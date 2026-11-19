Primi tre punti in cassaforte per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, che davanti al pubblico del “PalaRescifina” supera la Tenaglia Altino Avastese Volley con un convincente 3-1 (26-24, 20-25, 25-19, 25-18), al termine di una sfida intensa e ben gestita nei momenti chiave. Una gara speciale non solo per il risultato, ma anche per il ritorno in riva allo Stretto di Martina Ferrara, capitana delle siciliane nella scorsa stagione, accolta con un omaggio floreale e un grande affetto dall’intero palazzetto prima di lasciare spazio all’agonismo sul taraflex.

L’avvio del match è equilibrato, con Stival a spingere le ospiti, ma Messina risponde con Henderson e Guiducci dai nove metri (19-15). Le siciliane dominano in ricezione (68% contro il 25% abruzzese) e fanno leggermente meglio in attacco (36% a 31%). Altino ricuce fino al sorpasso sul 22-23, prima che la fast di Quero trascini il parziale ai vantaggi e chiuda i conti per le padrone di casa.

Nonostante i colpi di Lindgren, il muro di Bellia per il 17-17 e una buona tenuta in seconda linea (47% di ricezione positiva contro il 41% ospite), le siciliane pagano i troppi errori gratuiti nel secondo set (10 complessivi) e un calo offensivo (31% contro il 42% di Altino). Nemmeno i 3 muri bastano a contenere la fuga finale firmata da Riva e Bernasconi per l’1-1.

Le SuperGirls soffrono di più in ricezione nella terza frazione di gioco (35% contro il 50% abruzzese), ma alzano una diga invalicabile a rete: sono ben 9 i muri di squadra nel parziale, di cui 4 firmati da un’inarrestabile Quero – MVP dell’incontro -, che affossano l’attacco ospite al 20% (contro il 30% locale). Messina scappa sul 19-10, resiste al tentativo di rientro fino al 23-18 e sigilla il set con Lindgren.

Nel quarto set regna la parità. Dopo l’aggancio ospite sull’8-8 firmato da Ndoye – subentrata a Riva-, Coach Barbieri pesca il jolly Peroni dalla panchina. Il suo ingresso (condito anche da un ace) e i colpi di una scatenata Bellia (9 punti nel parziale) spaccano la frazione fino al +8. Messina chiude in crescendo sia in ricezione (43% di positività contro il 18% di Altino) sia in attacco (47% a 34%), conquistando meritatamente l’intera posta in palio.

Il confronto statistico

Dando un’occhiata ai dati, a emergere è uno dei punti di forza della formazione messinese: il muro. Le SuperGirls firmano 17 muri, dieci in più rispetto alle avversarie. Messina ha avuto un’efficienza maggiore sia in ricezione (46% contro il 28%), sia in attacco (21% vs 16%). In battuta, 5 gli ace delle siciliane contro i soli 2 di Altino. Se nel contrattacco la differenza è sottile (35% per Messina, 34% per le ospiti), più netto il distacco nel cambio palla (40% di efficienza per le padrone di casa, 15% per Altino).

Per Messina, quattro le atlete in doppia cifra: Sara Bellia (20), Saana Lindgren (17), Veronica Quero (16) e Payton Henderson (13). Per Altino, non bastano i 15 punti di Sara Stival e i 12 di Claudia Provaroni.

Il prossimo impegno

La Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà in campo domenica 22 novembre contro la Wash4Green Monviso Volley. La gara si disputerà al Pala Bus Company con inizio alle ore 15.

Starting Six

Coach Barbieri schiera Guiducci in regia, le schiacciatrici Henderson e Bellia, l’opposta Lindgren, le centrali Quero e Franceschini, il libero Rolando. Dall’altra parte, Coach Tortorici risponde con la palleggiatrice Lupoli, Provaroni e Riva in posto 4, le centrali Bernasconi e Mori, l’opposta Stival e il libero Ferrara.

