Serie A2 Volley, colpo Akademia Messina: battuta Maledugno al PalaRescifina

Cuore, grinta, voglia di riscatto. Sono questi i fattori che hanno consegnato alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina la prima vittoria casalinga, la seconda stagionale. Al “PalaRescifina”, le SuperGirls di Coach Barbieri superano 3-2 (25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9) le salentine della Narconon Volley Melendugno. Sotto 1-2, Rolando e compagne non mollano e, spinte dal proprio pubblico, rimontano lo svantaggio vincendo la gara al tie-break.

Il riepilogo del match

Le SuperGirls partono con il piede giusto e, dopo una prima fase equilibrata, trovano il primo allungo grazie all’efficacia di Quero e alle soluzioni offensive di Bellia – MVP del match con 25 punti -e Henderson. Le padrone di casa arrivano anche sul +4 (11-7), ma Melendugno riesce a ricucire lo strappo, trovando la parità sul 14-14 con l’ace di Tomasetig. Nel finale, però, Messina riprende il controllo e, approfittando anche di alcuni errori delle ospiti, chiude 25-18. A fare la differenza è soprattutto la maggiore incisività offensiva delle siciliane, che chiudono il set con 14 attacchi vincenti contro gli 11 delle avversarie, accompagnati da tre muri punto.

Nel secondo parziale le siciliane sembrano poter proseguire sulla stessa linea (3-0) ma la reazione salentina non tarda ad arrivare. Malik e Perfetto guidano la rimonta, mentre il servizio di Gianfico mette in difficoltà la ricezione messinese. Melendugno prende progressivamente margine, arrivando fino al 12-16. Messina prova a rientrare e si riporta a un solo punto di distanza, ma le ospiti riescono a conservare il vantaggio e a pareggiare i conti sul 23-25. Il dato che maggiormente fotografa il parziale è quello offensivo: le pugliesi realizzano 18 attacchi vincenti contro i 13 delle padrone di casa, sfruttando anche una ricezione più precisa nella componente perfetta (25% quella messinese, 45% quella ospite).

La formazione pugliese mantiene l’inerzia anche nel terzo set. Dopo un avvio favorevole, Melendugno approfitta delle incertezze delle padrone di casa e costruisce un vantaggio importante, arrivando sul 7-12. Messina tenta di reagire con Peroni, subentrata a Henderson, e con Lindgren. L’ace di Peroni vale anche il -1 (12-13), ma le salentine riescono a respingere il tentativo di rimonta. Malik continua a incidere in fase offensiva e, nonostante qualche errore ospite, Melendugno conserva il controllo fino al 21-25 che vale il sorpasso. Anche le statistiche confermano la superiorità delle ospiti: 16 attacchi vincenti contro i 15 messinesi, ma soprattutto una migliore gestione della ricezione (63% per Melendugno, 50% per Messina). A pesare sono anche i nove errori commessi dalle siciliane, contro i cinque delle avversarie.

La svolta decisiva

Nel quarto parziale Messina cambia passo e imprime subito una forte accelerazione alla gara. Il 5-0 iniziale, costruito con Peroni e Franceschini, costringe coach Giunta a fermare il gioco. Le messinesi continuano a spingere, trovando risposte efficaci da Lindgren, Quero e Bellia, mentre il muro di Guiducci contribuisce ad ampliare il divario. Il vantaggio raggiunge la doppia cifra sul 16-6 e consente alle padrone di casa di gestire senza particolari affanni il finale. Il 25-15 rimanda così ogni verdetto al tie-break. Il cambio di passo è evidente anche nei numeri: Messina sale al 64% di positività in ricezione, contro il 31% delle pugliesi, e realizza 18 attacchi vincenti, più del doppio degli otto messi a segno da Melendugno.

Nel quinto set l’equilibrio accompagna le squadre fino al cambio campo, con Messina avanti 8-7 dopo il pallonetto vincente di Bellia. Da quel momento le SuperGirls trovano l’allungo decisivo: Lindgren firma il +2, mentre Quero si rende protagonista al servizio, prima con un ace e poi mettendo ulteriormente sotto pressione la ricezione avversaria. Il vantaggio cresce fino al 13-8, anche grazie a un errore di Malik. Nel finale è Bellia a prendersi la scena, firmando i punti che consegnano alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina il successo per 15-8. Nel tie-break, nonostante una ricezione meno efficace rispetto alle avversarie (12% di positività rispetto al 42% pugliese), le messinesi si dimostrano nettamente più offensive (60% vs 18%).

Il confronto statistico

Messina approfitta di un’efficienza maggiore in attacco (36% contro il 23% delle ospiti), e della forza a muro (10 contro i 5 pugliesi). Più equilibrata la ricezione, con entrambe le formazioni al 50% di positività, e il servizio (7 gli ace per parte). Per Messina, Bellia (25), Lindgren (24) e Quero (12) in doppia cifra. Dall’altro lato, non bastano le buone prestazioni di Malik (22), Novello (15) e Perfetto (12).

Grazie al successo odierno, Messina è 15esima in classifica con 5 punti, a sole due lunghezze di distanza da Altamura, Imola e Cremonese. La seguono Melendugno (5) e Altino (4).

Il prossimo impegno

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 novembre contro la Tenaglia Altino Avastese Volley. La gara si disputerà al “PalaRescifina” con inizio alle ore 20.30.

MVP e Top dell’incontro

MVP e Top Scorer della partita, la SuperGirls Sara Bellia (25 punti, di cui 22 attacchi vincenti con il 45%, 2 muri e un ace). La Top Blocker è l’opposta messinese Saana Lindgren (3 muri), mentre al servizio si distingue Lara Gianfico (Narconon Volley Melendugno) con 3 ace. In ricezione spicca la capitana messinese Elena Rolando: 73% di positività, 46% di perfetta e il 66% di efficienza su 15 palloni con un solo errore.

