta su 12 battute a lei indirizzate.

Le dichiarazioni del match

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “oggi potevamo fare qualcosa di più soprattutto nei punti finali dove dovevamo essere più attenti, questo fa la differenza tra il campione e il giocatore normale. Abbiamo comunque giocato bene, siamo sempre stati in partita e abbiamo percentuali molto simili al Monviso. Nel finale dovevamo tenere la palla con più tranquillità ma per il resto i dati dicono che siamo stati sempre in partita”.

Gaia Guiducci (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “da una parte usciamo a testa alta, perché siamo rimaste in partita fino ai momenti più importanti e ai punti più caldi di tutti e tre i set. Dall’altra, però, credo sinceramente che meritassimo qualcosa in più. Siamo state noi a non andarcelo a prendere, perché abbiamo avuto diverse occasioni in cui avremmo potuto spostare l’inerzia della gara dalla nostra parte. È proprio su questo che dobbiamo migliorare, soprattutto contro squadre così forti, che non ti concedono praticamente nulla.”

“In questo tipo di partite – prosegue Guiducci– si nota sempre di più la nostra crescita. Rispetto all’inizio della stagione abbiamo fatto un grande passo avanti e oggi si è visto chiaramente, perché siamo riuscite a mantenere un livello di gioco alto per lunghi tratti del match. Adesso, però, bisogna riprendere a lavorare e riuscire a buttare il cuore oltre l’ostacolo anche contro queste squadre, crederci fino in fondo e continuare a lottare. È qualcosa che forse, nel finale del terzo set, abbiamo lasciato un po’ andare”.

Il tabellino

Serie A2 Fineco – 10ª giornata

Wash4Green Monviso Volley vs Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-0

Parziali: 25-23, 25-22, 25-21.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Bosso n.e., Modesti 0, Mennecozzi 0, Bucciarelli 5, De Nardi (0) L, Enneking 5, Parini 11, Farina 11, Bonansea (L) 0, Pistolesi 16, Ricci 1, Lazda n.e., Cicogna 13. All. Andrea Giovi; vice Claudio Basso.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Gazzola 0, Peroni 6, Lindgren 7, Quero 12, Bellia 9, Henderson 4, Rolando (L) 0, Pegoraro 7, Caruso 0, Franceschini 1, Colombano 1, Guiducci 0. All. Leonardo Barbieri; vice Fabio Collina.

Arbitri: Denise Galletti e Fabio Pasquali.

Video check: Matteo Crudo.

Segnapunti federale: Francesco Grillone.

Impianto: Pala Bus Company, Villafranca Piemonte (TO).

Durata set: 30’, 32’, 29’.

Durata complessiva: 1h37’.

Progressione set:

1° set: 8-6,15-16,20-21,25-23

2° set: 8-5,16-15,21-19,25-22

3° set: 6-8,15-16,21-19,25-21

Wash4Green Monviso Volley: ace 6, battute sbagliate 8, muri vincenti 4, errori diretti in attacco 11, punti concessi su errore 22.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: ace 3, battute sbagliate 3, muri vincenti 8, errori diretti in attacco 10, punti concessi su errore 19.

Attacchi vincenti: 44%-39%. Efficienza in attacco: 28%-23%. Ricezione positiva: 67%-43%.

MVP: Olimpia Cicogna (Wash4Green Monviso Volley).

La classifica

Al momento della pubblicazione deve ancora disputarsi il posticipo della gara Padova vs Altino, programmato per martedì 24 novembre alle ore 20.

Serie A2 Fineco 2026/27 – dopo la decima giornata

Bartoccini +Energia Perugia 24* Wash4Green Monviso Volley 23* Erreci Busto Arsizio 21* C.B.L. Costa Volpino 20* Nuvolì Altafratte Padova 17* Ferraro SMI Roma Volley 17* Itas Trentino 16 Sigel Seap Marsala Volley 15* Olio Pantaleo Volley Fasano 13* Club Italia 12 Trasporti Bressan Offanengo 11* Panbiscò Leonessa Altamura 10* Clai Imola Volley 10* Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8 Caldaie Melgari VBC Cremonese 8* Narconon Volley Melendugno 8* Tenaglia Altino Avastese Volley 4*

* una gara in meno.

Prossimo turno

Club Italia vs C.B.L. Costa Volpino

Bartoccini +Energia Perugia vs Narconon Volley Melendugno

Sigel Seap Marsala Volley vs Olio Pantaleo Volley Fasano

Panbiscò Leonessa Altamura vs Trasporti Bressan Offanengo

Itas Trentino vs Ferraro SMI Roma Volley

Nuvolì Altafratte Padova vs Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Caldaie Melgari VBC Cremonese vs Wash4Green Monviso Volley

Erreci Busto Arsizio vs Clai Imola Volley

Riposa: Tenaglia Altino Avastese Volley.