La cronaca

1° set (26-24)

Il pallonetto di Stival inaugura la partita. Mori trova l’ace nella zona di conflitto Bellia-Henderson. Messina si sblocca con Bellia (1-2). Due errori siciliani decretano il +3 abruzzese. Lindgren tira in mezzo al muro, poi Henderson mura Stival (4-5). L’attacco di Provaroni è vincente. Bellia non trova il campo, ma si riscatta nell’azione successiva. Altino mantiene il +2; le padrone di casa riagganciano le ospiti grazie a Henderson (10-10). Bellia firma il primo ace per Messina: time out per Coach Tortorici. Permane l’equilibrio: Lindgren mura Riva, mentre Stival gioca con le mani del muro messinese. Riva subisce l’ace di Henderson (15-13); le abruzzesi restano aggrappate grazie al loro cambio palla. Il turno al servizio di Guiducci infastidisce la ricezione ospite.

Coach Tortorici interrompe il gioco (19-15). Stival sorprende la difesa messinese, poi Provaroni mura Lindgren e Altino torna a una sola lunghezza di distanza. Messina spreca, e sul 19 -19 Coach Barbieri chiede il primo time out. Alla ripresa, Bellia sbaglia l’attacco. Pegoraro subentra a Franceschini. L’opposta messinese firma un break, ma Stival è molto lucida a tenere Altino sul 21 pari. Lindgren chiude un intenso long rally, ma le ospiti non cedono. Riva ribalta l’inerzia (22-23); Henderson recupera lo svantaggio. Doppio cambio per Messina: Colombano e Peroni dentro al posto di Lindgren e Peroni. Si va ai vantaggi. La fast di Quero è una certezza: è, infatti, la centrale messinese a concretizzare i due punti necessari per la chiusura del parziale. 26-24

Migliore realizzatrice del set: Sara Stival (Tenaglia Altino Avastese Volley) con 6 punti.

Errori: 10 per Messina, 8 per Altino.

2° set (20-25)

La seconda frazione di gioco prende forma con l’attacco di Lindgren. Il mani out di Henderson vale il 2-1; dall’altro lato, a sfruttare lo stesso colpo è Provaroni. Henderson affetta il +2 messinese. La pipe di Lindgren è vincente; Guiducci mura Riva (6-3), poi passa l’attacco di Bernasconi. Altino recupera break, ma Lindgren trascina Messina nuovamente sul +3. Due errori siciliani facilitano la ripresa delle abruzzesi (9-8); anche Riva regala dai nove metri. Mori è vincente da posto 3. Provaroni e Stival ribaltano il punteggio (10-11), ma Lindgren non ci sta e determina la nuova parità.

L’attacco vincente di Provaroni vale l’11-13. Fa bene Guiducci ad affidarsi ad Henderson, ma Altino resta avanti. Sull’errore di Bellia, le ospiti scappano sul +3. Messina non demorde e recupera sul -1 con Quero. Bellia mura Stival caricando le padrone di casa (17-17). Provaroni attacca in lungolinea; risponde Henderson per Messina. Altino ricava un break su errori messinesi: time out per Coach Barbieri (19-21). Al rientro in campo, Lindgren vincente da posto 2. Nel finale, le ospiti fuggono per merito di Riva e Bernasconi (20-24). Henderson tira fuori e Altino pareggia i conti sull’1-1.

Migliore realizzatrice del set: Saana Lindgren (Cosedil F3 Motors Akademia Messina) con 7 punti.

Errori: 10 per Messina, 3 per Altino.

3° set (25-19)

Il muro di Franceschini su Riva dà vita al terzo parziale. Risponde Altino con la pipe di Provaroni. Messina cala la saracinesca con Bellia e Lindgren (4-1). Franceschini e Quero accelerano lo sprint messinese (7-3). In questo momento, le ospiti faticano a passare in attacco non riuscendo a sovrastare il muro avversario. Bernasconi commette errore dai nove metri; Bellia piazza un colpo vincente in zona 1. Coach Tortorici effettua una sostituzione in regia: Ghibaudo dentro al posto di Lupoli. La scelta della neoentrata non sorprende Bellia, che mura la fast di Mori. Sul +6 siciliano, la panchina abruzzese interrompe il gioco. Le squadre tornano in campo: Stival e Riva a segno sulla parallela (11-7). Lindgren e Henderson firmano un break; ci pensa Bellia a incidere il 14-8.