Le dichiarazioni del match

Coach Barbieri: “la squadra è cresciuta nettamente in attacco”

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “sono molto contento per questa vittoria, perché queste ragazze lavorano davvero tanto e lo fanno con grande impegno. Lo avevamo detto fin dall’inizio: essendo una squadra giovane, avrebbe avuto ampi margini di crescita. Lo stesso vale per la società e per tutte le persone che lavorano ogni giorno attorno a questo progetto. Quando vedi quanta passione e quanto impegno ci sono da parte di tutti, una vittoria come questa ha un valore ancora più grande. Se guardiamo i numeri, l’aspetto più significativo della serata è stata la nostra superiorità così netta in attacco, un aspetto che invece è mancato nelle precedenti gare“.

“Bisogna riconoscere anche il valore degli avversari:” – continua il tecnico messinese– “ci sono momenti in cui giocano bene, esprimono una buona pallavolo e riescono a metterti in difficoltà. Fa parte della partita e può anche succedere che riescano a vincere un set. L’importante è aver mantenuto lucidità e continuità nel corso del match, dimostrando una crescita che i numeri, oggi, certificano chiaramente”.

Elena Rolando:” Possiamo fare meglio, ma il risultato è arrivato”

Elena Rolando (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “di positivo ci portiamo sicuramente questa vittoria. È chiaro che bisogna sempre guardare a ciò che si può migliorare, perché possiamo fare meglio. Forse avremmo dovuto chiudere la partita prima: ci sono stati tanti alti e bassi, sia da parte nostra sia da parte loro. Alla fine, però, il risultato è arrivato e nei prossimi giorni analizzeremo con calma ciò che ha funzionato e ciò che invece ha funzionato meno“.

“Non credo che la differenza sia tra giocare in casa o fuori casa:” – prosegue la capitana messinese -. “l’impegno e la concentrazione sono sempre gli stessi, indipendentemente dal campo in cui entriamo. Dobbiamo però lavorare su questi cali che abbiamo, perché sono quelli che finiscono per fare la differenza nei singoli set e, di conseguenza, nell’andamento complessivo della gara. Siamo una squadra che sta ancora imparando a gestire alcuni momenti di difficoltà dal punto di vista mentale. Proprio per questo dobbiamo imparare a respirare, a mantenere maggiore lucidità e a trovare soluzioni efficaci quando attraversiamo questi passaggi della partita“.

Il tabellino

Serie A2 Fineco – 8ª giornata Cosedil F3 Motors Akademia Messina vs Narconon Volley Melendugno 3-2

Parziali: 25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Gazzola 0, Peroni 9, Lindgren 24, Quero 12, Bellia 25, Henderson 5, Rolando (L) 0, Pegoraro 0, Caruso n.e., Franceschini 6, Colombano n.e., Guiducci 5. All. Leonardo Barbieri; vice Fabio Collina.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Compagnin 0, Avenia 2, Meoni 4, Micheletti 0, Morandini (L) 0, Malik 22, Novello 15, Massaglia 2, Perfetto 12, Roserba 0, Tomasetig 4, Gianfico 5, Lijewska 2. All. Simone Giunta; vice Fabio Addati.

Arbitri: Matteo Mannarino e Luca Pescatore.

Video check: Luca Cardaci.

Segnapunti federale: Erik Iudica.

Impianto: “PalaRescifina”, Messina.

Durata set: 24’,31’,32’,26’,15’.

Durata complessiva: 2h22’.

Progressione set:

1° set: 8-5, 16-15, 21-16, 25-18

2° set: 8-7, 12-16, 19-21, 23-25

3° set: 4-8, 14-16, 18-21, 21-25

4°set: 8-2, 16-6, 21-9, 25-15

5°set: 4-5 10-7 12-8, 15-9

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: ace 7, battute sbagliate 10, muri vincenti 10, errori diretti in attacco 10, punti concessi su errore 32.

Narconon Volley Melendugno: ace 7, battute sbagliate 9, muri vincenti 5, errori diretti in attacco 12, punti concessi su errore 30.

Attacchi vincenti: 46%-38%. Efficienza in attacco:36%-23%. Ricezione positiva: 50%-50%.

MVP: Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina).

La classifica

C.B.L. Costa Volpino 19 * Erreci Busto Arsizio 19 Bartoccini +energia Perugia 18 * Nuvolì Altafratte Padova 17 Wash4Green Monviso Volley 17 * Itas Trentino 16 Sigel Seap Marsala Volley 11 * Ferraro SMI Roma Volley 11* Olio Pantaleo Volley Fasano 11 * Club Italia 10 Trasporti Bressan Offanengo 8 Caldaie Melgari VBC Cremonese 7 * Clai Imola Volley 7 Panbiscò Leonessa Altamura 7 Cosedil F3 Motors Akademia Messina 5 Narconon Volley Melendugno 5 * Tenaglia Altino Avastese Volley 4

* una gara in meno.

Prossimo turno

Club Italia vs Sigel Seap Marsala Volley

Ferraro SMI Roma Volley vs Clai Imola Volley

C.B.L. Costa Volpino vs Trasporti Bressan Offanengo

Panbiscò Leonessa Altamura vs Nuvolì Altafratte Padova

Cosedil F3 Motors Akademia Messina vs Tenaglia Altino Avastese Volley

Itas Trentino vs Bartoccini +Energia Perugia

Narconon Volley Melendugno vs Wash4Green Monviso Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano vs Caldaie Melgari VBC Cremonese

Riposa: Erreci Busto Arsizio