Maiezza subentra a Mori per il servizio: Guiducci sceglie Franceschini, che buca il campo. Quero mura nuovamente Stival, e Coach Tortorici chiama il secondo time out. Il primo tempo di Bernasconi è vincente; risponde Quero con i due attacchi che alimentano il vantaggio delle SuperGirls (19-10). Altino sostituisce Bernasconi con Pixner e Ghibaudo con Lupoli. Riva riesce a bloccare la fast di Quero permettendo alle ospiti di recuperare qualche break. Henderson spezza la scia positiva delle abruzzesi. Entra anche Ndoye, al posto di Riva. Stival archivia un long rally. Time out per Coach Barbieri (22-16). Bellia tira forte in diagonale, poi Lindgren sbaglia un rigore e Altino prende fiducia (23-18). Nonostante ciò, il divario è ormai consolidato: è Lindgren a mettere il sigillo al terzo parziale.

Migliore realizzatrice del set: Veronica Quero e Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina) con 6 punti.

Errori: 7 per Messina, 3 per Altino.

4° set (25-18)

Altino riparte con Ndoye al posto di Riva. Messina aggancia immediatamente un +2 per merito di errori avversari. L’attacco di Lindgren non viene difeso dalle abruzzesi. Stival continua a lasciare l’impronta sul lungolinea. Messina strappa il 6-2 grazie alla fast di Quero; Henderson commette i due errori che decretano il -2 delle ospiti. Mori mura la pipe di Henderson, poi Ndoye trova la parità (8-8). Messina reagisce con Bellia e Franceschini e torna sul +2. Farelli entra per il servizio al posto di Mori: Rolando riceve perfettamente e Guiducci innesca l’attacco vincente di Franceschini. Il pallonetto di Stival vale la nuova parità. Coach Barbieri si gioca la carta Peroni su Henderson. La neoentrata segna i suoi primi due punti e Coach Tortorici interrompe il gioco (14-12).

Quero non spreca in fast; Ndoye tira sulla rete e Messina fugge sul +3. Altino si blocca: Quero e Bellia firmano il 18-13. La panchina abruzzese schiera il doppio cambio con Ghibaudo e Omonoyan al posto di Stival e Lupoli. Sull’ace di Peroni, Coach Tortorici interrompe il gioco (19-13). Bellia piazza sul lungolinea, poi Guiducci mura Ndoye. Il turno al servizio di Peroni termina a causa di un’invasione messinese. Ndoye colpisce in mezzo al muro; Bellia mura Omonoyan e Messina vanta un +8. Sul finale, è Bellia a decretare il 3-1 e i primi tre punti per la formazione siciliana.

Migliore realizzatrice del set: Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina) con 9 punti.

Errori: 5 per Messina, 5 per Altino.

MVP e Top dell’incontro

La centrale Veronica Quero (Cosedil F3 Motors Akademia Messina) è l’MVP della gara. Per lei 16 punti, di cui 12 in attacco (63%) e 4 muri. Insieme all’opposta messinese Saana Lindgren, Quero è anche la Top Blocker. La Top Scorer è la schiacciatrice messinese Sara Bellia: 20 punti di cui 15 in attacco (34%), 4 muri e un ace. A lasciare il segno dai nove metri è la SuperGirl Gaia Guiducci (2), mentre in ricezione spicca la capitana Elena Rolando: 70% di positività e il 47% di ricezione perfetta.

Le dichiarazioni del match

Il tecnico Barbieri: “umiltà, lavoro quotidiano e maturità stanno facendo la differenza”

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “sono molto soddisfatto del risultato, soprattutto perché queste ragazze lavorano ogni giorno con grande umiltà. Non solo loro, ma tutto l’ambiente sta facendo un ottimo lavoro, e questo è un aspetto fondamentale. In questa partita abbiamo dimostrato la nostra crescita. Siamo stati autoritari nel terzo e nel quarto set, vinti rispettivamente a 18 e 19, ma è altrettanto importante aver conquistato il primo set lottando punto a punto. Nelle prime giornate, in situazioni del genere, ci era mancata un po’ di sicurezza in attacco; oggi, invece, abbiamo dimostrato di saper gestire meglio anche i momenti più delicati del match“.

“I numeri confermano la qualità della nostra prestazione a muro” – conclude il tecnico messinese – “abbiamo realizzato 17 muri punto, un dato molto importante, anche se ben 9 sono arrivati in un solo set. Dall’altra parte, però, abbiamo trovato una squadra che ha difeso davvero molto bene. Pur non avendo grande fisicità, ha saputo organizzare un eccellente lavoro di seconda linea, portandoci spesso all’errore. Proprio per questo dobbiamo diventare più cinici nella gestione di quelle situazioni. Va riconosciuto il merito alla loro difesa, ma è un aspetto sul quale possiamo e dobbiamo continuare a crescere”.

Laura Franceschini (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “è stato un inizio di stagione molto complicato, caratterizzato da alti e bassi. Oggi, però, sono felice perché stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro svolto, non solo a livello personale ma come squadra. Dietro questi risultati c’è un grande lavoro di gruppo che finalmente sta emergendo. Nelle ultime due partite si è visto chiaramente: siamo riuscite a portare in campo ciò che quotidianamente costruiamo in allenamento e a mostrare davvero chi siamo. Si è vista anche una maggiore tranquillità, un aspetto sul quale stiamo lavorando molto”.

“Ne abbiamo parlato spesso tra di noi“, – prosegue Franceschini – “cercando di trasmetterci più positività, serenità e fiducia. L’obiettivo è giocare con meno pensieri e più libertà, divertendoci. Alla fine, quando riusciamo a esprimerci con serenità e a divertirci, viene fuori tutto il nostro potenziale“.

Il tabellino

Serie A2 Fineco – 9ª giornata

Cosedil F3 Motors Akademia Messina vs Tenaglia Altino Avastese Volley 3-1

Parziali: 26-24, 20-25, 25-19, 25-18.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Gazzola 0, Peroni 3, Lindgren 17, Quero 16, Bellia 20, Henderson 13, Rolando (L) 0, Pegoraro 0, Caruso n.e., Franceschini 6, Colombano 0, Guiducci 6. All. Leonardo Barbieri; vice Fabio Collina.

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Provaroni 12, Maiezza 0, Mori 6, Pixner 2, Ferrara (L) 0, Lupoli 1, Stival 15, Ndoye 6, Riva 7, Farelli 0, Ghibaudo 0, Bernasconi 6, Omonoyan 1. All. Gabriele Tortorici; vice Reindorf Nortey.

Arbitri: Christian Palumbo e Andrea Bonzanni.

Video check: Luca Cardaci.

Segnapunti federale: Davide Pennisi.

Impianto: “PalaRescifina”, Messina.

Durata set: 32’, 27’, 31’, 27’.

Durata complessiva: 2h06’.

Progressione set:

1° set: 6-8, 16-14, 21-21, 26-24.

2° set:8-6, 13-16, 19-21, 20-25.

3° set: 8-4, 16-9, 21-12, 25-19.

4°set: 8-5, 16-13, 21-13, 25-18.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: ace 5, battute sbagliate 10, muri vincenti 17, errori diretti in attacco 17, punti concessi su errore 32.

Tenaglia Altino Avastese Volley: ace 2, battute sbagliate 9, muri vincenti 7, errori diretti in attacco 6, punti concessi su errore 20.

Attacchi vincenti: 35%-31%. Efficienza in attacco: 21%-16%. Ricezione positiva: 51%-38%.

MVP: Veronica Quero (Cosedil F3 Motors Akademia Messina).

La classifica

Serie A2 Fineco 2026/27 – dopo la nona giornata

Bartoccini +energia Perugia* 21 Wash4Green Monviso Volley* 20 C.B.L. Costa Volpino* 20 Erreci Busto Arsizio * 19 Nuvolì Altafratte Padova 17 Itas Trentino 16 Ferraro SMI Roma Volley* 14 Olio Pantaleo Volley Fasano *13 Club Italia 12 Sigel Seap Marsala Volley *12 Trasporti Bressan Offanengo 10 Panbiscò Leonessa Altamura 10 Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8 Caldaie Melgari VBC Cremonese 8 Clai Imola Volley 7 Narconon Volley Melendugno* 5 Tenaglia Altino Avastese Volley 4

* una gara in meno.

Prossimo turno

Sigel Seap Marsala Volley vs Itas Trentino

Wash4Green Monviso Volley vs Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Ferraro SMI Roma Volley vs Club Italia

Narconon Volley Melendugno vs Caldaie Melgari VBC Cremonese

Clai Imola Volley vs C.B.L. Costa Volpino

Trasporti Bressan Offanengo vs Erreci Busto Arsizio

Bartoccini +Energia Perugia vs Olio Pantaleo Volley Fasano

Nuvolì Altafratte Padova vs Tenaglia Altino Avastese Volley

Riposa: Panbiscò Leonessa Altamura.